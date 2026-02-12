サウジアラビア、Human Capability Initiative Conference 2026を開催、 「The Human Code」をテーマに英国を名誉招待国に指定

Human Capability Initiative Conference 2026が、5月3日から4日にかけてリヤドで再び開催されます。「The Human Code」をテーマに、1万5,000人以上のグローバルリーダーが一堂に会し、将来のヒューマン・ケイパビリティ開発を推進します。

教育、人材育成、経済協力におけるサウジアラビアと英国の戦略的パートナーシップを反映したものであり、英国が名誉招待国に指定されました。

リヤド（サウジアラビア）, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアのHuman Capability Development Program（HCDP）は本日、第3回Human Capability Initiative（HCI）Conferenceが2026年5月3日から4日にリヤドで開催されることを発表しました。この会議では「The Human Code」をテーマに、人間能力開発の未来を推進する世界のリーダーが一堂に会します。

サウジアラビアの皇太子兼首相であり、HCDP委員会委員長を務めるMohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud皇太子殿下の後援のもと開催されるHCI 2026は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国を主賓国として迎えます。これにより、教育、人材育成、経済協力分野におけるサウジアラビアと英国の戦略的パートナーシップが強調されます。

HCI 2026は、政策立案者、産業界のリーダー、研究者、官民の専門家、非営利団体や世界的シンクタンクの関係者など、国内外の250人以上の講演者を迎え、1万5,000人を超えるリーダーを集めることが期待されています。このプログラムでは、人工知能の時代にヒューマン・ケイパビリティを最大化する学習・労働環境に焦点を当てます。

サウジアラビアの教育大臣であり、HCDPの執行委員会委員長であるYoussef bin Abdullah Al-Bunyan氏は、この会議は、持続可能な経済成長と長期的な競争力の基盤として人材への投資を重視するサウジアラビア王国の強い決意を反映したものであると述べました。

「人間の潜在能力は、急速に変化する世界環境の中で、依然として進歩の最も重要な原動力であり、人材への投資は、競争力のある経済と知識集約型社会を構築する上で最も重要な柱です。この第3回HCI会議は、サウジビジョン2030（Saudi Vision 2030）の目標に沿って、人間の能力開発に貢献するためのグローバルな対話を深化させるというサウジアラビアの強い決意を反映したものです」とAl-Bunyan氏は述べました。

サウジアラビアの商務大臣であり、サウジ・英国戦略的パートナーシップ協議会経済・社会委員会委員長を務めるDr. Majid bin Abdullah Al-Kassabiは、英国を主賓国として歓迎し、次のように述べました。

「英国の主賓国としての地位は、両国間の戦略的協力の継続を示すものです。これには、経済協力、教育交流、人材育成の推進を目的とした2025年HCI会議における『未来のスキル（Skills of the Future）』イニシアチブの立ち上げが含まれます。」

HCIは発足以来、人的能力開発に関する世界有数の対話のプラットフォームへと発展しています。過去2回の開催では、この会議に2万3,000人以上が参加し、550人以上の講演者が登壇、156件以上のパートナーシップやイニシアチブが発表されています。HCDPは、サウジアラビアのVision 2030 Realization Programの一つであり、サウジアラビア王国の競争力強化に向けて市民の人的能力を高めることを目的としています。

登録は現在受付中です。詳細はwww.humancapabilityinitiative.orgご覧ください。

