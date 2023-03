nShift endrer tilbudet slik at nettbutikker og lager kan sende på smartere måter

DeliveryHub, som nå heter nShift Ship, slutter seg til det nye nShift Track, for å gi større kapasitet til håndtering av pakkelevering og sporing i etterkant av kjøpet

LONDON, 2. mars 2023 /PRNewswire/ -- nShift, den verdensledende leverandøren av programvare for leveringsadministrasjon, kunngjør i dag store forbedringer i tilbudet til nettbutikker og andre butikker.



Selskapet har lansert det nye produktet nShift Track, og nShift Ship er det nye navnet på plattformen DeliveryHub. Dette vil gjøre det enklere for lager, nettbutikker og andre butikker å få kontroll på pakkeleveringen. Begge produktene vil legge til rette for strategisk vekst ved at de forbedrer kundeopplevelsen og bidrar til gradvis inntektsvekst.

nShift Ship er en bedriftsplattform for leveringsadministrasjon som vil bidra til effektivitet og gradvis inntektsvekst, samtidig som den hjelper kundene med å løse kompliserte leveringsutfordringer. Den gir tilgang til mer enn tusen transportører, grunnleggende sporingsfunksjonalitet og etikettproduksjon og fraktbestilling i stor skala.

nShift Track er en løsning for sporing etter kjøpet, som bidrar til å forbedre kundelojaliteten. Den holder kundene oppdatert om leveringsstatus og skaper nye markedsmuligheter for nettbutikkene. nShift Track har et kundegrensesnitt som kan tilpasses til butikkens eller nettbutikkens profil. Kundene får leveringsoppdateringer som er relevante for dem, direkte på mobilen og i sosiale kanaler.

Lars Pedersen, som er administrerende direktør i nShift, sier: «Leveringsopplevelsen er en viktig del av pakken for enhver nettbutikk. Etter et par dårlige opplevelser vil kundene heller bruke pengene sine et annet sted. Nettbutikker og andre butikker må tilby en komplett opplevelse som bygger lojalitet hos kundene og bidrar til at de vender tilbake. Ingen utfordringer med etikettproduksjon eller transportører bør få hindre det.

«Med de nye løsningene våre vil nettbutikker og andre butikker kunne øke effektiviteten og forbedre leveringene i sin skala. De kan kommunisere bedre med kundene underveis og målrette kommunikasjonen ved hjelp av ny markedsføring på et tidspunkt da kunden er tett knyttet til merkevaren.»

nShift Ship og nShift Track er en del av en portefølje av bedriftsløsninger som hjelper nettbutikker og andre butikker med å skape en komplett leveringsopplevelse:

Checkout – en løsning som er helintegrert med nettbutikkene, og som tilbyr en rekke leveringsalternativer

– en løsning som er helintegrert med nettbutikkene, og som tilbyr en rekke leveringsalternativer Ship – bedriftsrettet programvare for leveringsadministrasjon som tar seg av komplekse etikettutskrifter og utfordringer med transportbestilling

– bedriftsrettet programvare for leveringsadministrasjon som tar seg av komplekse etikettutskrifter og utfordringer med transportbestilling Track – en nyskapende kundeopplevelse som bidrar til å bygge lojalitet hos kundene

– en nyskapende kundeopplevelse som bidrar til å bygge lojalitet hos kundene Returns – en kundevennlig returløsning som bidrar til å konvertere 30 prosent av returene til bytter, ved at prosessen blir enklere for kundene

Les mer nShift.com

Om nShift

nShift er en verdensledende leverandør av skyløsninger for leveringsadministrasjon. Selskapet legger til rette for effektiv levering og retursending av nesten én milliard forsendelser årlig, i 190 land. nShifts programvare brukes over hele verden, innenfor netthandel, detaljhandel, produksjon og tredjepartslogistikk. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift