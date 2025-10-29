32वां China International Advertising Festival और 34वां AdAsia Beijing 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

Dual Events, Shared Future: The Global Advertising Community चीन में नए क्षेत्रों की खोज कर रही है

बीजिंग, 28 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- 32वां China International Advertising Festival (CIAF 2025) और 34वां AdAsia Beijing 2025 24 से 26 अक्टूबर तक बीजिंग के Zhongguancun International Innovation Center में आयोजित हुआ। यह इवेंट, China Advertising Association द्वारा Haidian District People's Government of Beijing Municipality और Asian Federation of Advertising Associations के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार चीन के विज्ञापन उद्योग ने वैश्विक रूप से जुड़े "दोहरे-होस्ट" प्रारूप को अपनाया गया था। "AI-Driven Next-Gen Ads": Converging in China, Pulsing across Asia", थीम के अंतर्गत इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 220 से अधिक प्रमुख विज्ञापन और मार्केटिंग अग्रणी एक साथ आए और उन्होंने नवाचार और उद्योग के भविष्य पर जानकारियों का आदान-प्रदान किया था।

इस वर्ष के प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण "Dual-Event Linkage" ढांचे की शुरुआत थी, जिसने वैश्विक विज्ञापन समुदाय का काफी ध्यान आकर्षित किया था। Accenture Song, Dentsu, WPP, और Kantar के अधिकारियों ने China Media Group, Tencent, Haier, Ocean Engine, NetEase Media, Baidu, Huawei, Kuaishou, और Xiaohongshu के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर "AI² - Advertising Innovation and Artificial Intelligence" और "Breakthroughs in Brand Globalization" पर उच्च-स्तरीय संवादों में भाग लिया था। साथ मिलकर, उन्होंने ब्रांड संचार के भविष्य को पुनर्परिभाषित कर रही दूरदर्शी अंतर्दृष्टियों और अभूतपूर्व प्रथाओं को साझा किया था।

बीजिंग के हैडियन जिले के टेक्नोलॉजीकल इकोसिस्टम - विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय महाशक्ति - पर आधारित इस इवेंट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीकल के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया था। संवादात्मक शोकैसों में रचनात्मकता और टेक्नोलॉजी के संयोजन में असीम संभावनाओं को उजागर करते AI-संचालित रचनात्मक टूल्स, डिजिटल अवतार और इमर्सिव वर्चुअल प्रदर्शनियां प्रस्तुत की गई थीं। टेक्नोलॉजी और विज्ञापन के बीच यह अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण नवाचार को गति दे रहा है और वैश्विक उद्योग विकास के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है।

इस इवेंट में उद्घाटन समारोह, प्रमुख मंच, China Advertising Association के शीर्ष उद्योग पुरस्कारों - 2025 Yellow River Award for Public Service Advertising और 2025 Great Wall Award for Commercial Advertising - के लिए पुरस्कार समारोह सहित एक गतिशील एजेंडा शामिल था। बीस विषयगत मंचों और तीन प्रमुख प्रदर्शनियों में पूरे विश्व की असाधारण रचनात्मक उपलब्धियों और अग्रगामी सोच वाले अभियानों को प्रदर्शित किया गया, जिससे वैश्विक पहुंच और रचनात्मक जीवंतता पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध हुआ।

CIAF 2025 और AdAsia Beijing 2025 की सफल मेजबानी ने विज्ञापन नवाचार के केंद्र के रूप में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया है। बढ़ते खुलेपन और आत्मविश्वास के साथ, वैश्विक विकास का एक नया युग शुरू करते हुए उद्योग पूरे विश्व में चीनी ज्ञान और समाधान साझा कर रहा है।