Precisely nomme un nouveau Chief Revenue Officer et un nouveau Chief Business Officer alors que la demande du marché pour les données prêtes pour l'IA agentique s'intensifie

Vinesh Vis et Jane Gilson apportent des années d'expérience en croissance technologique d'entreprise pour accélérer l'exécution de la stratégie commerciale du leader de l'intégrité des données

BURLINGTON, Massachusetts, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce les nominations de Vinesh Vis au poste de Chief Revenue Officer (CRO) et de Jane Gilson au poste de Chief Business Officer (CBO). Vinesh Vis pilotera l'ensemble de la stratégie commerciale et de la croissance client, tandis que Jane Gilson supervisera les fonctions commerciales transverses, notamment les canaux de vente, les services professionnels, les RevOps et la stratégie go-to-market (GTM) de Precisely. Ils seront membres de la Precisely Executive Leadership Team, relevant directement du CEO Walid Abu-Hadba.

Alors que la demande pour les données prêtes pour l'IA agentique continue de s'accélérer, Precisely renforce son équipe de direction commerciale afin d'aider davantage d'organisations à transformer leurs ambitions en matière d'IA en résultats concrets et en valeurs métier mesurables. Vinesh Vis et Jane Gilson apportent une solide expérience dans le développement d'entreprises technologiques mondiales à grande échelle, notamment lors de phases de forte croissance et d'évolutions technologiques majeures.

« Vinesh et Jane apportent des expertises complémentaires parfaitement alignées avec la direction que nous prenons en tant qu'entreprise, déclare Walid Abu-Hadba, CEO de Precisely. Ils ont bâti et transformé des organisations technologiques de premier plan grâce à une combinaison de vision stratégique, de discipline opérationnelle et d'excellence dans l'exécution durant des périodes de changements significatifs. Associés à notre leadership en matière d'intégrité des données, leurs compétences renforceront notre capacité à avancer plus vite, à exécuter avec plus de rigueur et à accélérer notre prochaine phase de croissance. »

Vinesh Vis, Chief Revenue Officer

En tant que Chief Revenue Officer, Vinesh Vis dirigera la Global Revenue Organization de Precisely, comprenant les ventes, l'ingénierie commerciale, l'aide à la vente, les opérations commerciales, le succès client, les renouvellements et le développement commercial. Dans ce rôle, il aura pour mission de stimuler la croissance des revenus, de renforcer les relations clients et de mettre en place une organisation commerciale de premier plan afin de répondre à la demande croissante des entreprises pour des données prêtes pour l'IA agentique.

Vinesh Vis rejoint Precisely après avoir occupé les fonctions de Chief Revenue Officer et de General Manager chez Smarsh. Auparavant, il a dirigé des organisations commerciales au sein d'entreprises technologiques privées à forte croissance et de grandes organisations cotées en bourse, dont Oracle.

« La convergence entre l'IA et l'intégrité des données crée une opportunité unique et Precisely est idéalement positionnée pour en être l'un des principaux acteurs. L'entreprise dispose déjà des fondations : un leadership reconnu sur le marché, une marque de confiance et une équipe talentueuse, affirme Vinesh Vis, Chief Revenue Officer chez Precisely. Mon objectif sera d'accélérer cette dynamique en renforçant l'exécution commerciale, en approfondissant nos relations stratégiques, et en mettant en place un moteur de croissance capable de transformer une opportunité en leadership sur le marché. »

Jane Gilson, Chief Business Officer

En tant que Chief Business Officer, Jane Gilson pilotera les affaires commerciales mondiales de Precisely, incluant les relations partenaires, les services professionnels et stratégiques, les RevOps, la gouvernance du Deal Desk et la stratégie GTM. Jane Gilson apporte plus de vingt ans d'expérience dans la conduite d'initiatives de croissance et de transformation au sein d'entreprises technologiques internationales, notamment à des postes de direction chez Microsoft, Google et en tant que CEO chez CloudSphere.

« Les technologies d'entreprise ont connu plusieurs tournants décisifs, mais ce qui se passe actuellement avec l'IA et les données est différent, ajoute Jane Gilson, Chief Business Officer chez Precisely. Les organisations qui s'imposeront ne se contenteront pas de disposer de la meilleure technologie. Elles feront preuve de la rigueur opérationnelle nécessaire pour la déployer à grande échelle. Precisely offre les fondations en matière d'intégrité des données dont les entreprises ont besoin pour que l'IA fonctionne dans le monde réel. Ma mission consiste à mettre en place l'architecture commerciale qui permettra de transformer cet avantage en une croissance durable. »

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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