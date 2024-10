Precisely renforce son socle d'intégrité des données pour optimiser la gestion des données à grande échelle

En assurant l'interopérabilité des services de la Precisely Data Integrity Suite, ce socle commun accélère la diffusion de données fiables dans les initiatives d'analytique et d'IA

BURLINGTON, Mass., 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du sommet Trust '24 Data Integrity qui aura lieu à Philadelphie les 15 et 16 octobre, Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annoncera d'importantes améliorations apportées à sa Precisely Data Integrity Suite. Le socle de cette suite, la Data Integrity Foundation, s'enrichit en effet avec un nouveau cadre de connecteurs, un catalogue de données avancé, des agents d'exécution hybrides, une fonction d'orchestration des workflows, une intelligence pilotée par l'IA, et bien plus encore. Par ailleurs, Precisely améliore l'expérience utilisateur de la Data Integrity Suite et introduit un nouveau portail dédié aux développeurs, offrant outils et ressources pour intégrer l'intégrité des données dans leurs applications.

Les avancées récentes dans la Data Integrity Foundation simplifient considérablement les services offerts par la Precisely Data Integrity Suite. L'image montre un catalogue de données avancé, qui fournit un référentiel de métadonnées performant et consultable, conçu pour mettre en évidence les informations sur les données, surveiller leur intégrité, et visualiser les relations entre les données, leur origine, ainsi que leur impact sur les activités.

« Les avancées apportées à la Data Integrity Foundation simplifient considérablement les services de la Data Integrity Suite, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. En éliminant les complexités liées à l'intégration, la configuration et la gestion de plusieurs solutions, cette Suite réduit le coût et les besoins en ressources, ce qui permet aux équipes Data de se concentrer sur des initiatives stratégiques en analytique et IA. De plus, en unifiant et en améliorant l'expérience utilisateur de la Data Integrity Suite, nous permettons à nos clients d'exploiter pleinement leurs données, ouvrant la voie à de nouvelles approches innovantes pour répondre aux problématiques métiers. »

La Data Integrity Foundation propulse les services SaaS interopérables de la Data Integrity Suite. Les éléments clés de ce socle nouvellement élargi sont les suivants :

Des connecteurs de données et de métadonnées complets fournissent un cadre commun pour centraliser la gestion et la réutilisation de toute connexion dans l'ensemble des services de la Data Integrity Suite. Cette amélioration facilite la gestion de plusieurs connexions et permet d'économiser temps et ressources.

fournissent un cadre commun pour centraliser la gestion et la réutilisation de toute connexion dans l'ensemble des services de la Data Integrity Suite. Cette amélioration facilite la gestion de plusieurs connexions et permet d'économiser temps et ressources. Le catalogue de données avancé , partagé par la totalité des services de la Data Integrity Suite, représente un référentiel performant de métadonnées consultables, conçu pour faire émerger des informations pertinentes sur les données, de surveiller leur état et de visualiser les relations entre les données, leur lignage et leur impact métier.

, partagé par la totalité des services de la Data Integrity Suite, représente un référentiel performant de métadonnées consultables, conçu pour faire émerger des informations pertinentes sur les données, de surveiller leur état et de visualiser les relations entre les données, leur lignage et leur impact métier. L'intelligence pilotée par l'IA est enrichie pour détecter de manière proactive les erreurs de données, diffuser des alertes et automatiser le nettoyage et la validation des données ainsi que la génération de règles métiers. L'intelligence accélère également le développement du pipeline d'intégrité des données en fournissant des recommandations intelligentes pour les étapes suivantes, ainsi que des options d'enrichissement des données, dans le but de réduire le temps consacré à gérer les données manuellement.

De plus, la Fondation dispose de la flexibilité nécessaire pour exécuter et ajuster plusieurs modèles d'IA en fonction du cas d'usage tout en gérant ces modèles de manière centralisée dans l'optique de minimiser les problèmes de sécurité et de conformité.

L'orchestration des workflows permet aux utilisateurs de la Data Integrity Suite de concevoir, gérer et automatiser des tâches à partir d'un lieu central. Cette amélioration réduit les coûts, minimise les risques d'erreur humaine et favorise la collaboration entre les équipes techniques et métier.

permet aux utilisateurs de la Data Integrity Suite de concevoir, gérer et automatiser des tâches à partir d'un lieu central. Cette amélioration réduit les coûts, minimise les risques d'erreur humaine et favorise la collaboration entre les équipes techniques et métier. Les agents d'exécution hybrides pilotent les processus et les pipelines d'intégrité des données en toute sécurité, quel que soit l'emplacement où elles sont enregistrées. Les clients ont ainsi la possibilité de choisir l'option adaptée à leur entreprise en contrôlant l'environnement on-premises ou en bénéficiant de l'élasticité et de l'évolutivité du cloud, tout en portant et en réutilisant les processus à mesure que les environnements de données évoluent.

« Dans le cadre de notre engagement continu visant à faciliter la découverte, la compréhension et l'utilisation fiable des données, nous avons opté pour la Precisely Data Integrity Suite, explique Zachary Decent, Data Governance and Quality Manager, Entreprise Data Management chez UK Power Networks, fournisseur d'électricité à un quart de la population du Royaume-Uni. Cette décision souligne notre volonté de promouvoir les bonnes pratiques en matière de données en nous appuyant sur cette plateforme pour offrir aux parties prenantes une expérience enrichie au travers d'un catalogue de données complet, de responsabilités clairement définies et de mécanismes robustes de contrôle qualité. »

Par ailleurs, Precisely a nettement amélioré l'expérience des utilisateurs de la Data Integrity Suite en réduisant de 77 % le temps nécessaire pour exécuter des fonctions élémentaires telles que la réutilisation des règles de qualité des données. De plus, l'entreprise a lancé le Developer Portal, un portail sur lequel les développeurs de la Data Integrity Suite trouveront des outils et des ressources ergonomiques pour créer des applications puissantes intégrant des fonctionnalités telles que le géocodage des adresses et l'enrichissement des données. Le portail dédié aux développeurs est une source centrale d'informations sur les produits et les mises à jour de l'API Precisely.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la Precisely Data Integrity Suite et son nouveau socle Data Integrity Foundation, ou inscrivez-vous à l'événement Trust 24' en ligne les 15 et 16 octobre, pour en savoir plus sur les dernières innovations en matière d'intégrité des données, par Chris Hall.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Notre portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 93 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2525684/Precisely_FR.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4956011/Precisely_Logo.jpg