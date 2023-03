nShift vernieuwt aanbod om retailers en warehouses te helpen slimmer te verzenden

DeliveryHub wordt omgedoopt tot nShift Ship en voegt zich bij het nieuwe nShift Track om bedrijfsgerichte mogelijkheden aan te bieden voor parcel delivery management en post-purchase tracking

LONDEN, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- nShift, de wereldleider in software voor parcel delivery management, kondigt vandaag aanzienlijke verbeteringen aan in het aanbod voor retailers en e-shops.



Het bedrijf heeft de nieuwe producten nShift Track en nShift Ship gelanceerd, de nieuwe naam voor het DeliveryHub-platform. Hiermee kunnen magazijnen, webshops en retailers het heft over hun delivery management in eigen handen te nemen. Beide gaan strategische groei mogelijk maken door de customer experience te verbeteren en hogere inkomsten te genereren.

nShift Ship is een bedrijfsgericht delivery management-platform dat efficiëntie en verhoogde inkomsten stimuleert, en klanten helpt bij het oplossen van ingewikkelde delivery management-uitdagingen. Het biedt toegang tot meer dan duizend carriers, elementaire tracking-mogelijkheden en een zeer hoge labelproductie, plus boeking van carriers.

nShift Track is een post-purchase tracking-oplossing die helpt bij het verbeteren van de klantenbinding. Het houdt klanten op de hoogte van de status van hun levering en creëert nieuwe marketingmogelijkheden voor retailers. Het biedt een consumenten-interface die het uiterlijk en de uitstraling van het merk van de retailer of webshop kan evenaren. biedt leveringsupdates via mobiele en sociale kanalen die relevant zijn voor shoppers.

Lars Pedersen, CEO van nShift: "De leveringservaring maakt deel uit van de customer experience van elke handelszaak. Na een paar slechte leveringen gaan shoppers hun geld ergens anders uitgeven. Retailers en webshops moeten een end-to-end leveringservaring bieden waarmee ze klanten aan zich binden en die ervoor zorgt dat ze terugkomen voor meer. En dat mag niet worden belemmerd door problemen op het gebied van labelproductie of carrier performance.

"Met onze nieuwe oplossingen stellen we retailers en webshops in staat hun efficiëntie en levering op schaal te vergroten. Zij kunnen tijdens het proces beter met hun eigen consumenten communiceren en zich met nieuwe marketingboodschappen op shoppers richten op het moment waarop deze zich het nauwst bij het merk betrokken voelen."

nShift Ship en nShift Track maken deel uit van een portfolio van bedrijfsgerichte oplossingen waarmee retailers en webshops een end-to-end leveringservaring kunnen creëren:

Checkout - een oplossing die volledig integreert met webshops om een keur aan leveringsopties aan te bieden

Ship - bedrijfsgerichte delivery management-software die oplossingen biedt voor complexe uitdagingen bij het printen van labels en het boeken van carriers.

Track - een geavanceerde customer experience die klantenbinding opbouwt bij shoppers

Returns - een consumentvriendelijke oplossing voor reverse logistics die 30% van de returns helpt om te zetten in omruilingen door het proces voor shoppers te vereenvoudigen.

