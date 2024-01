MediaGo s'associe à Voluum pour optimiser la diffusion et la gestion des campagnes pour les annonceurs

La collaboration centralisera le processus de gestion, permettant aux utilisateurs de Voluum de tirer parti de la technologie d'apprentissage en profondeur de MediaGo pour optimiser les performances publicitaires et maximiser le retour sur investissement.

SAN FRANCISCO, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de publicité intelligente basée sur l'apprentissage en profondeur relevant de l'unité commerciale de Baidu Global, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Voluum, une des principales plateformes de suivi et d'optimisation de la publicité. Cette collaboration améliorera l'efficacité de la gestion des campagnes des annonceurs en intégrant les deux plateformes.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Voluum peuvent facilement accéder à l'inventaire mondial organisé de MediaGo de trafic multimédia et de placements publicitaires de haute qualité sur les principaux médias et plateformes tels que MSN, Xandr et Yahoo, et tirer parti de l'apprentissage en profondeur de MediaGo basé sur les technologies Smartbid pour améliorer considérablement les performances publicitaires et maximiser le retour sur investissement (ROI).

« Nous sommes ravis de collaborer avec MediaGo pour offrir à nos clients la possibilité d'accéder aux dernières technologies publicitaires en matière d'apprentissage profond, a déclaré Michal Sledziowski, directeur des partenariats stratégiques de Voluum. Le partenariat est représentatif des objectifs de nos deux sociétés, à savoir fournir aux annonceurs des solutions efficaces qui offrent des résultats publicitaires optimaux. »

L'intégration offre également un emplacement de gestion centralisé où les annonceurs de MediaGo peuvent gérer efficacement les placements publicitaires sur plusieurs plateformes et transmettre facilement les données de conversion via la plateforme de Voluum, en profitant de la technologie Smartbid de MediaGo pour une meilleure optimisation des performances publicitaires.

« Nous sommes ravis de nous associer à Voluum pour fournir aux annonceurs une excellente expérience en matière de diffusion et de gestion de la publicité, a déclaré Rena Ren, directrice régionale des Amériques de l'unité commerciale de Baidu Global. Chez MediaGo, nous sommes déterminés à aider les annonceurs à optimiser et à rationaliser leurs campagnes, et c'est exactement ce que permet de faire cette solution grâce à cette intégration avec Voluum. »

Fonctionnant principalement selon un modèle de coût par clic (CPC), MediaGo garantit que chaque dollar de publicité dépensé génère des rendements tangibles, maximisant le retour sur investissement des annonceurs.

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde, MediaGo a fourni avec succès des services de croissance commerciale localisés et complets à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, veuillez visiter https://www.mediago.com/ .

À propos de Voluum

Voluum est une plateforme leader de suivi et d'optimisation de la publicité qui offre aux annonceurs une solution tout-en-un de diffusion et de gestion de la publicité. Voluum aide les annonceurs à créer, gérer et optimiser efficacement leurs campagnes publicitaires. Il fournit également des rapports en temps réel et des analyses détaillées des données, aidant les annonceurs à mieux comprendre les performances des publicités, améliorant ainsi l'efficacité de diffusion et le retour sur investissement. Grâce à sa collaboration avec MediaGo, Voluum continue à offrir aux annonceurs des canaux de diffusion de publicité de haute qualité et des services de gestion publicitaire plus efficaces.