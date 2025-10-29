Precisely simplifie la modernisation vers SAP S/4HANA grâce à Automate Evolve, désormais compatible avec SAP Fiori et SAP GUI pour HTML

De nouvelles fonctionnalités étendent l'automatisation des workflows gouvernés à toutes les principales interfaces ERP SAP, permettant aux entreprises d'unifier leurs environnements hybrides et à accélérer leurs parcours de modernisation.

BURLINGTON, Mass., 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, a annoncé les dernières mises à jour de sa plateforme Automate Evolve, qui étend désormais ses capacités d'automatisation des workflows SAP aux interfaces SAP Fiori et SAP GUI pour HTML. Cette avancée permet aux entreprises de simplifier la gestion des environnements SAP hybrides avec plus d'efficacité, de cohérence et de conformité, tout au long de leur transition vers SAP S/4HANA.

À l'approche de l'échéance de 2027 fixée par SAP pour la migration d'ECC vers S/4HANA, de nombreuses organisations continuent d'évoluer dans des environnements mixtes combinant SAP GUI, Fiori et GUI pour HTML. Selon une étude récente1, 54 % des entreprises déclarent encore rencontrer des difficultés liées à la gestion de workflows fragmentés entre différentes interfaces SAP. Ce manque d'uniformité ralentit souvent l'adoption de l'automatisation, augmente les efforts manuels et rend la conformité plus difficile face aux réglementations comme SOX ou les exigences internes de gouvernance.

Avec les dernières mises à jour d'Automate Evolve, les clients bénéficient d'une plateforme unique, no-code/low-code, qui fournit des automatisations de workflows gouvernées dans les environnements ECC et S/4HANA et couvre toutes les interfaces ERP SAP. En facilitant une évolution fluide de l'automatisation, Precisely permet aux organisations de concilier efficacité et auditabilité tout au long de leur parcours de modernisation SAP.

Les principaux avantages sont les suivants :

Prise en charge des stratégies SAP Clean Core : minimisez les personnalisations SAP dans SAP S/4HANA pour vous aligner sur les meilleures pratiques de modernisation de SAP.

: minimisez les personnalisations SAP dans SAP S/4HANA pour vous aligner sur les meilleures pratiques de modernisation de SAP. Prise en charge de l'environnement SAP complexe : simplifiez les workflows entre ECC et S/4HANA pendant et après la migration.

: simplifiez les workflows entre ECC et S/4HANA pendant et après la migration. Flexibilité durable : faites évoluer l'automatisation au rythme de l'adoption de Fiori et des évolutions SAP futures.

: faites évoluer l'automatisation au rythme de l'adoption de Fiori et des évolutions SAP futures. Automatisation gouvernée sur toutes les interfaces SAP ERP : garantissez l'exécution cohérente et traçable des processus multi-étapes sur SAP GUI, GUI for HTML et Fiori.

: garantissez l'exécution cohérente et traçable des processus multi-étapes sur SAP GUI, GUI for HTML et Fiori. Conformité et auditabilité : maintenez la transparence, le contrôle et la gouvernance dans tous les workflows.

« À l'approche de l'échéance de 2027, la migration vers SAP S/4HANA prend de l'ampleur, mais le parcours reste très complexe. Les entreprises recherchent de plus en plus des plateformes qui assurent la cohérence entre ECC, S/4HANA et toutes les interfaces SAP, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. « En intégrant les meilleures pratiques d'automatisation, d'intégrité des données robuste et d'expériences utilisateur cohérentes dans leurs plans de migration, nos clients sont non seulement en mesure de respecter l'échéance SAP en toute confiance, mais ils posent également les bases d'une innovation à long terme. »

Automate Evolve est spécialement conçue pour SAP ERP, offrant une plateforme d'automatisation évolutive qui prend en charge les processus dans les environnements sur site, de cloud privé, de cloud hybride et de cloud public SAP. En consolidant l'automatisation sous une seule plateforme, Precisely aide les clients à améliorer leur efficacité, à renforcer leur gouvernance et leur confiance dans leurs parcours de modernisation SAP S/4HANA.

