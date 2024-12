L'entreprise mondiale d'insurtech bolttech annonce un financement de série C mené par Dragon Fund pour poursuivre son expansion

SINGAPOUR, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- bolttech, la technologie d'assurance (insurtech) mondiale à croissance rapide, a annoncé aujourd'hui que Dragon Fund, par Liquidity et MUFG, dirige le cycle de financement de série C de bolttech aux côtés des investisseurs Baillie Gifford, Generali – par le biais de Lion River, la société du groupe dédiée au capital-investissement, et d'autres, qui devrait totaliser plus de 100 millions de dollars américains. Après les séries A et B record de bolttech, le tour de financement à la hausse de la série C évalue bolttech à 2,1 milliards de dollars américains et l'investissement renforcera encore sa stratégie de croissance mondiale.

Le soutien stratégique de l'investisseur principal Dragon Fund, des investisseurs de suivi et du financement de série C permettra à bolttech de continuer à améliorer les capacités de sa plateforme, d'étendre sa présence sur le marché mondial et d'accélérer son objectif de rendre l'assurance plus adaptée, plus accessible, plus abordable et plus pratique pour les clients. Cet investissement fait suite aux précédents tours de financements réussis de bolttech, ce qui consolide son rôle de leader dans le domaine de l'insurtech.

Ridhi Chaudhary, directrice informatique de Dragon Fund, a déclaré : « Nous sommes ravis de diriger le tour de financement de série C de bolttech. En peu de temps, bolttech est devenu un acteur de l'insurtech de premier plan, intégré, avec une présence et une envergure mondiales. Nous sommes impressionnés par ses capacités techniques et son exécution. Je suis impatiente de rejoindre le Conseil d'administration et de soutenir sa prochaine phase de croissance. »

Aakash Tulsani, directeur général de Dragon Fund, a ajouté : « La technologie différenciée et la solution de gestion de programme de bolttech intègrent l'assurance dans le parcours d'achat des clients, améliorant ainsi l'accès à des produits abordables et personnalisés. En tant que fournisseur axé sur la technologie, bolttech est bien placé pour façonner l'avenir de l'assurance intégrée, un marché de plus de 70 milliards de dollars à l'échelle mondiale. »

Hendrik Borginon, directeur des investissements chez Baillie Gifford, a déclaré : « bolttech est une force pionnière dans le domaine de l'assurance intégrée. En permettant l'intégration transparente des produits d'assurance chez ses partenaires de distribution, bolttech transforme la manière dont l'assurance est achetée et vendue dans le monde entier. Avec une équipe très expérimentée à la barre, nous sommes optimistes quant à son potentiel de croissance et de rentabilité dans les années à venir. »

Rob Schimek, Directeur général du groupe bolttech, a déclaré : « Cette dernière levée de fonds est une approbation de notre proposition de valeur et marque une nouvelle étape importante pour bolttech. Ce financement témoigne également de notre quête incessante d'innovation et d'excellence dans le cadre de notre action en faveur du secteur de l'assurance. Grâce à cet investissement de Dragon Fund et de nos investisseurs de la série C, nous continuerons à révolutionner l'avenir de l'assurance grâce à notre écosystème technologique de pointe. »

À propos de bolttech

bolttech est une technologie d'assurance (insurtech) mondiale dont la mission est de construire le premier écosystème technologique de protection et d'assurance au monde. bolttech sert des clients dans plus de 35 marchés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Avec une suite complète de capacités numériques et axées sur les données, bolttech alimente les connexions entre les assureurs, les distributeurs et les clients, afin de rendre plus faciles et plus efficaces l'achat et la vente de produits d'assurance et de protection.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.bolttech.io

À propos de Dragon Fund

Lancé en 2023, Dragon Fund, par Liquidity et MUFG, est une plateforme d'investissement en actions qui investit globalement dans des entreprises technologiques et à vocation technologique en phase de croissance. La plateforme s'appuie sur la technologie propriétaire de Liquidity dans son processus d'investissement et sur le vaste réseau mondial de MUFG.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.dragonfunds.com

À propos de Baillie Gifford

Baillie Gifford est un partenariat d'investissement indépendant fondé il y a plus d'un siècle à Édimbourg, détenu et géré par 58 associés qui travaillent tous au sein de la société. La mission de la société est de trouver des entreprises révolutionnaires (publiques et privées) capables de soutenir la croissance et d'offrir des rendements aux clients sur une période de cinq à dix ans et plus. Avec 1 708 employés et des actifs sous gestion de 218 milliards de livres sterling, elle possède des bureaux à Édimbourg, Amsterdam, Dublin, Francfort, Hong Kong, Londres, New York, Shanghai, Toronto et Zurich (au 30 septembre 2024).

À propos du groupe Generali

Generali est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'assurance et de gestion d'actifs. Fondé en 1831, il est présent dans plus de 50 pays dans le monde, avec un encaissement total de 82,5 milliards d'euros en 2023. Avec environ 82 000 employés au service de 70 millions de clients, le groupe occupe une position de premier plan en Europe et a une présence croissante en Asie et en Amérique latine. Au cœur de la stratégie de Generali se trouve son engagement de Partenaire à vie envers les clients, qui se concrétise par des solutions innovantes et personnalisées, une expérience client de premier ordre et des capacités de distribution mondiale numérisées. Le groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, tout en construisant une société plus juste et plus résiliente.