Precisely nomme un expert reconnu de l'industrie du software Walid Abu-Hadba au poste de Chief Executive Officer

Un leader centré sur les produits pour encore accélérer la croissance de Precisely et le développement des offres d'IA Agentique

BURLINGTON, Mass., 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- Precisely ("l'entreprise"), fournisseur mondial de solutions d'intégrité des données soutenu par Clearlake Capital Group, L.P. (ainsi que ses filiales « Clearlake »), TA Associates, Insight Partners et Partners Group, entre autres investisseurs institutionnels, annonce la nomination de Walid Abu-Hadba en tant que Chief Executive Officer (CEO), avec effet immédiat. Walid Abu-Hadba succède à Josh Rogers, qui continuera d'exercer une fonction de conseil en tant que Vice Chairman, afin d'assurer une transition de leadership fluide.

Walid Abu-Hadba, CEO of Precisely

Monsieur Abu-Hadba était auparavant chez Sage, où il occupait le poste de Chief Product Officer (CPO), après une carrière prestigieuse de 30 ans dans le développement d'entreprises logicielles à l'échelle mondiale, portée par l'innovation produit basée sur l'IA, par la transformation technologique et par une solide expertise en ingénierie. Avant Sage, Monsieur Abu-Hadba a été SVP of Developer Tools chez Oracle, CPO chez ANSYS, et a passé plus de 20 ans chez Microsoft, notamment en tant que Corporate Vice President en charge du groupe Developer and Platform Evangelism.

En tant que CEO de Precisely, Monsieur Abu-Hadba s'appuiera sur ses connaissances approfondies du produit et de l'ingénierie afin d'accélérer l'innovation produit en matière d'intégrité des données, renforcer l'exécution et étendre les capacités de l'entreprise en IA agentique.

« Nous pensons que le parcours impressionnant de Walid dans la conception et la livraison de softwares innovants basés sur l'IA à grande échelle fait de lui la personne idéale pour accompagner Precisely dans sa prochaine phase de croissance accélérée, déclare Prashant Mehrota, Partner & Managing Director chez Clearlake. Nous constatons que l'IA transforme en profondeur le fonctionnement des organisations et leur manière de créer de la valeur. La réussite des stratégies d'IA en entreprise repose sur l'utilisation de données fiables et bien gérées - un atout majeur des solutions de Precisely. Grâce à son approche rigoureuse et à son expertise en ingénierie, nous sommes convaincus que Walid renforcera la position stratégique et différenciée de l'entreprise sur le marché des données et permettra de relever les défis qui nuisent à l'efficacité de l'IA chez les clients. »

« Je suis honoré de rejoindre Precisely à ce moment clé du parcours de l'entreprise, affirme Walid Abu-Hadba, CEO de Precisely. J'admire depuis longtemps la réputation de Precisely en tant que partenaire de confiance pour les organisations qui dépendent de données précises et fiables. Face à l'accélération de l'adoption de l'IA en entreprise, nous sommes convaincus que le succès ou l'échec repose de plus en plus sur l'intégrité des données, ce qui place Precisely au cœur de la transformation par l'IA en cours dans les grandes entreprises. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec notre équipe talentueuse afin de tirer parti de cette base solide et d'offrir des résultats exceptionnels à nos clients. »

« Avoir dirigé Precisely tout au long de sa transformation ces dernières années a été le privilège de ma carrière, et je suis convaincu que Walid est le leader parfait pour la suite, ajoute Josh Rogers, Vice Chairman chez Precisely. En tant que Vice Chairman, je me réjouis de collaborer avec Walid et le conseil d'administration à l'aube de cette nouvelle étape passionnante. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de mes collaborateurs chez Precisely pour avoir rendu ce parcours possible. »

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital est un leader mondial dans la gestion d'actifs alternatifs, fondé en 2006, avec plus de 185 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Clearlake propose une large gamme de solutions d'investissement dans les domaines du private equity, du crédit, des infrastructures, des marchés secondaires, des co-investissements et d'autres stratégies de marchés privés. Grâce à Pathway Capital Management1, une société de Clearlake, le groupe accompagne les investisseurs institutionnels et fortunés souhaitant un accès diversifié aux marchés privés.

Clearlake cherche à s'associer avec des équipes de direction expérimentées en fournissant un capital patient et de long terme aux entreprises de plusieurs secteurs. Le groupe vise à créer de la valeur grâce à son approche opérationnelle active et pratique, O.P.S.® (Operations, People, Strategy), qui combine une expertise opérationnelle approfondie avec des initiatives stratégiques et centrées sur les talents. Le siège est à Santa Monica, et Clearlake dispose de 13 bureaux répartis en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'information, rendez-vous sur Clearlake.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de TA Associates

TA est une société mondiale leader de private equity qui se concentre sur le développement d'entreprises déjà rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses principaux secteurs, comprenant la technologie, les services aux entreprises, les services financiers et la santé. Grâce à sa solide expertise sectorielle et ses ressources stratégiques, TA travaille avec les équipes de direction dans le monde entier pour aider des entreprises de qualité à créer de la valeur durable. La société a levé plus de 65 milliards de dollars et compte plus de 160 professionnels de l'investissement répartis dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. Plus de détails sur ta.com.

À propos de Insight Partners

Insight Partners est un investisseur mondial spécialisé dans les softwares qui s'associe à des start-ups et des entreprises en phase de croissance rapide dans les secteurs de la technologie, des logiciels et de l'Internet, et qui sont à l'origine de transformations majeures dans leurs secteurs respectifs. Au 30 juin 2025, la société gère plus de 90 milliards de dollars d'actifs. Insight Partners a investi dans plus de 875 entreprises dans le monde et plus de 55 entreprises de son portefeuille sont entrées en bourse (IPO). Basée à New York, Insight est présente à l'international avec des équipes dirigeantes à Londres, Tel Aviv et dans la région de la baie de San Francisco. La mission d'Insight est d'identifier, de financer et de collaborer avec des dirigeants visionnaires, en leur apportant une expertise concrète et adaptée dans le domaine des logiciels tout au long de leur croissance, depuis le premier investissement jusqu'à l'introduction en bourse. Pour en savoir plus sur Insight et ses investissements, visitez insightpartners.com ou suivez-nous sur X @insightpartners.

À propos de Partners Group

Partners Group est l'une des plus grandes sociétés du secteur des marchés privés dans le monde. Elle compte environ 2 000 professionnels et gère plus de 185 milliards de dollars d'actifs. La société propose des programmes d'investissement et des mandats sur mesure dans plusieurs domaines, notamment le private equity, le crédit privé, les infrastructures, l'immobilier, les royalties et les opportunités spéciales. D'origine suisse et avec une présence principalement située aux États-Unis, dans le Colorado, Partners Group se distingue du reste du secteur. L'entreprise s'appuie sur sa culture particulière et son approche très opérationnelle pour identifier des opportunités d'investissement intéressantes et transformer des entreprises et des actifs en leaders de marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.partnersgroup.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

1Les informations ci-dessus incluent l'acquisition en cours de Pathway Capital Management par Clearlake, qui devrait être finalisée au Q2 2026, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et du respect des autres conditions habituelles de clôture.

© 2026 Precisely Software Incorporated. Tous droits réservés. Informations exclusives de Precisely, de ses filiales et/ou de ses concédants de licence - aucune reproduction, utilisation à des fins concurrentielles ou création d'œuvres dérivées sans autorisation écrite. Disponibilité non garantie. « Precisely » et les marques associées sont des marques commerciales de Precisely ; toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2948551/Precisely_CEO_Walid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5897358/Precisely_Logo.jpg