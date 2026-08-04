Lancement mondial de DJI Mic Mini 2S qui offre aux créateurs jusqu'à 28 heures d'enregistrement interne et une réduction de bruit optimisée par IA.

Le tout dernier mini micro sans fil de DJI élimine le stress lié aux conditions acoustiques imprévisibles grâce à l'enregistrement interne en virgule flottante 32 bits et à deux niveaux de réduction de bruit par IA.

SHENZHEN, Chine, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies d'imagerie innovantes, présente aujourd'hui DJI Mic Mini 2S, le premier mini micro sans fil DJI doté de capacités d'enregistrement interne. En s'appuyant sur le DJI Mic Mini 2 récemment lancé, le niveau supérieur de cette gamme de produits est conçu pour les créateurs qui doivent capturer chaque détail de manière fiable dans un format compact et flexible. DJI Mic Mini 2S offre un enregistrement interne en virgule flottante 32 bits avec jusqu'à 28 heures de stockage, une connectivité intergénérationnelle 4 TX + 1 RX et deux niveaux de réduction de bruit par IA pour prendre en charge tous les scénarios d'enregistrement, des tournages en solo aux interviews de rue, aux podcasts et aux productions avec plusieurs intervenants.

Un son fidèle, une capture audio sécurisée

DJI Mic Mini 2S offre aux créateurs une approche plus sécurisée de la capture audio, réduisant le risque de prises perdues et facilitant la capture de moments uniques en toute confiance, même dans des environnements d'enregistrement imprévisibles. La prise en charge de l'enregistrement interne en virgule flottante 32 bits offre aux créateurs une plus grande flexibilité pour gérer les niveaux sonores dynamiques en post-production. Cela signifie que les créateurs peuvent capturer avec précision une large plage dynamique, des murmures les plus faibles aux rugissements soudains, sans écrêtage. Chaque émetteur dispose d'environ 14,5 Go de stockage intégré et peut enregistrer jusqu'à 28 heures d'audio en mode d'enregistrement interne 24 bits par défaut.

Voix claires, son soigné

DJI Mic Mini 2S offre aux créateurs un contrôle précis sur le rendu de leur audio. La réduction de bruit par IA à deux niveaux s'adapte à différentes conditions d'enregistrement. Le niveau Basique réduit les bruits de fond d'intérieur comme les ventilateurs, la climatisation et la réverbération, tandis que le niveau Intense réduit efficacement les bruits d'extérieur importants pour maintenir la clarté de la parole. Pour protéger l'audio contre les pics de volume soudains, le contrôle d'écrêtage atténue automatiquement le son dans des environnements instables, tandis que l'équilibrage du volume maintient dynamiquement des niveaux de sortie constants pour les interviews et les diffusions en direct. Les créateurs peuvent affiner davantage leur son grâce à trois préréglages de tonalité vocale : Normal pour un audio équilibré et naturel, Brillant pour une clarté et une présence accrues, et Riche pour une tonalité plus pleine et plus chaleureuse, ce qui facilite l'obtention de résultats soignés avec un minimum d'efforts en post-production.

Création flexible à plusieurs

DJI Mic Mini 2S est conçu pour prendre en charge des configurations d'enregistrement plus ambitieuses. Un récepteur (RX) peut être connecté à un maximum de quatre émetteurs (TX) simultanément, ce qui rend le système parfaitement adapté aux tables rondes, aux podcasts, aux interviews et aux productions en petits groupes. Il est également compatible avec les générations précédentes de microphones DJI, y compris les émetteurs Mic Mini et Mic Mini 2, ainsi que le récepteur mobile pour gamme DJI Mic. Cela offre aux créateurs une solution économique pour améliorer et étendre leur matériel existant lorsqu'ils passent à des contenus impliquant plusieurs personnes.

Ultra-compact, ultra-performant

Compact, polyvalent et discret, DJI Mic Mini 2S est conçu pour rester en retrait tout en s'intégrant naturellement à un large éventail de flux de travail. L'émetteur pèse environ 12 g et prend en charge la fixation par clip et par aimant, ce qui permet de le porter confortablement et de le positionner facilement près de la source sonore. Le cache avant magnétique est détachable, ce qui permet aux créateurs de personnaliser leur micro en fonction de leurs tenues. Introduits pour la première fois avec DJI Mic Mini 2, huit caches avant magnétiques multicolores sont disponibles et vendus séparément. Pour une touche de style supplémentaire, les caches avant magnétiques DJI Mic Mini 2S gamme Time, conçus en collaboration avec l'illustratrice de renommée internationale Victo Ngai, proposent des motifs qui reflètent les différentes étapes de la vie et inspirent la créativité à chaque étape du parcours audio. Que les créateurs filment de manière décontractée, voyagent léger ou enchaînent rapidement les lieux de tournage, DJI Mic Mini 2S est conçu pour faciliter son utilisation au quotidien.

Intégration fluide dans l'écosystème DJI

Les émetteurs DJI Mic Mini 2S se connectent nativement à certaines caméras Osmo, dont Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano et Osmo Action 6. Sans nécessiter de récepteur, ils peuvent fournir un son de qualité supérieure en 48 kHz 24 bits directement à ces appareils. Cette connexion directe via OsmoAudio simplifie la configuration pour les créateurs travaillant déjà avec l'écosystème DJI, offrant un flux de travail rationalisé et sans câble qui s'intègre naturellement à la gamme d'imagerie DJI.

Disponibilité

DJI Mic Mini 2S est disponible dès aujourd'hui sur store.dji.com et auprès de revendeurs agréés. Les tarifs et configurations sont les suivants :

DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est vendu au prix de 189 EUR

DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX) est vendu au prix de 99 EUR

DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX mobile + boîtier de recharge) est vendu au prix de 99 EUR

L'émetteur DJI Mic Mini 2S est vendu au prix de 69 EUR

Le boîtier de recharge DJI Mic Mini 2S est vendu au prix de 33 EUR

Le lot de caches avant magnétiques multicolores DJI Mic Mini 2S est vendu au prix de 19 EUR

Le lot de caches avant magnétiques DJI Mic Mini 2S gamme Time est vendu au prix de 39 EUR

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page : https://www.dji.com/mic-mini-2s

Les images et les ressources sont disponibles à l'adresse suivante : https://bit.ly/3SWvkE9

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations en matière de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. Aujourd'hui, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en promouvant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a étendu ses ambitions à des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, la topographie et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque domaine d'application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier comme jamais auparavant.

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3008633/DJI_Mic_Mini_2S_KV.jpg