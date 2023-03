nShift uudistaa palvelutarjontaansa - älykkäämpiä lähetyspalveluita jälleenmyyjille ja varastopalveluyrityksille

DeliveryHub on nyt nShift Ship, ja sitä täydentää täysin uusi nShift Track – huippuluokan pakettitoimitusten hallintaa ja oston jälkeistä seurantaa kaikille yrityksille

LONTOO, 2. maaliskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Maailman johtava pakettitoimitusten hallintaohjelmistojen tarjoaja - nShift kertoo tänään julkaisussaan merkittävistä parannuksista jälleenmyyjille ja verkkokaupoille tarjoamiinsa palveluihin.



Valikoimaan tulee täysin uusi palvelutuote, nShift Track. Samalla yhtiön DeliveryHub-alustan nimeksi vaihtuu nShift Ship. Näiden kahden palvelutuotteen avulla varastopalveluyritykset, verkkokaupat ja jälleenmyyjät saavat toimitusten hallinnan täysin omiin käsiinsä. Tuotteet tukevat yritysten strategista kasvua ja voivat itsessään kasvattaa niiden myyntituloja.

nShift Ship on yrityksille suunniteltu toimitusten hallinnan alusta, joka lisää toiminnan tehokkuutta, kasvattaa myyntituloja ja auttaa asiakkaita ratkaisemaan monimutkaisia toimitusten hallinnan haasteita. Alustan kautta yritys saa käyttöönsä perustason seurantaominaisuudet, ja sen kautta saa yhteyden yli 1 000 kuljetusliikkeeseen ja voi varata kuljetuksia ja luoda kerralla suuren määrän osoitetarroja.

nShift Track on oston jälkeisen seurannan mahdollistava ratkaisu, joka parantaa asiakasuskollisuutta. Ratkaisun kautta asiakas voi seurata lähetyksensä tilaa, ja se tarjoaa yrityksille uusia markkinointimahdollisuuksia. Kuluttajia palvelee käyttöliittymä, jonka jälleenmyyjä tai verkkokauppa voi muokata sen omaa brändiä vastaavaksi. Se voi myös lähettää ostajille olennaisia, lähetystä koskevia päivityksiä mobiiliverkon ja sosiaalisen median kanavien kautta.

nShift-yhtiön toimitusjohtaja (CEO) Lars Pedersen: "Jokaisen jälleenmyyjän on huomioitava lähetystensä tarjoama asiakaskokemus. Jos parikin lähetystä menee pieleen, asiakas siirtyy tekemään ostoksensa muualle. Jälleenmyyjien ja verkkokauppojen on kyettävä tarjoamaan sellainen koko lähetysprosessin kattava asiakaskokemus, joka edistää asiakasuskollisuutta ja saa asiakkaat palamaan ostoksille aina uudelleen. On myös varmistettava, että osoitetarrojen luomiseen tai kuljetusliikkeiden toimintaan liittyvät haasteet eivät pääse pilaamaan muuten toimivaa asiakaskokemusta."

"Uusien ratkaisujemme avulla jälleenmyyjät ja verkkokaupat voivat parantaa toimintansa tehokkuutta ja kasvattaa lähetysmääriä. Ne helpottavat asiakkaan kanssa kommunikointia lähetysprosessin aikana, ja niillä yritys voi lähettää asiakkailleen uusia markkinointiviestejä juuri silloin, kun näiden kiinnostus tiettyä brändiä kohtaan on kaikkein suurinta."

nShift Ship ja nShift Track kuuluvat yrityksille suunnattuun palveluportfolioon, jonka avulla jälleenmyyjät ja verkkokaupat voivat luoda koko lähetysprosessin kattavan asiakaskokemuksen. Portfolioon kuuluvat seuraavat palvelutuotteet:

Checkout – Ratkaisu, joka mahdollistaa uusien kuljetuspalveluiden lisäämisen suoraan verkkokaupan kassalle, sekä sääntöjen konfiguroimisen minuuteissa.

– Ratkaisu, joka mahdollistaa uusien kuljetuspalveluiden lisäämisen suoraan verkkokaupan kassalle, sekä sääntöjen konfiguroimisen minuuteissa. Ship – Yritysten tarpeisiin suunniteltu toimitusten hallintaohjelmisto, joka tarjoaa ratkaisuja, sekä vaativaan lähetystarrojen tulostukseen, että kuljetusten varauksiin liittyviin haasteisiin.

– Yritysten tarpeisiin suunniteltu toimitusten hallintaohjelmisto, joka tarjoaa ratkaisuja, sekä vaativaan lähetystarrojen tulostukseen, että kuljetusten varauksiin liittyviin haasteisiin. Track – Uusimman tutkimustiedon pohjalta kehitetty lähetysseuranta-asiakaskokemus, joka edistää asiakasuskollisuutta.

– Uusimman tutkimustiedon pohjalta kehitetty lähetysseuranta-asiakaskokemus, joka edistää asiakasuskollisuutta. Returns – Asiakasystävällinen palautustenhallintaratkaisu, jolla yritys pystyy helpottamaan palautusprosessia ja muuntamaan keskimäärin 30 % palautuksista uusiksi ostoiksi.

Tietoja nShift-yhtiöstä

nShift on maailman johtava pilvipohjaisten toimitushallintaratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisut mahdollistavat lähes miljardin lähetyksen sujuvan toimituksen ja palautuksen vuosittain 190 maassa. Yhtiön ohjelmistoja käyttävät verkkokaupat, jälleenmyyjät, valmistajat ja 3PL-logistiikkapalveluita hyödyntävät tavarantoimittajat maailmanlaajuisesti. Yhtiön pääkonttorit sijaitsevat Lontoossa ja Oslossa. Sillä on toimipaikkoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Puolassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Romaniassa, ja niissä työskentelee yhteensä yli 500 työntekijää.

