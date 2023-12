Natale con "I Love Fruit & Veg from Europe": Regala un Tiramisù agli Agrumi - un delizioso e salutare dolce festivo

Gli agrumi sono tra i nostri migliori amici quando si tratta di mantenersi in salute: sono ricchi di vitamina C, che rafforza il sistema immunitario, e vitamina A, che migliora la resistenza alle infezioni e ha effetti positivi sul sistema digestivo e sulla vista. Gli agrumi sono anche ricchi di acido folico, benefico per il rinnovamento cellulare, selenio, un antiossidante naturale e stimolante del sistema immunitario, oltre a calcio, magnesio e fosforo, che contribuiscono a mantenere ossa e denti in salute.

La Ricetta: Tiramisù agli Agrumi, Arancia-Cioccolato

Ingredienti per 8 porzioni individuali:

Per la Pâté à bombe:

175 g di tuorli d'uovo

340 g di zucchero

100 ml di acqua

Per il ripieno:

500 g di mascarpone

500 ml di panna fresca UHT (35% di grasso, non zuccherata)

10 cl di Cointreau

Succo di 4 arance

Per gli strati:

1 confezione di savoiardi

Per la decorazione:

Scaglie di cioccolato fondente

Fette di arancia essiccate

Procedimento:

Montare i tuorli d'uovo in un robot da cucina alla massima velocità. Nel frattempo, unire acqua e zucchero in un pentolino e portare a 121 °C. Quindi, lasciare che le fruste girino e versare lo sciroppo nei tuorli d'uovo montati. Continuare a battere fino a quando il composto si raffredda, quindi mettere da parte. In una ciotola separata, montare il mascarpone con la panna fino a ottenere picchi morbidi, quindi mescolare insieme le due miscele, mescolando dal basso verso l'alto. Riempire una sac à poche con la crema ottenuta. Preparare uno sciroppo con succo d'arancia e Cointreau, inzuppare i savoiardi nel liquido. Creare porzioni individuali alternando strati di crema e savoiardi (devono essere leggermente inzuppati). Infine, guarnire con scaglie di cioccolato fondente e fette di arancia essiccate.

Per ulteriori ricette, visita www.ilovefruitandvegfromeurope.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307190/I_Love_Fruit_Veg_from_Europe_Tiramisu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186804/footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo.jpg