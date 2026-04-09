Rumænien vinder international anerkendelse, CAHM Europe modtager Green & Organic Award på den 57. udgave af Cosmoprof Worldwide Bologna

BUCHAREST, Rumænien, 9. april 2026 /PRNewswire/ -- Det rumænske firma CAHM Europe har vundet Green & Organic Award ved Cosmoprof Awards 2026, der er en del af Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, en af de mest prestigefyldte internationale begivenheder inden for skønhedsbranchen. Prisen tildeles Qpearl® – CycleOne, en innovativ og bæredygtig løsning, der er udviklet til at erstatte traditionelle flydende brusegeler og shampoo.

Produktet, der blev udvalgt af en international jury bestående af brancheeksperter, skilte sig ud blandt finalisterne fra Tyskland, Spanien og Finland på grund af sin innovation, bæredygtighed og markedsrelevans. Prisen understreger Rumæniens voksende rolle som leverandør af banebrydende løsninger, der tager fat på centrale miljøudfordringer inden for kosmetik- og hotel- og restaurationsbranchen.

En ny tilgang til bæredygtig personlig pleje

QPearl® – CycleOne introducerer et nyt system baseret på vandaktiverede renseperler. Hver ultrakoncentreret perle indeholder det samme som 50 ml af et almindeligt produkt i en enkelt dosis på 2 ml. Perlerne er indkapslet i en fuldt vandopløselig membran af biomateriale og bruges sammen med en genanvendelig dispenser, hvilket eliminerer behovet for engangsplast.

Systemet er udviklet med henblik på at reducere miljøpåvirkningen markant og nedbringe CO₂-udledningen med op til 93 % i hele værdikæden. Ved at tage fat på den udbredte brug af engangsplast på hoteller og inden for personlig pleje imødekommer løsningen den stigende globale efterspørgsel efter bæredygtige alternativer.

"For os er det at vinde Green & Organic Award ved Cosmoprof Awards mere end blot en anerkendelse – det beviser, at innovation udviklet i Rumænien kan konkurrere på højeste niveau, " sagde Andrei Severin, administrerende direktør for CAHM Europe. "Vi tog udgangspunkt i et reelt problem – det enorme plastikaffald i hotel- og restaurationsbranchen – og skabte en løsning, der er effektiv, bæredygtig og nem at bruge."

Stigende international anerkendelse

Qpearl® har allerede modtaget adskillige internationale priser, herunder en guldpris for miljøvenligt design i Paris og en bronzepris i Los Angeles. Den blev desuden præsenteret på Cosmotrends Bologna og hædret ved branchekonkurrencer i Madrid, hvilket understreger dens globale betydning.

Udvidelse af globale muligheder

Qpearl® – CycleOne er udviklet i krydsfeltet mellem bæredygtighed, teknologi og brugeroplevelse og åbner nye muligheder for international ekspansion, især inden for hotel- og restaurationsbranchen samt detailhandlen, hvor efterspørgslen efter miljøvenlige løsninger er stigende. CAHM Europe driver et af Østeuropas mest avancerede produktionsanlæg inden for hotelkosmetik og personlig pleje og distribuerer sine mærker Sense, Botanika, Omnia, Holiday Care og andre i mere end 30 lande, hvor man følger 5S-standarderne og anvender genanvendelig rPET- og Plant Bottle-emballage samt genanvender materialer.

