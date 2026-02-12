L'ARABIE SAOUDITE LANCE LA CONFÉRENCE 2026 DE L'INITIATIVE SUR LES CAPACITÉS HUMAINES AVEC POUR THÈME « LE CODE HUMAIN » ET LE ROYAUME-UNI COMME PAYS D'HONNEUR

La conférence de l'Initiative sur les capacités humaines se tiendra à nouveau à Riyad du 3 au 4 mai, réunissant plus de 15 000 dirigeants du monde entier pour promouvoir le développement futur des capacités humaines sur le thème « Le code humain ».

Le Royaume-Uni a été nommé pays d'honneur, ce qui reflète le partenariat stratégique entre l'Arabie saoudite et le Royaume-Uni dans les domaines de l'éducation, du développement de la main-d'œuvre et de la coopération économique.

RIYAD, Arabie Saoudite, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Programme de développement des capacités humaines (HCDP) de l'Arabie saoudite annonce aujourd'hui la troisième édition de la conférence de l'Initiative sur les capacités humaines (HCI), qui se tiendra les 3 et 4 mai 2026 à Riyad, et qui réunira des leaders mondiaux pour façonner l'avenir du développement des capacités humaines sous le thème « Le code humain ».

Le lancement de la troisième édition de la HCI 2026, dont le Royaume-Uni est le pays d'honneur, coïncide avec la visite du prince William en Arabie saoudite.

Placée sous le patronage de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite et Président du Comité du HCDP, la HCI 2026 aura pour pays d'honneur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, soulignant ainsi le partenariat stratégique entre l'Arabie saoudite et le Royaume-Uni dans les domaines de l'éducation, du développement de la main d'œuvre et de la coopération économique.

La HCI 2026 devrait attirer plus de 15 000 leaders et présenter plus de 250 intervenants locaux et internationaux, dont des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires, des experts des secteurs public et privé, des organisations à but non lucratif et des groupes de réflexion internationaux. Le programme portera sur les environnements d'apprentissage et de travail qui maximisent les capacités humaines à l'ère de l'intelligence artificielle.

Youssef bin Abdullah Al-Bunyan, ministre saoudien de l'Éducation et président du comité exécutif du HCDP, a déclaré que la conférence reflétait l'engagement du Royaume à investir dans les personnes comme fondement d'une croissance économique durable et d'une compétitivité à long terme.

« Le potentiel humain reste le moteur le plus important du progrès dans un environnement mondial en mutation rapide, et l'investissement dans l'être humain est le pilier le plus important pour construire une économie compétitive et une société fondée sur la connaissance. Cette troisième conférence HCI reflète l'engagement de l'Arabie saoudite à enrichir le dialogue mondial pour contribuer au développement des capacités humaines, conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite », déclare Al-Bunyan.

Majid bin Abdullah Al-Kassabi, ministre saoudien du Commerce et président du Comité économique et social du Conseil de partenariat stratégique saoudo-britannique, a souhaité la bienvenue au Royaume-Uni en tant que pays à l'honneur :

« Le statut du Royaume-Uni en tant que pays d'honneur s'inscrit dans la continuité de la coopération stratégique entre les deux pays, notamment le lancement de l'initiative Skills of the Future lors de la conférence HCI 2025, qui vise à faire progresser la coopération économique, les échanges éducatifs et le développement de la main-d'œuvre. »

Depuis son lancement, la HCI est devenue une plateforme mondiale de premier plan pour le dialogue sur le développement des capacités humaines. Au cours des deux dernières éditions, la conférence a attiré plus de 23 000 participants, présenté plus de 550 intervenants et annoncé plus de 156 partenariats et initiatives. L'accueil du HCDP est l'un des programmes de réalisation de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à renforcer le potentiel humain des citoyens pour améliorer la compétitivité du Royaume.

Les inscriptions sont désormais ouvertes. Pour plus d'informations, consultez le site www.humancapabilityinitiative.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902385/HCI_2026.jpg