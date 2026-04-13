Le soluzioni OpenText per i dati aziendali e l'intelligenza artificiale saranno disponibili tramite l'AWS European Sovereign Cloud

OpenText offrirà ai clienti un'architettura ibrida di cloud sovrano che supporta le organizzazioni soggette alle normative dell'Unione Europea con piattaforme dati sicure e compatibili con l'intelligenza artificiale, integrando l'offerta attualmente disponibile in Nord America

WATERLOO, ON, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), leader mondiale nella gestione sicura delle informazioni per l'IA, ha annunciato oggi che renderà disponibili alcune delle sue soluzioni di dati aziendali e IA leader a livello mondiale sull'AWS European Sovereign Cloud, un nuovo cloud indipendente per l'Europa.

Rendendo disponibile la propria offerta di cloud sovrano ibrido tramite l'AWS European Sovereign Cloud, OpenText, con sede in Canada, amplia la propria capacità di fornire un cloud sovrano ibrido in Europa, offrendo ai clienti la flessibilità di sfruttare le funzionalità cloud di AWS mantenendo al contempo i dati sensibili e la governance strettamente ancorati all'interno dei confini europei.

OpenText™ Content Management, OpenText™ Documentum Content Management, OpenText™ Core Application Security e OpenText™ Core Service Management saranno disponibili tramite l'AWS European Sovereign Cloud, a ulteriore sostegno della crescente base di clienti europea di OpenText. Le soluzioni di OpenText garantiscono una gestione dei contenuti strutturata e sicura, preparando i dati per analisi e automazioni basate sull'intelligenza artificiale che accelerano il processo decisionale basato sui dati, offrendo ai clienti la stessa sicurezza, disponibilità e prestazioni che si aspettano da AWS. Ciò consente ai clienti di OpenText di soddisfare i rigorosi requisiti di autonomia operativa e conservazione dei dati all'interno dell'Unione Europea (UE).

"OpenText ha dedicato anni allo sviluppo di soluzioni per la gestione di contenuti affidabili e sicuri per i settori e le regioni più regolamentati al mondo, comprese le implementazioni autorizzate da FedRAMP, valutate da IRAP e conformi al livello Protected B", ha affermato Shannon Bell, Chief Digital Officer e Chief Information Officer di OpenText. "Rendere disponibile la nostra soluzione sull'AWS European Sovereign Cloud significa portare questa esperienza in un cloud sovrano progettato appositamente per l'Unione Europea. Insieme ad AWS, offriamo ai clienti la sicurezza necessaria per favorire l'innovazione su larga scala senza compromettere il controllo."

L'AWS European Sovereign Cloud è un cloud sovrano completo e gestito in modo indipendente, supportato da rigorosi controlli tecnici, garanzie di sovranità e tutele legali, progettato per soddisfare le esigenze dei governi e delle imprese europee. L'infrastruttura dell'AWS European Sovereign Cloud è interamente situata all'interno dell'UE e opera in modo indipendente dalle regioni esistenti. I clienti che utilizzano l'AWS European Sovereign Cloud potranno beneficiare di tutta la potenza di AWS, compreso lo stesso portafoglio di servizi, la sicurezza, la disponibilità, le prestazioni, l'architettura familiare, le API e le innovazioni come il sistema AWS Nitro.

I clienti possono iniziare fin da oggi a pianificare la loro transizione verso l'AWS European Sovereign Cloud.

Informazioni su OpenText

OpenText™ è leader mondiale nella gestione dei dati per l'intelligenza artificiale a livello aziendale, consentendo alle organizzazioni di proteggere, gestire e sfruttare i propri dati in tutta sicurezza. Le nostre tecnologie trasformano i dati in informazioni contestualizzate, creando la base di conoscenza per l'intelligenza artificiale aziendale. Scopri di più su www.opentext.com.

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