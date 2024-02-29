MAG, KETURAH REZERVİNİN İNŞAATI İÇİN ANA MÜTEAHHİTLERİN TEKLİF VERMELERİNİ BEKLİYOR

Projenin inşaat değeri 2,8 milyar AED değerindedir

DUBAİ, BAE, 29 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- BAE'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden MAG, Meydan'da yer alan ve mekân tasarımıyla dönüşümsel bir yaşam sunan lüks konut projesi Keturah Reserve'ün inşaat sözleşmesi için müteahhitleri teklif vermeye davet etti. Projenin inşaat değeri 2,8 milyar AED olarak hesaplanmıştır.

Keturah Reserve'de altı apartman bloğunda 93 şehir evi, 90 villa ve 533 konut yer alacak. Proje, sakinlerinin fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını iyileştirmek için Bio Living aracılığıyla sakinlerini doğanın içine çeken Orta Doğu'daki ilk konut geliştirme projesidir.

Keturah Reserve

MAG Lifestyle Development CEO'su Talal Moafaq Al Gaddah konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bölgede bir ilk olan Bio Living ile birlikte en yüksek lüks deneyim standartlarını bünyesinde barındıran Keturah Reserve projesi için bir ana müteahhit atamayı dört gözle bekliyoruz. Proje daha şimdiden lüks ve refahı benzersiz olanaklarla birleştiren zenginleştirilmiş bir yaşam deneyimi arayan alıcıların büyük satışlarına tanık oldu."

İlgilenen teklif sahipleri Dewan Mimarlık ve Mühendislik'ten Thyer Al Kubaisi ([email protected]) ve Mohammed Benghali ([email protected]) ile +971 numaralı telefondan iletişime geçebilirler. 4 2402010.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2351291/MAG.jpg