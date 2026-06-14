OpenText va créer 400 emplois grâce à un investissement de 105 millions d'euros à Cork et Galway afin de développer l'IA agentique et le cloud souverain en Europe

Le Taoiseach Micheál Martin, député, et Michael Lohan, CEO d'IDA Ireland, se joignent à OpenText pour annoncer la création d'un centre d'excellence à Cork pour la région EMEA

Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé en Irlande par une entreprise technologique dont le siège social est situé au Canada, visant à faire progresser la R&D dans les domaines de l'IA agentique, du cloud souverain et de la cyberrésilience pour les clients de la région EMEA

DUBLIN, 14 juin 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX : OTEX), leader mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise dont le siège social est situé à Waterloo, en Ontario (Canada), annonce aujourd'hui un investissement de 105 millions d'euros qui permettra de créer 400 nouveaux emplois sur l'ensemble de ses sites en Irlande au cours des trois prochaines années. Cet engagement, qui double l'investissement d'OpenText en Irlande, permettra de renforcer sensiblement les capacités de l'entreprise en matière d'IA agentique, de cybersécurité, de cloud souverain et d'opérations numériques, au service des économies et des secteurs publics de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Taoiseach Micheál Martin and Michael Lohan, CEO of IDA Ireland join OpenText to announce creation of 400 new jobs in Cork and Galway as part of €105m investment in expanding agentic AI, sovereign cloud and cybersecurity in Europe. Pictured (L to R): Anne Marie Tierney Le Roux, Head of Technology at IDA Ireland; Michael Lohan CEO of IDA Ireland; Taoiseach Micheál Martin TD; Thomas Jenkins, Chairman of OpenText; and Shannon Bell, Chief Digital Officer & Chief Information Officer of OpenText.

Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé en Irlande par une entreprise technologique dont le siège social est situé au Canada, avec le soutien du gouvernement irlandais par l'intermédiaire d'IDA Ireland. Cet investissement de 105 millions d'euros est destiné aux activités opérationnelles et à la R&D dans trois domaines essentiels à une IA d'entreprise fiable — l'IA agentique, le cloud souverain et la cybersécurité — et permettra de créer des postes hautement qualifiés chez OpenText à Cork et à Galway. Des développeurs et chercheurs basés en Irlande se chargeront de concevoir, de déployer, de sécuriser et d'exploiter ces solutions d'IA et de cloud destinées aux marchés de la zone EMEA.

OpenText a annoncé aujourd'hui cet investissement à Dublin, en présence du Taoiseach Micheál Martin, député, et de Michael Lohan, CEO d'IDA Ireland, marquant ainsi une étape importante dans la collaboration technologique et économique entre le Canada et l'Irlande.

« L'investissement d'OpenText en Irlande témoigne clairement du partenariat économique solide et croissant entre l'Irlande et le Canada », déclare le Taoiseach Micheál Martin. « Cela témoigne de la solidité de nos relations de longue date et contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'innovation, d'échanges commerciaux et de création d'emplois à forte valeur ajoutée entre nos deux pays. » « De plus, alors que l'Irlande s'apprête à prendre la présidence de l'UE, des investissements de cette ampleur soulignent notre rôle dans le renforcement de la compétitivité de l'Europe dans les domaines de l'IA, des infrastructures numériques et de l'innovation, et illustrent le type de partenariat international qui sera essentiel à la croissance et à la résilience futures de l'Europe. »

« Partout en Europe, les entreprises recherchent des partenaires de confiance capables de les aider à déployer l'IA en toute sécurité, à la gérer de manière responsable et à opérer en toute confiance dans des environnements numériques de plus en plus complexes », déclare Shannon Bell, vice-présidente principale, directrice du numérique et directrice des systèmes d'information chez OpenText. « Cet investissement renforce nos capacités de R&D et d'exploitation dans la région EMEA afin de fournir les solutions fiables en matière d'IA, de cybersécurité et de cloud sur lesquelles nos clients comptent déjà à l'échelle mondiale, tout en offrant aux entreprises européennes un soutien régional accru et une plus grande flexibilité dans les environnements cloud de leur choix. »

À propos de cette annonce, Michael Lohan, CEO d'IDA Ireland, déclare : « L'IA est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de croissance de l'économie mondiale, et la décision d'OpenText d'investir en Irlande témoigne de notre position de choix en tant que pôle stratégique pour les entreprises de renommée mondiale à la recherche de talents, d'innovation et d'un environnement fiable pour développer leurs activités à l'international. La création de postes hautement qualifiés sur deux sites régionaux est particulièrement bienvenue, car elle met en évidence la richesse des compétences disponibles à travers tout le pays. Cet investissement renforcera le statut de leader de l'Irlande dans le domaine de l'IA et des technologies de transformation, et IDA Ireland se réjouit de poursuivre son étroite collaboration avec OpenText alors que ce dernier développe ses activités en Irlande et renforce sa présence en Europe ».

Déploiement des opérations d'IA de confiance pour l'EMEA

L'extension des activités européennes d'OpenText permettra de renforcer les capacités régionales des organisations opérant dans des environnements hautement réglementés et critiques, notamment celles qui ont besoin d'un contrôle accru en matière de gouvernance des données, de cyberrésilience et de modèles de déploiement dans le cloud.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie « cloud-of-choice » d'OpenText, qui vise à offrir aux clients la flexibilité nécessaire pour opérer dans des environnements hybrides combinant cloud public, cloud privé et cloud souverain, en fonction de leurs exigences opérationnelles, réglementaires et de sécurité.

Investir dans l'innovation en IA et dans les talents en Europe

Depuis plus de 35 ans, OpenText aide les entreprises à gérer, protéger et exploiter leurs données les plus précieuses, qu'il s'agisse de données relatives aux personnes, aux machines ou aux transactions. Cette expansion en Irlande marque une étape importante dans la stratégie mondiale de la société visant à promouvoir une IA d'entreprise fiable grâce à une gestion sécurisée des données, à la cybersécurité, à un cloud souverain et à la résilience opérationnelle.

OpenText entend explorer les possibilités de collaboration avec les universités et les instituts de recherche en Irlande dans le cadre de sa stratégie à long terme en matière d'innovation et de gestion des talents, notamment par l'entremise de partenariats potentiels axés sur l'IA, la cybersécurité et la sécurité des opérations numériques.

La R&D dans trois domaines fondamentaux de l'IA

Dans le domaine de l'IA agentique, les travaux de recherche d'OpenText permettront de faire avancer la coordination et la gestion des agents, notamment en matière de collaboration entre agents, de respect des limites du système et de partage des connaissances entre zones souveraines.

En matière de souveraineté des données, les développeurs mettront en place des mécanismes de conformité continue qui permettront aux organisations d'exercer un contrôle vérifiable sur l'emplacement des données et la manière dont elles sont gérées, à mesure que les environnements d'IA deviendront plus dynamiques.

Dans le domaine de la cybersécurité, la recherche se concentrera sur la détection des menaces et les mesures de riposte conçues spécifiquement pour les environnements réglementés, notamment le partage fédéré de renseignements qui renforce la résilience collective sans exposer les données opérationnelles sensibles entre les différentes juridictions.

À propos d'OpenText

OpenText™ est un leader mondial de la gestion des données pour l'IA d'entreprise, aidant les organisations à protéger, gérer et exploiter leurs données en toute confiance. Nos technologies transforment les données en informations contextuelles pour constituer la base de connaissances de l'IA d'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.opentext.com.

À propos d'IDA Ireland

IDA Ireland est l'agence nationale de développement des investissements chargée d'attirer les multinationales et les entreprises en forte croissance. Nous collaborons avec des entreprises du monde entier afin de leur offrir une aide financière, un accompagnement sur le terrain et des conseils gratuits pour les aider à s'implanter et à transformer leurs activités en Irlande. Forte de plus de 75 ans d'expérience, l'agence accompagne plus de 1 800 entreprises clientes qui emploient directement plus de 300 000 personnes.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des termes considérés comme des déclarations ou des informations prospectives au sens de la législation boursière applicable, notamment des déclarations concernant Open Text Corporation (« OpenText » ou la « société ») relatives à la stratégie de la société et à ses investissements futurs, y compris leur montant et les avantages qui en découlent, leur calendrier, les nouveaux emplois potentiellement créés, l'augmentation des capacités et les axes prioritaires de la R&D. Ces déclarations reposent sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles d'OpenText concernant l'environnement opérationnel, les économies et les marchés sur lesquels la société exerce ses activités. Ces déclarations reposent sur des hypothèses, des incertitudes et des risques importants qu'il est difficile de prévoir, et les résultats réels pourraient s'en écarter sensiblement. Les hypothèses d'OpenText, bien que jugées raisonnables par la société à la date du présent communiqué de presse, peuvent s'avérer inexactes et par conséquent ses résultats réels pourraient différer sensiblement des prévisions énoncées dans le présent document. Pour plus d'informations concernant les risques et autres facteurs susceptibles de se présenter, veuillez consulter le rapport annuel d'OpenText sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et ainsi que d'autres documents déposés auprès de la SEC et d'autres autorités de régulation des marchés financiers. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Sauf si la législation boursière applicable l'exige, OpenText décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Par ailleurs, nous attirons l'attention des lecteurs sur le fait que nous pouvons publier des informations via notre site web, des communiqués de presse, des documents déposés auprès des autorités boursières, des téléconférences publiques, des webdiffusions ainsi que sur les réseaux sociaux, dont la liste figure dans la section consacrée aux investisseurs de notre site web (https://investors.opentext.com). Ces réseaux sociaux peuvent inclure le blog de la société ou de notre CEO, un compte X (anciennement Twitter) ou un compte LinkedIn. Les informations publiées par le biais de ces canaux peuvent revêtir une importance significative. Par conséquent, les lecteurs sont invités à suivre ces canaux en plus de nos autres moyens de communication.

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