САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОТКРЫВАЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ 2026 ГОДА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОСВЯЩЕННУЮ ТЕМЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КОД», СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО НАЗВАНО ПОЧЕТНОЙ СТРАНОЙ

Конференция в рамках инициативы в области человеческого потенциала вновь пройдет в Эр-Рияде 3–4 мая, и в ней примут участие более 15 000 мировых лидеров, чтобы стимулировать будущее развитие возможностей человека, следуя теме «Человеческий код».

Соединенное Королевство названо почетной страной, что отражает стратегическое партнерство Саудовской Аравии с Соединенным Королевством в области образования, развития рабочей силы и экономического сотрудничества.

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 12 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Программа развития человеческого потенциала (HCDP) Саудовской Аравии объявила о проведении третьей конференции в рамках Инициативы в области человеческого потенциала (HCI), которая состоится 3–4 мая 2026 года в Эр-Рияде и соберет мировых лидеров для ускорения будущего развития возможностей человека, следуя теме «Человеческий код».

Открытие третьей конференции в рамках инициативы HCI в 2026 году, в которой Соединенное Королевство будет участвовать в качестве почетной страны, совпадает с визитом принца Уильяма в Саудовскую Аравию.

На конференции HCI 2026, проводимой под патронажем его королевского высочества принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud), наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии и председателя Комитета HCDP, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будет представлено как почетная страна, что подчеркивает стратегическое партнерство Саудовской Аравии с Соединенным Королевством в области образования, развития рабочей силы и экономического сотрудничества.

Ожидается, что в конференции HCI 2026 примет участие более 15 000 лидеров и выступят более 250 местных и иностранных докладчиков, включая политиков, лидеров отраслей, ученых, экспертов из государственного и частного секторов, некоммерческих организаций и глобальных аналитических центров. В центре внимания программы будут учебные и рабочие среды, обеспечивающие максимальные возможности человека в эпоху искусственного интеллекта.

Юсеф ибн Абдулла аль-Буньян (Youssef bin Abdullah Al-Bunyan), министр образования Саудовской Аравии и председатель исполнительного комитета программы HCDP, сказал, что конференция отражает стремление Королевства инвестировать в людей, служа основой устойчивого экономического роста и долгосрочной конкурентоспособности.

«Человеческий потенциал остается наиболее важной движущей силой прогресса при быстро меняющемся глобальном ландшафте, а инвестиции в человека являются важнейшим столпом для построения конкурентоспособной экономики и общества, основанного на знаниях. Эта третья конференция в рамках инициативы HCI отражает приверженность Саудовской Аравии обогащению всемирного диалога, способствующего развитию человеческого потенциала в соответствии с целями Saudi Vision 2030», — сказал г-н аль-Буньян.

Министр торговли Саудовской Аравии и председатель Комитета по экономическим и социальным вопросам Саудовско-британского совета по стратегическому партнерству доктор Маджид ибн Абдалла аль-Кассаби (Majid bin Abdullah Al-Kassabi) приветствовал Соединенное Королевство как почетную страну, заявив:

«Присвоенный Соединенному Королевству статус почетной страны отражает продолжение стратегического сотрудничества между странами, включая запуск инициативы «Навыки будущего» на конференции в рамках инициативы HCI 2025 года, посвященной продвижению экономического сотрудничества, образовательным обменам и развитию трудовых ресурсов».

С момента запуска инициатива HCI стала ведущей глобальной платформой для диалога по развитию человеческого потенциала. Две прошедшие конференции привлекли более 23 000 участников, на них выступили более 550 докладчиков и было объявлено о более чем 156 партнерствах и инициативах. Программа HCDP является одной из программ реализации инициативы Саудовской Аравии Vision 2030, повышающей человеческий потенциал граждан и конкурентоспособность Королевства.

Регистрация открыта, дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.humancapabilityinitiative.org.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2902385/HCI_2026.jpg