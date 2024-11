Newmark conseille URW dans une vente de bureaux de 172,5 millions d'euros

PARIS, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Newmark annonce que le cabinet a conseillé Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dans la vente pour 172,5 millions d'euros de la partie bureaux de 13 085 mètres carrés des Ateliers Gaîté, un immeuble à usage mixte situé dans le célèbre quartier de Montparnasse à Paris. Emmanuel Frénot, Deputy Chief Business Officer de Newmark, a arrangé la transaction entre URW et les acheteurs Swiss Life Asset Managers et Norges Bank Investment Management.

« Conseiller URW sur la vente de cet actif, à la localisation exceptionnelle et à la démarche environnementale exemplaire, quelques mois seulement après l'ouverture de notre bureau parisien, nous rend particulièrement fiers et témoigne de notre dynamique continue », déclare M. Frénot. « Cette transaction confirme les signaux de reprise que nous percevons depuis la fin du deuxième trimestre 2024 et laisse présager une augmentation de l'activité sur le segment des bureaux pour 2025. »

Livrés en 2022, les Ateliers Gaîté comprennent une centaine de commerces, restaurants et services, ainsi qu'un hôtel, des bureaux, des logements et une bibliothèque publique. L'espace de bureaux est loué à long terme à l'opérateur de coworking Wojo, qui y établit son vaisseau amiral parisien.

Newmark a ouvert son bureau phare à Paris en mars, en recrutant plusieurs des courtiers les plus respectés de la ville, avec François Blin et Frénot à la tête de l'équipe, Antoine Salmon et Vianney d'Ersu en tant que co-responsables de la location de commerces, les directeurs généraux Jérôme De Laboulaye, Nicolas Coutant et Alexandre Gotti en tant que président pour la France. Le bureau accueille aujourd'hui près de 40 professionnels français de l'immobilier commercial, dont une équipe de recherche leader sur le marché.

