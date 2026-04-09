Rumānija iegūst globālu atzinību, CAHM Europe saņem Zaļo un bioloģisko balvu 57. Cosmoprof Worldwide Bologna
Apr 09, 2026, 05:43 ET
BUKARESTE, Rumānija, 9. aprīlī, 2026 /PRNewswire/ -- Rumānijas uzņēmums CAHM Europe ir ieguvis balvu „Green & Organic Award" izstādē „Cosmoprof Awards 2026", kas ir daļa no „Cosmoprof Worldwide Bologna 2026" — viena no prestižākajiem pasaules mēroga pasākumiem, kas ir veltīts skaistumkopšanas nozarei. Ar šo apbalvojumu tiek godināts Qpearl® – CycleOne – inovatīvs, ilgtspējīgs risinājums, kas paredzēts, lai aizstātu tradicionālās šķidrās dušas želejas un tradicionālos šampūnus.
Šo produktu izvēlējās starptautiska nozares ekspertu žūrija, un tas izcēlās ar savu inovativitāti, ilgtspējību un nozīmi tirgū, apsteidzot finālistus no Vācijas, Spānijas un Somijas. Šī balva uzsver Rumānijas pieaugošo nozīmi kā novatorisku risinājumu avotu, kas palīdz risināt galvenās vides problēmas kosmētikas un viesmīlības nozarēs
Jauna pieeja ilgtspējīgai personīgajai higiēnai
QPearl® – CycleOne ievieš jaunu sistēmu, kuras pamatā ir ar ūdeni aktivizējamas attīrošās pērlītes. Katra augsti koncentrētā pērlīte nodrošina 50 ml parastā produkta iedarbību vienā 2 ml devā. Pērlītes ir apvalkotas ar pilnībā ūdenī šķīstošu biomateriāla membrānu un tiek lietotas kopā ar atkārtoti lietojamu dozatoru, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem.
Sistēma ir izstrādāta, lai ievērojami samazinātu ietekmi uz vidi, samazinot CO₂ emisijas līdz pat 93% visā vērtību ķēdē. Risinājums, kas ir vērsts uz vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu plašo izmantošanu viesnīcās un personīgās higiēnas jomā, atbilst pieaugošajam globālajam pieprasījumam pēc ilgtspējīgām alternatīvām.
"Mums uzvara „Green & Organic Award" kategorijā „Cosmoprof Awards" ir kas vairāk nekā vienkārši atzinība — tā pierāda, ka Rumānijā izstrādātās inovācijas spēj konkurēt augstākajā līmenī," norāda CAHM Europe izpilddirektors Andrejs Severins. "Mēs sākām ar reālu problēmu — milzīgo plastmasas atkritumu daudzumu viesmīlības nozarē — un izstrādājām risinājumu, kas ir efektīvs, ilgtspējīgs un viegli lietojams."
Pieaugošā starptautiskā atzinība
Qpearl® jau ir saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus, tostarp zelta balvu par ekodizainu Parīzē un bronzas balvu Losandželosā. Tas tika prezentēts arī izstādē „Cosmotrends Bologna" un ieguva atzinību nozares konkursos Madridē, tādējādi vēl vairāk apliecinot savu starptautisko nozīmi.
Globālo iespēju paplašināšana
Izstrādāts, apvienojot ilgtspējību, tehnoloģijas un lietotāja pieredzi, Qpearl® – CycleOne paver jaunas iespējas starptautiskai izaugsmei, jo īpaši viesmīlības un mazumtirdzniecības nozarēs, kur pieaug pieprasījums pēc videi draudzīgiem risinājumiem. CAHM Europe pārvalda vienu no modernākajām viesnīcu kosmētikas un personīgās higiēnas līdzekļu ražotnēm Austrumeiropā, izplatot savus zīmolus Sense, Botanika, Omnia, Holiday Care un citus vairāk nekā 30 valstīs, ievērojot 5S standartus un izmantojot pārstrādājamo rPET un Plant Bottle iepakojumu, vienlaikus nodrošinot materiālu pārstrādi.
