OpenText est l'une des premières entreprises canadiennes à adhérer au cadre mondial de l'OCDE pour l'élaboration de rapports sur la sécurité de l'IA

WATERLOO, Ontario, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX : OTEX), leader mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise, rejoint aujourd'hui le cadre de notification du processus d'Hiroshima sur l'IA (HAIP) de l'OCDE, le mécanisme international par lequel les organisations démontrent leur alignement sur le code de conduite volontaire du G7 pour le développement et le déploiement sûrs de l'IA de pointe.

« La confiance dans l'IA commence par les données sous-jacentes au modèle et la manière dont elles sont gouvernées, protégées et contextualisées », déclare Ayman Antoun, chef de la direction d'OpenText. « OpenText construit ces fondations depuis 35 ans. Notre participation au HAIP est le prolongement naturel de cet engagement et garantit que le cadre mondial émergent reflète les réalités du déploiement de l'IA agentique de qualité professionnelle. »

OpenText, qui gère les données humaines, machines et transactionnelles de plus de 120 000 entreprises et gouvernements dans 180 pays, se positionne ainsi comme un participant actif pour garantir que l'IA agentique puisse être fiable et générer une valeur mesurable pour les secteurs public et privé. Plus de 15 000 milliards CAD de commerce interentreprises annuel transitent par le Business Network d'OpenText, et la société gère le contenu non structuré et les données opérationnelles générées par les machines que les entreprises réglementées utilisent chaque jour, ce qui lui donne une fondation de données d'une ampleur exceptionnelle à apporter au débat politique mondial.

La fondation de données pour une IA digne de confiance

OpenText gère les trois domaines de données essentiels à l'IA d'entreprise : les données humaines, le contenu non structuré, les documents et les archives qui recueillent les connaissances organisationnelles ; les données machine, les informations opérationnelles et générées par les systèmes à partir des plateformes de gestion des services informatiques, de cybersécurité et de chaîne d'approvisionnement ; et les données transactionnelles, les flux commerciaux interentreprises et les événements de la chaîne d'approvisionnement de plus d'un million de partenaires commerciaux dans le monde entier. Les solutions d'IA OpenText Aviator sont intégrées dans cet écosystème gouverné, appliquant une sécurité de qualité professionnelle, des contrôles de conformité et un lignage des données à chaque interaction d'IA, soutenant directement les principes de transparence et de responsabilité que le HAIP est conçu pour promouvoir.

« Nous sommes le client zéro de nos propres produits et de l'IA, nous savons donc parfaitement qu'une IA agentique de confiance commence par la gouvernance des données. Avant tout déploiement de l'IA, la première question que nous nous posons est de savoir comment les données sont gouvernées, sécurisées et contrôlées. C'est exactement la discipline que codifie HAIP, et c'est pourquoi l'adhésion à ce cadre était la bonne étape pour OpenText et les clients que nous servons dans le monde entier », déclare Shannon Bell, vice-présidente exécutive, Chief Digital Officer et CIO, OpenText.

Consolider le leadership du Canada en matière d'IA responsable

OpenText a été l'un des premiers signataires du Code de conduite volontaire du Canada sur le développement et la gestion responsables des systèmes d'IA générative de pointe. Sa participation au HAIP relie cet engagement national aux normes du G7, renforçant ainsi la position du Canada en tant que leader mondial de l'IA et le rôle d'OpenText dans la promotion d'une gouvernance responsable de l'IA à l'échelle internationale.

À propos d'OpenText

OpenText™ est un leader mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise, aidant les organisations à protéger, gouverner et activer leurs données en toute confiance. Pour en savoir plus, consultez le site www.opentext.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des mots considérés comme des déclarations ou des informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles d'OpenText concernant l'environnement opérationnel, les économies et les marchés dans lesquels l'entreprise opère. Ces déclarations sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes importants qui sont difficiles à prévoir, et les résultats réels pourraient s'avérer sensiblement différents. Les hypothèses d'OpenText, bien que considérées comme raisonnables par l'entreprise à la date de ce communiqué de presse, peuvent s'avérer inexactes et, par conséquent, ses résultats réels pourraient différer sensiblement des prévisions énoncées dans le présent document. Pour plus d'informations sur les risques et autres facteurs susceptibles de se produire, consultez le rapport annuel d'OpenText déposé sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels déposés sur le formulaire 10-Q et d'autres documents déposés auprès de la SEC et d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, OpenText décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. En outre, les lecteurs sont informés que nous pouvons annoncer des informations en utilisant notre site web, des communiqués de presse, des documents déposés en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, des conférences téléphoniques publiques, des diffusions sur le web et les canaux de médias sociaux identifiés dans la section Investisseurs de notre site web (https://investors.opentext.com). Ces réseaux sociaux peuvent inclure le blog de l'entreprise ou de notre dirigeant, le compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ou le compte LinkedIn. Les informations publiées par le biais de ces canaux peuvent revêtir une importance significative. Par conséquent, les lecteurs sont invités à suivre ces canaux en plus de nos autres moyens de communication.

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