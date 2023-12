Noël "I Love Fruit & Veg from Europe": sous le sapin, le tiramisu aux agrumes, gourmand et sain

Cette année, sous le sapin, il y a le tiramisu aux agrumes, imaginé par le chef Pierpaolo Giorgio, une conclusion parfaite pour les repas de Noël, car les fruits incontournables dans les menus festifs sont les oranges, les citrons et les mandarines.

Les agrumes sont parmi les meilleurs alliés de notre santé : avec la vitamine "C", ils renforcent les défenses immunitaires, tandis qu'avec la vitamine "A", ils améliorent la résistance aux infections et ont des effets bénéfiques sur le système digestif et la vue. Les agrumes sont également riches en acide folique, utile pour le renouvellement cellulaire ; en sélénium, un antioxydant naturel et stimulant pour le système immunitaire ; en calcium, magnésium et phosphore, qui maintiennent des os et des dents sains. De plus, les agrumes sont vraiment légers : 100 g d'oranges ont moins de 40 Kcal ; environ 70 Kcal pour les mandarines.

Recette : Tiramisu aux agrumes à l'orange et au chocolat

Ingrédients pour 8 portions individuelles :

Pour la pâte à bombe :

175 g de jaunes d'œufs

340 g de sucre

100 ml d'eau

Pour la garniture :

500 g de mascarpone

500 ml de crème UHT à 35 % non sucrée

10 cl de Cointreau

4 oranges (jus)

Pour la stratification :

1 paquet de biscuits à la cuillère

Pour la décoration :

Copeaux de chocolat

Orange déshydratée

Procédure :

Montez les jaunes d'œufs dans un batteur avec les fouets à vitesse maximale. Pendant ce temps, dans une casserole, mettez de l'eau et du sucre et portez à 121 degrés. Une fois la température requise atteinte, versez lentement le liquide dans le batteur toujours en marche. Laissez mélanger jusqu'à ce que le mélange ait refroidi, puis mettez-le de côté. Dans un bol, montez le mascarpone avec la crème, ajoutez les deux mélanges en mélangeant délicatement de bas en haut avec un fouet, et remplissez une poche à douille avec la crème obtenue. À ce stade, préparez le sirop pour les biscuits à la cuillère en mélangeant le jus d'orange et le Cointreau. Montez les portions individuelles à l'assiette, en alternant la crème et les biscuits à la cuillère légèrement imbibés. Enfin, décorez avec des copeaux de chocolat noir et des morceaux d'orange déshydratée.

