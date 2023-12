Xevio génère des leads de qualité et réduit le coût par lead grâce à la technologie Smartbid de MediaGo

SAN FRANCISCO, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de publicité intelligente basée sur l'apprentissage en profondeur qui fait partie de l'unité commerciale de Baidu Global, a annoncé aujourd'hui que Xevio, un collectif d'annonceurs natifs très expérimentés en Europe, a réalisé une diminution de 20 % du coût par lead et une amélioration moyenne de 30 % de la qualité des leads sur tous les marchés cibles grâce à la technologie Smartbid de MediaGo.

Les campagnes ciblaient des secteurs tels que l'énergie solaire, l'immobilier et les pompes à chaleur. En utilisant Fixbid, Xevio a testé des supports créatifs avec un budget minimal et a identifié les utilisateurs les plus susceptibles de se convertir. Ensuite, Xevio s'est appuyé sur la technologie Smartbid récemment améliorée de MediaGo pour optimiser les campagnes et s'assurer qu'elles avaient l'enchère minimale nécessaire pour obtenir un affichage, ce qui a finalement permis d'augmenter les taux de conversion et de réduire de manière sensible le coût par lead.

La technologie Smartbid de MediaGo peut automatiser la gestion des enchères publicitaires, en utilisant des données et des algorithmes d'apprentissage profond pour prédire la probabilité de conversions et ajuster le paiement de base en conséquence. Sur la base des données historiques de diffusion et du retour d'information en temps réel, les capacités de Smartbid peuvent également s'auto-apprendre et s'améliorer en permanence pour optimiser le retour sur investissement.

« Baidu Global MediaGo nous permet d'exploiter et de bénéficier de ses canaux de publicité native testés pour augmenter l'échelle et la qualité des prospects, a déclaré Nadim Kuttab, PDG et cofondateur de Xevio. Avec un service d'assistance réactif et des éditeurs de premier ordre, Baidu Global MediaGo s'est positionné avec succès comme une source de trafic incontournable sur la scène mondiale de la publicité native. »

« Notre technologie Smartbid s'appuie sur un réseau neuronal profond de plus d'un milliard de paramètres pour créer une valeur tangible pour les annonceurs, et nous sommes fiers d'en faire la démonstration de première main grâce à notre partenariat avec Xevio, a commenté Rena Ren, directeur régional pour les Amériques de l'unité commerciale de Baidu Global. En éliminant une partie du travail fastidieux, comme l'optimisation manuelle des publicités, notre plateforme permet à Xevio de se concentrer sur d'autres éléments marketing importants, comme la stratégie et la créativité. »

En raison du succès initial de leur partenariat, Xevio a régulièrement augmenté son budget, atteignant une croissance de 245 % au deuxième trimestre 2023.

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde, MediaGo a fourni avec succès des services de croissance commerciale localisés et complets à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, rendez-vous sur : https://www.mediago.com/.

À propos de Xevio

Xevio favorise les relations entre les marques, les agences et les sources de trafic dans le monde entier, prouvant, à maintes reprises, que le bon mélange de créativité, de prise de décision basée sur les données et d'achat de médias bruts peut générer des millions de revenus au dernier clic pour les marques et les annonceurs mondiaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://xevio.io/.