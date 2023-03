nShift réorganise son offre afin d'aider les détaillants et les entrepôts à expédier leurs produits plus intelligemment

DeliveryHub, rebaptisé nShift Ship, rejoint la nouvelle plateforme nShift Track afin de faciliter le management de la livraisonde colis et le suivi post-achat pour les entreprises

LONDRES, 2 mars 2023 nShift, leader mondial des logiciels de management de livraison de colis, annonce aujourd'hui des améliorations significatives de son offre destinée aux détaillants et aux boutiques en ligne.



L'entreprise a lancé son nouveau produit, nShift Track, et a rebaptisé sa plateforme DeliveryHub en nShift Ship. Ces deux outils permettent aux entrepôts, aux boutiques en ligne et aux détaillants de maîtriser le management de la livraison. Combinés, ils facilitent une croissance stratégique en aidant à améliorer l'expérience client et à générer des revenus supplémentaires.

nShift Ship est une plateforme de management de la livraison pour entreprises qui accroît l'efficacité, augmente les revenus et aide les clients à résoudre les problèmes complexes de gestion des livraisons. Il offre un accès à plus d'un millier de transporteurs, des fonctionnalités de suivi de base, ainsi que des capacités de production d'étiquettes et de réservation de transporteurs à grande échelle.

nShift Track est une solution de suivi post-achat qui permet d'augmenter la fidélité des clients. Il tient les acheteurs informés de l'état de leur livraison et crée de nouvelles opportunités de marketing pour les détaillants. Il offre une interface consommateur alignée avec les codes de la marque du détaillant ou de la boutique en ligne. Il fournit des mises à jour de livraison via les canaux mobiles et les réseaux sociaux pertinents pour les acheteurs.

Lars Pedersen, CEO de nShift, déclare : « L'expérience de livraison fait partie intégrante de l'expérience client de tout détaillant. Après quelques mauvaises expériences de livraison, les acheteurs vont dépenser leur argent ailleurs. Les détaillants et les boutiques en ligne doivent offrir une expérience de livraison qui de bout en bout doit contribuer à fidéliser les clients et les inciter à revenir pour acheter davantage. Et aucun problème de production d'étiquettes ou de performance des transporteurs ne doit entraver cela. »

« Nos nouvelles solutions permettent aux détaillants et aux boutiques en ligne d'accroître leur efficacité et leurs livraisons à grande échelle. Ils peuvent mieux communiquer avec leurs propres consommateurs tout au long du processus et cibler les acheteurs avec de nouveaux messages marketing au moment où ils sont le plus engagés envers la marque. »

nShift Ship et nShift Track font partie d'un portefeuille de solutions d'entreprise qui permettent aux détaillants et aux boutiques en ligne de créer une expérience de livraison de bout en bout :

Checkout : solution qui s'intègre entièrement aux boutiques en ligne pour offrir une gamme d'options de livraison

Ship : logiciel de management des livraisons qui offre des solutions aux problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs

Track : expérience client de pointe qui fidélise les acheteurs

Returns : solution de logistique inverse, conviviale pour le consommateur, qui permet de convertir 30 % des retours en échanges en facilitant le processus pour les acheteurs

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de management de la livraison dans le cloud permettant chaque année une expédition et un retour fluides de près d'un milliard de colis dans 190 pays. Le logiciel de nShift est utilisé partout dans le monde par les expéditeurs du commerce en ligne, de la vente au détail, de la fabrication et de la logistique 3PL. Le siège de l'entreprise est basé à Londres et à Oslo. Elle compte plus de 500 employés répartis dans des bureaux en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie.

