OpenText et S3NS entrent en partenariat pour fournir des solutions de cloud souverain en Europe avec Google Cloud

Ce partenariat stratégique développera un cloud européen de confiance grâce à une architecture hybride pour une IA sécurisée à grande échelle

WATERLOO, Ontario, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX : OTEX), chef de file mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec S3NS, une alliance entre Thales, leader français de la cybersécurité en Europe, et Google Cloud, afin d'offrir aux entreprises européennes une plateforme cloud de confiance basée sur la technologie Google Cloud, qui répond aux critères de sécurité et de conformité les plus élevés en France pour offrir une résidence des données stricte, une conformité réglementaire et des contrôles opérationnels.

Ce partenariat offre une architecture cloud hybride de confiance pour l'Europe à partir de la France, permettant aux entreprises de conserver leurs charges de travail de données les plus sensibles dans un environnement gouverné localement, tout en tirant parti en toute sécurité des services de cloud hyperscaler pour les charges de travail non critiques, l'innovation et l'échelle.

Cette approche est conçue pour préserver une interopérabilité totale avec les plateformes cloud mondiales, garantissant que les entreprises françaises et européennes puissent continuer à bénéficier de l'innovation des hyperscalers tout en respectant les obligations réglementaires locales.

Les capacités de cloud de confiance d'OpenText et de S3NS répondent à des exigences réglementaires et opérationnelles strictes, en s'appuyant sur l'expérience opérationnelle et de sécurité d'OpenText, qui a fourni des environnements de cloud de niveau gouvernemental dans plusieurs juridictions, y compris des déploiements autorisés par FedRAMP, évalués par IRAP et alignés sur Protected B, et basés sur la plateforme qualifiée SecNumCloud de S3NS, PREMI3NS, pour créer une offre de cloud de confiance hybride conçue spécifiquement pour les exigences réglementaires et juridictionnelles de la France. Cette approche permet aux entreprises dans des secteurs très réglementés, comme celles qui gèrent des données sensibles sur les citoyens, les patients ou les finances, d'adopter des services cloud tout en conservant une conformité et un contrôle complets.

D'autres solutions seront évaluées au fil du temps, mais l'offre initiale de souveraineté hybride comprendra les éléments suivants

Cloud privé dédié : OpenText™ Content Management et Documentum Content Management pour les données hautement sensibles.

OpenText™ Content Management et Documentum Content Management pour les données hautement sensibles. SaaS souverain : OpenText™ Core Archive for SAP® Solutions proposé en tant que service multilocataire avec résidence des données en Europe.

OpenText™ Core Archive for SAP® Solutions proposé en tant que service multilocataire avec résidence des données en Europe. Conformité réglementaire : prend en charge le RGDP, SecNum 3.2 et d'autres exigences européennes en matière de souveraineté des données.

« La gouvernance des données et l'alignement réglementaire sont des éléments fondamentaux de la confiance numérique pour les entreprises réglementées », déclare Shannon Bell, directrice du numérique et directrice de l'information, OpenText. « Dans toute l'Europe, les entreprises recherchent des innovations qui préservent la souveraineté et le contrôle. OpenText répond à ce besoin en associant l'innovation de l'hyperscaler à un modèle d'exploitation indépendant, ce qui permet aux clients de se moderniser en toute confiance tout en gardant leurs données, leur accès et leurs opérations sous le contrôle de leur région. »

À propos de S3NS

Alliance entre Thales, leader français de la cybersécurité en Europe, et Google Cloud, leader mondial des technologies cloud, S3NS propose aux institutions publiques et aux entreprises privées soucieuses de protéger davantage leurs données les plus sensibles des solutions de cloud public hautement sécurisées pour les aider à passer à un cloud de confiance répondant aux critères de la norme SecNumCloud de l'ANSSI. S3NS est une société française détenue en exclusivité par Thales.

À propos d'OpenText

OpenText™ est un leader mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise, aidant les entreprises à protéger, gouverner et activer leurs données en toute confiance. Nos technologies transforment les données en informations contextuelles pour constituer la base de connaissances de l'IA d'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.opentext.com.

Retrouvez-nous sur :

Blog Executive Thought Leadership d'OpenText

Twitter | LinkedIn

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des mots considérés comme des déclarations ou des informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles d'OpenText concernant l'environnement opérationnel, les économies et les marchés dans lesquels l'entreprise opère. Ces déclarations sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes importants qui sont difficiles à prévoir, et les résultats réels pourraient s'avérer sensiblement différents. Les hypothèses d'OpenText, bien que considérées comme raisonnables par l'entreprise à la date de ce communiqué de presse, peuvent s'avérer inexactes et, par conséquent, ses résultats réels pourraient différer sensiblement des prévisions énoncées dans le présent document. Pour plus d'informations sur les risques et autres facteurs susceptibles de se produire, consultez le rapport annuel d'OpenText déposé sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels déposés sur le formulaire 10-Q et d'autres documents déposés auprès de la SEC et d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, OpenText décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. En outre, nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que nous pourrions publier des informations par le biais de notre site web, de communiqués de presse, de documents déposés en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, de conférences téléphoniques publiques, de diffusions sur le web et de réseaux sociaux identifiés dans la section Investisseurs de notre site web (https://investors.opentext.com). Ces réseaux sociaux peuvent inclure le blog de l'entreprise ou de notre dirigeant, le compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ou le compte LinkedIn. Les informations publiées par le biais de ces canaux peuvent revêtir une importance significative. Par conséquent, les lecteurs sont invités à suivre ces canaux en plus de nos autres moyens de communication.

Copyright © 2026 OpenText. Tous droits réservés. Marques déposées appartenant à OpenText. Un ou plusieurs brevets peuvent couvrir ce(s) produit(s). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.opentext.com/patents.

OTEX-G

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2459820/OpenText_Logo.jpg