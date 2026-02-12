सऊदी अरब ने "THE HUMAN CODE" विषय पर आधारित HUMAN CAPABILITY INITIATIVE CONFERENCE 2026 का शुभारंभ किया, यूनाइटेड किंगडम को Country of Honor नामित किया गया

3-4 मई को रियाद में Human Capability Initiative Conference दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसमें "The Human Code" विषय के तहत भविष्य की मानव क्षमता विकास को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 से अधिक वैश्विक अग्रणी एकत्रित होंगे।

सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम के बीच शिक्षा, कार्यबल विकास और आर्थिक सहयोग में रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हुए यूनाइटेड किंगडम को Country of Honor नामित किया गया है।

रियाद, सऊदी अरब, 12 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- सऊदी अरब के Human Capability Development Program (HCDP) ने आज 3-4 मई 2026 को रियाद में आयोजित की जाने वाली Human Capability Initiative (HCI) Conference के तीसरे भाग की घोषणा की, जिसमें वैश्विक अग्रणियों को "The Human Code" विषय के तहत मानव क्षमता विकास के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाया जाएगा।

यूनाइटेड किंगडम को Country of Honor के रूप में शामिल करते हुए, HCI 2026 के तीसरे भाग का शुभारंभ Prince William की सऊदी अरब यात्रा के साथ हो रहा है।

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री तथा HCDP समिति के अध्यक्ष His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud के संरक्षण में आयोजित HCI 2026 में शिक्षा, कार्यबल विकास और आर्थिक सहयोग में सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम के बीच रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम को Country of Honor के रूप में शामिल किया जाएगा।

HCI 2026 में 15,000 से अधिक अग्रणियों के शामिल होने और नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के अग्रणियों, शिक्षाविदों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों, गैर-लाभकारी संगठनों और वैश्विक थिंक टैंकों सहित 250 से अधिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानव क्षमता को अधिकतम कर सकने वाले शिक्षण और कार्य वातावरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री और HCDP की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष Youssef bin Abdullah Al-Bunyan ने कहा कि यह सम्मेलन सतत आर्थिक विकास और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता की बुनियाद के रूप में लोगों में निवेश करने के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण चालक मानवीय क्षमता ही बनी हुई है, और मनुष्यों में निवेश करना एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। Al-Bunyan ने कहा, "यह तीसरी HCI Conference सऊदी अरब की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह Saudi Vision 2030 के उद्देश्यों के अनुरूप मानव क्षमताओं के विकास में योगदान देने के लिए वैश्विक संवाद को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री और सऊदी-ब्रिटिश रणनीतिक साझेदारी परिषद की आर्थिक और सामाजिक समिति के अध्यक्ष, Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi, ने यूनाइटेड किंगडम को Country of Honor के रूप में स्वागत करते हुए कहा:

"Country of Honor के रूप में यूनाइटेड किंगडम का दर्जा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की निरंतरता को दर्शाता है, जिसमें 2025 HCI Conference में आर्थिक सहयोग, शैक्षिक आदान-प्रदान और कार्यबल विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित 'Skills of the Future' पहल का शुभारंभ भी शामिल है।"

अपनी शुरुआत के बाद से, मानव क्षमता विकास पर संवाद के लिए HCI एक अग्रणी वैश्विक प्लेटफ़ार्म बन गया है। पिछले दो भागों में, सम्मेलन ने 23,000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया, 550 से अधिक वक्ताओं को शामिल किया और 156 से अधिक साझेदारियों और पहलों की घोषणा की थी। HCDP की मेजबानी करना सऊदी अरब के Vision 2030 Realization Programs में से एक है, जिसका उद्देश्य किंगडम की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए नागरिकों की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है।

