Precisely renforce la gouvernance de l'automatisation SAP avec Automate Evolve Cloud Essentials

La nouvelle offre cloud native offre aux équipes SAP un contrôle centralisé, une planification côté serveur et une traçabilité complète, sans le coût des infrastructures sur site

BURLINGTON, Mass., 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce la sortie d'Automate Evolve Cloud Essentials. En tant que solution d'automatisation SAP® native cloud, Automate Evolve Cloud Essentials offre aux équipes IT et au Centre d'Excellence SAP (SAP Center of Excellence « CoE ») un contrôle centralisé, une gouvernance et une visibilité sur les programmes d'automatisation, sans le coût ni la complexité de la gestion d'une infrastructure sur site.

D'après une étude conjointe menée par l'ASUG et Precisely, 62 % des organisations citent la complexité des processus métier comme le principal défi d'automatisation. À mesure que l'automatisation SAP s'étend à l'ensemble de l'entreprise, la maîtrise de cette complexité repose de plus en plus sur une infrastructure d'automatisation alignée sur le cloud, faisant de cette capacité un impératif stratégique. Automate Evolve Cloud Essentials aide les organisations à déployer à grande échelle une automatisation pilotée par les métiers, de manière sûre et efficace, en combinant des capacités de niveau entreprise dans un environnement cloud entièrement géré.

Contrairement aux plateformes de Robotic Process Automation (RPA), qui ne disposent pas d'une expertise approfondie spécifique à SAP, Automate Evolve Cloud Essentials est spécifiquement conçue pour répondre aux usages réels des équipes métiers SAP. Elle combine ainsi une expertise approfondie en automatisation native SAP avec une livraison SaaS moderne. Sa compatibilité entre interfaces SAP GUI, Fiori et HTML permet aux actifs d'automatisation de survivre à la transition ECC-vers-S/4HANA, protégeant ainsi les investissements déjà réalisés par les organisations.

« Les clients d'Automate Studio ont traité des milliards de dossiers SAP et économisé des millions d'heures d'efforts manuels. À mesure que ces programmes d'automatisation s'étendent aux équipes et aux régions, la gouvernance devient tout aussi importante que la productivité, déclare Ashwin Ramachandran, Senior Vice President of Product Management chez Precisely. Automate Evolve Cloud Essentials offre aux équipes SAP le contrôle et la visibilité nécessaires pour faire évoluer l'automatisation en toute confiance sans alourdir leurs opérations. »

Automate Evolve Cloud Essentials comprend :

Une gestion centralisée des licences pour davantage de visibilité et un meilleur contrôle ;

pour davantage de visibilité et un meilleur contrôle ; Des workflows d'approbation de scripts qui aident à garantir l'examen des automatisations en amont du déploiement ;

aident à garantir l'examen des automatisations en amont du déploiement ; Une planification des tâches côté serveur pour une exécution fiable des processus critiques SAP ;

pour une exécution fiable des processus critiques SAP ; Des traces d'audit complètes qui soutiennent la conformité, la responsabilité et la transparence opérationnelle ;

qui soutiennent la conformité, la responsabilité et la transparence opérationnelle ; Une infrastructure entièrement gérée éliminant la nécessité de déployer, de maintenir ou de mettre à jour les serveurs ;

éliminant la nécessité de déployer, de maintenir ou de mettre à jour les serveurs ; Des mises à jour automatiques maintenant les clients sur la dernière version, sans projet de mise à niveau complexe pour les équipes informatiques.

Les clients actuels d'Automate Studio qui comptent un grand nombre d'utilisateurs ou de scripts d'automatisation, ainsi que les nouveaux clients, bénéficient de capacités de niveau entreprise dans une offre SaaS entièrement gérée. En supprimant les exigences d'infrastructure, Automate Evolve Cloud Essentials facilite le passage à l'échelle de l'automatisation SAP.

Pour en savoir plus sur Automate Evolve Cloud Essentials, il est possible de demander une démonstration ou d'échanger avec un expert de l'automatisation cloud SAP, via le lien suivant : precisely.com/automate.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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