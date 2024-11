La préfecture de Tokushima organise pour la première fois en France un atelier de fabrication de bento « Yusanbako » enseigné par un chef japonais et utilisant des ingrédients directement importés du Japon.

- Le gouverneur de Tokushima sera sur place en visite promotionnelle ; l'événement aura lieu le 16 novembre 2024 -

TOKUSHIMA, Japon, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La préfecture de Tokushima organisera pour la première fois un atelier de cuisine à Paris le 16 novembre 2024 à partir de midi, dirigé par un chef japonais vivant en France, en utilisant des ingrédients directement importés de la préfecture, un paradis gastronomique réputé au Japon. Le cours comprendra des ingrédients tels que le « sudachi » (agrume japonais), les patates douces « Naruto Kintoki », le « yuzu » (un autre agrume japonais) et l'algue « Naruto Wakame ».

Dans le cadre de ce programme spécial, les participants présenteront les plats qu'ils auront préparés dans une « Yusanbako », une boîte à bento traditionnelle de Tokushima. Après avoir dégusté leur repas, ils pourront emporter un Yusanbako vide chez eux. L'atelier vise à faire partager aux Français l'attrait et l'utilisation des ingrédients japonais, non seulement par la dégustation, mais aussi par l'expérience de la cuisine. Le jour de l'événement, le gouverneur de la préfecture de Tokushima, M. Masazumi Gotoda, se rendra en France pour promouvoir l'attractivité de la région.

Image1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202410228551/_prw_PI1fl_NX4lcXG9.jpg

Atelier de cuisine utilisant des ingrédients directement importés de Tokushima

La préfecture de Tokushima, connue pour être l'une des meilleures régions gastronomiques du Japon, est fière de son abondance en ingrédients riches. Outre les agrumes sudachi et yuzu qui font sa réputation, ainsi que les célèbres patates douces Naruto Kintoki, les racines de lotus « renkon » sont également très populaires. Cet atelier propose une expérience luxueuse avec des ingrédients de saison directement importés en France.

Image2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202410228551/_prw_PI2fl_rVz98473.jpg

Atelier de cuisine utilisant la boîte à bento traditionnelle « Yusanbako », un objet culturel unique de Tokushima

Pour mieux comprendre la culture japonaise et l'artisanat traditionnel, les participants ne se contenteront pas de manger les plats qu'ils auront préparés, ils pourront également emporter le rare « Yusanbako », un article difficile à trouver en France. La boîte est réutilisable, ce qui en fait une option écologique.

Image3 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202410228551/_prw_PI3fl_3ORbdfm3.jpg

Atelier de cuisine animé par un chef japonais vivant en France

Mme Mayumi Danzaki, chef japonaise rompue à la manipulation d'ingrédients japonais délicats et possédant une connaissance approfondie de la cuisine française, animera l'atelier. Elle servira de pont entre les cultures alimentaires japonaise et française.

À propos de la préfecture de Tokushima

La préfecture de Tokushima est située à l'est de Shikoku, l'une des quatre îles principales du Japon. Elle est réputée pour ses paysages à couper le souffle, notamment les plus grands bains à remous du monde et des vues sublimes sur l'océan Pacifique. La région accueille également le festival de danse traditionnelle « Awa Odori », vieux de 400 ans.

Image4 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108425/202410228551/_prw_PI4fl_wj1YfpD0.png

Détails de l'atelier de cuisine à base d'ingrédients de Tokushima en France

Date et heure : samedi 16 novembre 2024, de midi à 14 heures (l'inscription commencera à 11 h 30)

Lieu : Espace Japon, 12 Rue de Nancy, 75010 Paris, France

Participants : des influenceurs vivant en France qui font la promotion de la culture et de la cuisine japonaises, des résidents français qui aiment la cuisine japonaise

Coût : 80 EUR (y compris la participation à l'atelier et une boîte à lunch Yusanbako)