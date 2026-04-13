Les solutions de données d'entreprise et d'IA d'OpenText seront disponibles sur l'AWS European Sovereign Cloud

OpenText proposera à ses clients une architecture cloud souveraine hybride qui prend en charge les entreprises réglementées de l'Union européenne avec des plateformes de données sécurisées et compatibles avec l'IA, en complément de ce qui est actuellement disponible en Amérique du Nord

WATERLOO, ONTARIO, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX : OTEX), leader mondial de la gestion sécurisée des informations pour l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'il allait mettre à disposition un certain nombre de ses solutions de données d'entreprise et d'IA de premier plan sur l'AWS European Sovereign Cloud, un nouveau cloud indépendant pour l'Europe.

En rendant son offre de cloud souverain hybride disponible via l'AWS European Sovereign Cloud, l'entreprise canadienne OpenText étend sa capacité à fournir un cloud souverain hybride en Europe, offrant aux clients la flexibilité d'exploiter les capacités de cloud d'AWS tout en gardant les données sensibles et la gouvernance solidement ancrées à l'intérieur des frontières européennes.

OpenText™ Content Management, OpenText™ Documentum Content Management, OpenText™ Core Application Security et OpenText™ Core Service Management seront disponibles sur l'AWS European Sovereign Cloud, soutenant ainsi davantage la clientèle européenne croissante d'OpenText. Les solutions d'OpenText offrent une gestion de contenu structurée et sécurisée, préparant les données pour l'analyse et l'automatisation alimentées par l'IA qui accélèrent la prise de décision basée sur les données, tout en fournissant aux clients la même sécurité, disponibilité et performance qu'ils attendent d'AWS. Les clients d'OpenText sont ainsi en mesure de répondre aux exigences strictes en matière d'autonomie opérationnelle et de résidence des données au sein de l'Union européenne (UE).

« OpenText a passé des années à construire des solutions de contenu sécurisées et fiables pour les industries et les régions les plus réglementées du monde, notamment les déploiements autorisés par FedRAMP, évalués par IRAP et alignés sur Protected B », a déclaré Shannon Bell, directrice numérique et directrice des systèmes d'informationd'OpenText. « La mise à disposition de notre solution sur l'AWS European Sovereign Cloud apporte cette expertise à un cloud souverain conçu pour l'Union européenne. Avec AWS, nous donnons aux clients la confiance nécessaire pour innover à grande échelle sans compromettre le contrôle. »

L'AWS European Sovereign Cloud est un cloud souverain entièrement fonctionnel, exploité de manière indépendante et soutenu par des contrôles techniques rigoureux, des garanties souveraines et des protections juridiques conçues pour répondre aux besoins des entreprises et des gouvernements européens. L'infrastructure d'AWS European Sovereign Cloud est entièrement située au sein de l'UE et fonctionne indépendamment des régions existantes. Les clients utilisant l'AWS European Sovereign Cloud bénéficieront de toute la puissance d'AWS, notamment le même portefeuille de services, la même sécurité, la même disponibilité, les mêmes performances, la même architecture familière, les mêmes API et les mêmes innovations comme le système AWS Nitro.

Les clients peuvent commencer à planifier leur transition vers l'AWS European Sovereign Cloud dès aujourd'hui.

À propos d'OpenText

OpenText™ est un leader mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise, aidant les organisations à protéger, gouverner et activer leurs données en toute confiance. Nos technologies transforment les données en informations contextuelles pour constituer la base de connaissances de l'IA d'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.opentext.com.

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