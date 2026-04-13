OpenText e S3NS stringono una partnership per fornire soluzioni cloud sovrane in Europa con Google Cloud

Partnership strategica per espandere il cloud affidabile in Europa con un'architettura ibrida per un'IA sicura su larga scala

WATERLOO, Ontario, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), leader globale nella gestione dei dati per l'IA aziendale, ha annunciato oggi una partnership strategica con S3NS, un'alleanza tra Thales, leader francese nella sicurezza informatica in Europa, e Google Cloud, per offrire alle organizzazioni europee una piattaforma cloud affidabile basata sulla tecnologia Google Cloud, che soddisfa i più elevati criteri di sicurezza e conformità in Francia per garantire una rigorosa residenza dei dati, la conformità normativa e i controlli operativi.

La partnership offre un'architettura cloud ibrida affidabile per l'Europa con base in Francia, consentendo alle organizzazioni di mantenere i carichi di lavoro dei dati più sensibili all'interno di un ambiente gestito localmente, sfruttando al contempo in modo sicuro i servizi cloud degli hyperscaler per i carichi di lavoro non sensibili, l'innovazione e la scalabilità.

Questo approccio è progettato per preservare la piena interoperabilità con le piattaforme cloud globali, garantendo che le organizzazioni francesi ed europee possano continuare a beneficiare dell'innovazione degli hyperscaler, rispettando al contempo gli obblighi normativi locali.

Le funzionalità di cloud affidabile di OpenText e S3NS soddisfano rigorosi requisiti normativi e operativi, avvalendosi dell'esperienza di OpenText in materia di sicurezza e gestione derivante dalla realizzazione di ambienti cloud di livello governativo in diverse giurisdizioni, tra cui implementazioni autorizzate da FedRAMP, valutate da IRAP e conformi allo standard Protected B, e basandosi sulla piattaforma PREMI3NS, certificata S3NS SecNumCloud, per creare un'offerta di cloud ibrido affidabile progettata specificamente per i requisiti normativi e giurisdizionali della Francia. Ciò consente alle organizzazioni operanti in settori altamente regolamentati, come quelle che gestiscono dati sensibili relativi a cittadini, pazienti o dati finanziari, di adottare servizi cloud mantenendo la piena conformità e il controllo.

Con ulteriori soluzioni da valutare per l'inclusione nel corso del tempo, l'offerta ibrida sovrana iniziale includerà:

Cloud privato dedicato: OpenText™ Content Management e Documentum Content Management per dati altamente sensibili.

OpenText™ Content Management e Documentum Content Management per dati altamente sensibili. SaaS sovrano: OpenText™ Core Archive per soluzioni SAP® offerto come servizio multi-tenant con residenza dei dati in Europa.

OpenText™ Core Archive per soluzioni SAP® offerto come servizio multi-tenant con residenza dei dati in Europa. Conformità normativa: Supporta il GDPR, la sezione numero 3.2 e altri requisiti europei in materia di sovranità dei dati.

"La governance dei dati e l'allineamento normativo sono fondamentali per la fiducia digitale delle organizzazioni regolamentate", ha affermato Shannon Bell, Chief Digital Officer e Chief Information Officer di OpenText. "In tutta Europa, le organizzazioni sono alla ricerca di innovazioni che preservino la sovranità e il controllo. OpenText risponde a questa esigenza combinando l'innovazione degli hyperscaler con un modello operativo gestito in modo indipendente, offrendo ai clienti la sicurezza necessaria per modernizzarsi mantenendo i propri dati, l'accesso e le operazioni sotto un controllo regionale sicuro".

Informazioni su S3NS

Nata dall'alleanza tra Thales, leader francese nella sicurezza informatica in Europa, e Google Cloud, leader mondiale nelle tecnologie cloud, dedicata a promuovere l'innovazione, S3NS offre a istituzioni pubbliche e aziende private, desiderose di proteggere ulteriormente i propri dati più sensibili, soluzioni di cloud pubblico altamente sicure per aiutarle a passare a un cloud affidabile che soddisfi i criteri dello standard ANSSI SecNumCloud. S3NS è una società francese interamente controllata da Thales.

Informazioni su OpenText

OpenText™ è leader mondiale nella gestione dei dati per l'intelligenza artificiale a livello aziendale, consentendo alle organizzazioni di proteggere, gestire e sfruttare i propri dati in tutta sicurezza. Le nostre tecnologie trasformano i dati in informazioni contestualizzate, creando la base di conoscenza per l'intelligenza artificiale aziendale. Scopri di più su www.opentext.com.

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