La Roumanie obtient une reconnaissance mondiale, CAHM Europe reçoit le Green & Organic Award lors de la 57e édition de Cosmoprof Worldwide Bologna

BUCHAREST, Roumanie, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- La société roumaine CAHM Europe a remporté le Green & Organic Award aux Cosmoprof Awards 2026, dans le cadre de Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, l'un des événements mondiaux les plus prestigieux dédiés à l'industrie de la beauté. Cette distinction récompense Qpearl® - CycleOne, une solution durable innovante conçue pour remplacer le gel douche et le shampoing liquides traditionnels.

QPearl Cosmoprof 2026 CAHM Logo

Sélectionné par un jury international d'experts du secteur, le produit s'est distingué parmi les finalistes d'Allemagne, d'Espagne et de Finlande, en raison de son innovation, de sa durabilité et de sa pertinence pour le marché. Ce prix souligne le rôle croissant de la Roumanie en tant que source de solutions de pointe pour relever les principaux défis environnementaux dans les secteurs des cosmétiques et de l'hôtellerie.

Une nouvelle approche des soins personnels durables

QPearl® - CycleOne présente un nouveau système basé sur des perles de nettoyage activées par l'eau. Chaque perle ultra-concentrée délivre l'équivalent de 50 ml de produit conventionnel en une seule dose de 2 ml. Enveloppées dans une membrane en biomatériau entièrement soluble dans l'eau, les perles sont utilisées avec un distributeur réutilisable, ce qui élimine le besoin de plastique à usage unique.

Le système est conçu pour réduire considérablement l'impact sur l'environnement, en diminuant les émissions de CO₂ jusqu'à 93 % tout au long de la chaîne de valeur. En s'attaquant à l'utilisation généralisée des plastiques à usage unique dans les hôtels et les soins personnels, la solution s'aligne sur la demande mondiale croissante d'alternatives durables.

« Pour nous, gagner le Green & Organic Award aux Cosmoprof Awards est plus qu'une reconnaissance, c'est la preuve que l'innovation développée en Roumanie peut être compétitive au plus haut niveau », a déclaré Andrei Severin, directeur général de CAHM Europe. « Nous sommes partis d'un problème réel - les déchets plastiques massifs dans le secteur de l'hôtellerie - et avons créé une solution efficace, durable et facile à utiliser. »

Une reconnaissance internationale croissante

Qpearl® a déjà reçu de nombreuses distinctions internationales, notamment un prix d'or pour l'éco-conception à Paris et un prix de bronze à Los Angeles. Il a également été présenté à Cosmotrends Bologna et reconnu lors de concours industriels à Madrid, renforçant ainsi sa pertinence mondiale.

Élargir les possibilités mondiales

Développé à l'intersection de la durabilité, de la technologie et de l'expérience utilisateur, Qpearl® - CycleOne ouvre de nouvelles perspectives d'expansion internationale, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail, où la demande de solutions respectueuses de l'environnement est en pleine croissance. CAHM Europe gère l'une des installations les plus avancées d'Europe de l'Est pour les cosmétiques hôteliers et les soins personnels, distribuant ses marques Sense, Botanika, Omnia, Holiday Care et d'autres dans plus de 30 pays, en suivant les normes 5S et en utilisant des emballages recyclables en rPET et Plant Bottle tout en recyclant les matériaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2951442/Imagine_QPearl_Cosmoprof_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2951743/CAHM.jpg