nShift fornyer sine løsninger for at hjælpe detailforhandlere og lagervirksomheder med at sende pakker på smartere måde

DeliveryHub skifter navn til nShift Ship og sammen med den nye løsning nShift Track, udgør de den optimale delivery management og tracking løsning for større virksomheder

LONDON, 2. marts 2023 nShift, der er verdensførende på markedet inden for delivery management software, lancerer i dag en række væsentlige forbedringer i sit udbud til forhandlere og webshops.



Virksomheden introducerer sit nye produkt, nShift Track, og nShift Ship, som er det nye navn på den eksisterende platform, DeliveryHub. Disse løsninger vil gøre det muligt for lagervirksomheder, webshops og detailforhandlere at tage kontrol over deres delivery management. Begge produkter vil bidrage til strategisk vækst ved at hjælpe med at forbedre kundeoplevelsen og øge omsætningen.

nShift Ship er en delivery management platform for større virksomheder, som kan øge effektiviteten, skabe større omsætning og hjælpe med at løse komplekse udfordringer i forbindelse med forsendelser. Platformen giver adgang til over tusind transportører, grundlæggende sporingsfunktioner samt label print og booking af transportører til store pakkevolumener.

nShift Track er en sporingsløsning til post-purchase-fasen, som er med til at forbedre kundeloyaliteten. Den holder kunderne opdateret med status for deres forsendelser og skaber nye markedsføringsmuligheder for forhandlere. Løsningen omfatter en brugergrænseflade, der kan matche udseendet hos forhandlerens eller webshoppens eget brand. Den sender leveringsopdateringer via mobile og sociale kanaler, som forbrugerne allerede kender og benytter.

Lars Pedersen, der er administrerende direktør hos nShift, fortæller: "Leveringsoplevelsen er en vigtig del af kundeoplevelsen for alle forhandlere. Får kunderne et par dårlige leveringsoplevelser, vil de lægge deres penge et andet sted. Forhandlere og webshops skal tilbyde en komplet leveringsoplevelse fra start til slut, der opbygger loyalitet hos kunderne og giver dem lyst til at vende tilbage. Udfordringer med label print og booking af transportører bør ikke stå i vejen for dette," siger han og fortsætter:

"Vores nye løsninger vil gøre det muligt for forhandlere og webshops at øge deres effektivitet og forsendelser i stor skala. De får nemmere ved at kommunikere med deres egne kunder gennem hele processen og kan målrette nye marketingbudskaber mod kunder, når de er mest investerede i brandet."

nShift Ship og nShift Track udgør en del af en portefølje af løsninger, der giver forhandlere og webshops mulighed for at tilbyde en komplet forsendelsesoplevelse fra start til slut:

Checkout – en løsning, der fuldt kan integreres med webshops for at stille en række leveringsmuligheder til rådighed.

– en løsning, der fuldt kan integreres med webshops for at stille en række leveringsmuligheder til rådighed. Ship – delivery management software til virksomheder, der kan løse komplekse udfordringer med label print og booking af transportører.

– delivery management software til virksomheder, der kan løse komplekse udfordringer med label print og booking af transportører. Track – en banebrydende trackingoplevelse, der giver loyale kunder.

– en banebrydende trackingoplevelse, der giver loyale kunder. Returns – en forbrugervenlig returløsning, der hjælper med at konvertere 30% af returneringer til ombytninger ved at gøre processen lettere for kunderne.

Få mere at vide på www.nShift.com

Om nShift

nShift er en verdensførende virksomhed inden for cloudløsninger til delivery management, som håndterer næsten en milliard forsendelser på tværs af 190 lande. nShifts software anvendes globalt inden for e-handel, detailhandel, produktion og tredjepartslogistik. Virksomheden har hovedkvarter i London og Oslo. nShift har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og Rumænien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift