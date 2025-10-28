32nd China International Advertising Festival & 34th AdAsia Beijing 2025 Ditutup dengan Sukses Besar

Dua Acara yang Mewujudkan Masa Depan Bersama: Komunitas Periklanan Global Menjajaki Berbagai Peluang Baru di Tiongkok

BEIJING, Oct. 28, 2025 /PRNewswire/ -- 32nd China International Advertising Festival (CIAF 2025) dan 34th AdAsia Beijing 2025 berlangsung di Zhongguancun International Innovation Center, Beijing, pada 24–26 Oktober 2025. Kedua acara ini diselenggarakan oleh China Advertising Association yang bekerja sama dengan Pemerintah Distrik Haidian, Kota Beijing, serta Asian Federation of Advertising Associations (AFAA). Untuk pertama kalinya, industri periklanan Tiongkok mengadopsi format "dua tuan rumah" berskala global. Dengan tema "AI-Driven Next-Gen Ads: Converging in China, Pulsing across Asia", acara ini menghadirkan lebih dari 220 pemimpin industri periklanan dan pemasaran di lebih dari 30 negara dan wilayah untuk bertukar wawasan tentang inovasi dan masa depan industri.

Sorotan utama tahun ini adalah peluncuran kerangka kerja "Dual-Event Linkage" yang menarik perhatian besar dari komunitas periklanan dunia. Para eksekutif dari Accenture Song, Dentsu, WPP, dan Kantar, bersama perwakilan China Media Group, Tencent, Haier, Ocean Engine, NetEase Media, Baidu, Huawei, Kuaishou, dan Xiaohongshu, berpartisipasi dalam dialog bertema "AI² — Advertising Innovation and Artificial Intelligence" serta "Breakthroughs in Brand Globalization." Para eksekutif ini saling berbagi pandangan strategis dan praktik inovatif yang menentukan masa depan brand communication di era digital.

Didukung ekosistem teknologi di Distrik Haidian, Beijing—pusat sains, inovasi, dan kewirausahaan nasional—acara ini membahas pengaruh teknologi digital terhadap industri periklanan. Pameran interaktif juga menampilkan sarana kreatif berbasiskan AI, avatar digital, dan pameran virtual imersif yang menunjukkan potensi tak terbatas di persimpangan kreativitas dan teknologi. Kolaborasi lintas-sektor antara teknologi dan periklanan ikut mempercepat inovasi dan membuat standar baru dalam pertumbuhan industri global.

Agenda acara mencakup sesi pembukaan, forum utama, dan malam penghargaan, termasuk penghargaan bergengsi dari China Advertising Association yaitu "Yellow River Award 2025" untuk Iklan Layanan Masyarakat dan "Great Wall Award 2025" untuk Iklan Komersial. Selain itu, terdapat pula 20 forum tematik dan tiga pameran besar yang menampilkan karya kreatif terbaik dan kampanye iklan inovatif dari berbagai negara, memberikan gambaran luas tentang dinamika dan semangat kreatif global.

Keberhasilan penyelenggaraan CIAF 2025 dan AdAsia Beijing 2025 menegaskan peran penting Tiongkok sebagai pusat inovasi periklanan dunia. Dengan semangat keterbukaan dan kepercayaan diri yang semakin tinggi, industri periklanan Tiongkok kini membagikan pengetahuan dan solusi kreatif kepada dunia, serta mendorong lahirnya era baru pertumbuhan global.

