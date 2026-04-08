Rumunia zdobywa międzynarodowe uznanie, gdy CAHM Europe otrzymuje nagrodę Green & Organic Award podczas 57. edycji targów Cosmoprof Worldwide Bologna

BUKARESZT, Rumunia, 8 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Rumuńska spółka CAHM Europe otrzymała nagrodę Green & Organic Award podczas ceremonii rozdania nagród Cosmoprof Awards 2026 zorganizowanej w ramach targów Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń międzynarodowej branży kosmetycznej. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla Qpearl® – CycleOne, innowacyjnego, zrównoważonego rozwiązania stworzonego w celu zastąpienia tradycyjnego żelu pod prysznic w płynie i szamponu.

Wybrany przez międzynarodowe jury ekspertów branżowych produkt wyróżnia się na tle finalistów z Niemiec, Hiszpanii i Finlandii w oparciu o innowacje, zgodność z ideą zrównoważonego rozwoju i znaczenie dla rynku. Nagroda ta uwypukla coraz większą rolę, jaką Rumunia odgrywa jako źródło najnowocześniejszych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na najbardziej palące wyzwania środowiskowe w sektorze kosmetycznym i hotelarskim.

Nowe podejście do zrównoważonej higieny osobistej

QPearl® – CycleOne wprowadza innowacyjny system oparty na aktywowanych wodą perełkach myjących. Każda ultra-skoncentrowana perełka stanowi odpowiednik 50 ml konwencjonalnego produktu w jednej porcji o pojemności zaledwie 2 ml. Zamknięte w pełni rozpuszczalnej w wodzie powłoczce z biomateriału perełki stosowane są w połączeniu z pojemnikiem wielokrotnego użytku, co eliminuje potrzebę wykorzystania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.

System zaprojektowano z myślą o znacznym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, obniżając emisje CO 2 o 93% w ramach całego łańcucha wartości. Poprzez rozwiązanie problemu powszechnego stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych w hotelach i produktach higieny osobistej, rozwiązanie to harmonizuje z coraz większym zapotrzebowaniem na zrównoważone alternatywy.

„Dla nas zdobycie nagrody Green & Organic Award podczas ceremonii Cosmoprof Awards jest czymś więcej niż wyraz uznania – jest dowodem na to, że innowacje opracowane w Rumunii mogą konkurować na najwyższym poziomie - powiedział Andrei Severin, dyrektor generalny CAHM Europe. - Rozpoczęliśmy od rzeczywistego problemu – ogromnych ilości odpadów z tworzyw sztucznych w branży hotelarskiej – i opracowaliśmy rozwiązanie, które jest wydajne, zrównoważone i przyjazne dla użytkowników".

Rosnące międzynarodowe uznanie

Qpearl® już zdobył szereg międzynarodowych wyróżnień, w tym główną nagrodę za ekologiczne wzornictwo Gold Award for Eco Design w Paryżu i brązowy medal w Los Angeles. Produkt również wyróżniono w ramach Cosmotrends Bologna i konkursów branżowych w Madrycie, co umocniło międzynarodową pozycję marki.

Poszerzanie możliwości na rynku globalnym

Opracowany na styku zrównoważonego rozwoju, technologii i doświadczeń użytkowników produkt Qpearl® – CycleOne otwiera nowe możliwości ekspansji na rynki międzynarodowe, w szczególności w przemyśle hotelarskim i w handlu detalicznym, w których zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania rośnie. CAHM Europe prowadzi jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych zakładów produkcyjnych w Europie Wschodniej, oferując hotelowe kosmetyki i produkty higieny osobistej i dostarczając swoje marki, m.in. Sense, Botanika, Omnia, Holiday Care, do ponad 30 krajów, przy czym w zakładzie zachowana jest zgodność z normami 5S i stosowane są opakowania z tworzywa rPET przeznaczonego do odzysku i butelki z materiałów pochodzenia roślinnego (Plant Bottle), przy jednoczesnym recyklingu surowców.

