Perusahaan "insurtech" global bolttech raih pendanaan Seri C yang dipimpin Dragon Fund guna melanjutkan ekspansi

SINGAPURA, 22 Desember 2024 /PRNewswire/ -- bolttech , perusahaan insurtech (asuransi berbasiskan teknologi) global yang berkembang pesat, hari ini mengumumkan, Dragon Fund, usaha patungan Liquidity dan MUFG, memimpin babak pendanaan Seri C bersama Baillie Gifford, Generali – melalui Lion River, unit usaha Generali yang bergerak di sektor Private Equity, serta investor lain. Nilai pendanaan akan mencapai lebih dari US$ 100 juta. Setelah babak pendanaan Seri A dan B yang memecahkan rekor, pendanaan Seri C ini membuat valuasi bolttech mencapai US$ 2,1 miliar. Investasi ini akan terus meningkatkan strategi pertumbuhan global bolttech.

Dengan dukungan investor utama Dragon Fund, bersama investor-investor lain, dan pendanaan Seri C tersebut, bolttech akan terus meningkatkan fitur platformnya, memperluas jangkauan di pasar global, serta mempercepat targetnya, yakni menghadirkan produk asuransi yang lebih dirancang khusus, aksesibel, terjangkau, dan mudah. Investasi ini menyusul babak pendanaan sebelumnya sehingga semakin memperkuat peran bolttech sebagai pemimpin industri insurtech.

Ridhi Chaudhary, CIO, Dragon Fund, berkata, "Kami gembira memimpin pendanaan Seri C bolttech. Dalam jangka pendek, bolttech telah menjadi pemimpin industri yang menyediakan embedded insurtech dengan jangkauan dan skala global. Kami terkesan dengan kapabilitas teknologi dan kemampuan ekskusi bolttech. Saya akan bergabung sebagai Direktur dan mendukung pertumbuhan pada babak berikutnya."

Aakash Tulsani, Managing Director, Dragon Fund, berkata, "Dengan teknologi unggulan dan solusi manajemen program, bolttech mengintegrasikan produk asuransi dalam proses pembelian produk. Hal ini meningkatkan akses produk yang terjangkau dan sesuai kebutuhan. Sebagai perusahaan yang mengutamakan teknologi, bolttech siap menentukan arah perkembangan embedded insurance yang memiliki potensi pasar senilai $70+ miliar di seluruh dunia."

Hendrik Borginon, Investment Manager, Baillie Gifford, berkata, "bolttech merupakan pelopor embedded insurance. Mengintegrasikan produk asuransi dengan mitra distribusi, bolttech mentransformasi metode pembelian dan penjualan produk asuransi. Didukung tim yang sangat berpengalaman, kami optimis atas potensi bolttech dalam menggerakkan pertumbuhan signifikan dan profitabilitas pada tahun-tahun mendatang."

Rob Schimek, Group Chief Executive Officer, bolttech, berkata, "Babak pendanaan terbaru ini membuktikan proposisi nilai bisnis kami, serta menjadi perkembangan penting yang dicapai bolttech. Pendanaan ini juga melambangkan kerja keras kami dalam mewujudkan inovasi dan keunggulan di industri asuransi. Setelah meraih investasi dari Dragon Fund dan investor Seri C lain, kami akan terus membuat terobosan dalam masa depan industri asuransi lewat ekosistem unggulan yang didukung teknologi."

Tentang bolttech

bolttech adalah perusahaan insurtech (asuransi berbasiskan teknologi) internasional yang membangun ekosistem teknologi untuk produk proteksi dan asuransi terkemuka di dunia. bolttech melayani konsumen di 30 pasar di empat benua, yakni Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Afrika.

Menawarkan rangkaian fitur digital dan data, bolttech terus mempererat hubungan antara perusahaan asuransi, distributor, dan konsumen. Dengan demikian, proses jual-beli produk asuransi dan proteksi semakin mudah dan efisien.

Informasi lebih lanjut: www.bolttech.io

Tentang Dragon Fund

Dilansir pada 2023, Dragon Fund, usaha patungan antara Liquidity dan MUFG, adalah platform investasi saham yang menanamkan modal di seluruh dunia pada perusahaan teknologi yang tengah berkembang. Dragon Fund memanfaatkan teknologi yang dikembangkan Liquidity dalam proses investasi dan jaringan global MUFG.

Informasi lebih lanjut: www.dragonfunds.com

Tentang Generali Group

Generali adalah salah satu penyedia layanan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Berdiri pada 1831, Generali menjangkau lebih dari 50 negara di dunia dengan pendapatan premi senilai EUR 82,5 miliar pada 2023. Didukung sekitar 82.000 karyawan yang melayani 70 juta nasabah, Generali menjadi pemimpin pasar di Eropa, serta berkembang pesat di Asia dan Amerika Latin. Komitmen sebagai Mitra Jangka Panjang berada di balik strategi Generali dalam menyediakan solusi inovatif yang sesuai kebutuhan. Generali juga mewujudkan pengalaman terbaik bagi nasabah dan kapabilitas distribusi digital di seluruh dunia. Generali menerapkan praktik keberlanjutan dalam seluruh keputusan strategis dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya tahan.

