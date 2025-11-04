Dans le communiqué de presse, Une nouvelle étude révèle une accélération de la migration vers SAP S/4HANA, malgré les défis persistants liés à l'automatisation, diffusé le 4 novembre 2025 par PR Newswire pour Precisely Software Limited, nous avons été informés par la société que le lien vers le rapport Transforming SAP® Processes Through Automation: 2026 Trends and Challenges a été ajouté au communiqué. Le communiqué complet et corrigé suit:

Une nouvelle étude révèle une accélération de la migration vers SAP S/4HANA, malgré les défis persistants liés à l'automatisation

À l'approche de l'échéance de 2027 pour la migration vers SAP S/4HANA, Precisely et ASUG identifient les principaux obstacles à la modernisation SAP, de la complexité des processus, aux problèmes de qualité des données, en passant par la diversité des environnements d'interface utilisateur

BURLINGTON, Mass., 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, dévoile les résultats d'une nouvelle étude menée en collaboration avec l'Americas SAP Users Group (ASUG). Celle-ci révèle que la majorité des organisations accélèrent désormais leur migration vers SAP S/4HANA, tout en faisant face à une complexité croissante des processus SAP et à des priorités concurrentes.

Présenté lors de l'événement ASUG Tech Connect, le rapport « Transforming SAP® Processes Through Automation: 2026 Trends and Challenges » montre que 59 % des entreprises ont désormais entièrement ou partiellement migré vers SAP S/4HANA, soit une hausse de 13 points par rapport à 2024, à mesure qu'elles se préparent à la date limite fixée par SAP pour 2027. Cependant, le taux d'adoption de l'automatisation s'est stabilisé à 57 %, après plusieurs années de forte croissance, les projets de migration mobilisant désormais une grande partie des ressources tandis que les équipes continuent d'évoluer dans des environnements SAP complexes.

« Les utilisateurs SAP font de réels progrès en matière de modernisation, mais ils sont également confrontés à certains des défis de transformation les plus complexes du paysage ERP, déclare Ashwin Ramachandran, Senior Vice President, Product Management chez Precisely. Les organisations qui parviennent à gérer cette complexité sont celles qui trouvent le bon équilibre : mener à bien leurs migrations tout en poursuivant des stratégies d'automatisation génératrices de valeur durable. »

La migration vers S/4HANA s'accélère, mais des défis persistent

Selon l'étude, près des deux tiers des entreprises (64 %) auront entièrement migré ou seront en cours de migration vers S/4HANA d'ici la fin 2025, confirmant une forte dynamique après plusieurs années de progression lente. Pourtant, cette migration reste loin d'être simple.

Les répondants citent comme principaux obstacles les changements dans les processus métier (49 %), les personnalisations (44 %) et la résistance organisationnelle (37 %). De nombreuses entreprises ont du mal à transformer la structure des processus de création et de gestion des données SAP, à aligner les personnalisations SAP ECC sur l'approche Clean Core de SAP, et à accompagner un changement culturel à grande échelle.

La qualité des données ressort également comme un défi majeur mais souvent sous-estimé, les entreprises identifiant à la fois des problèmes d'exactitude et de transformation lors du transfert des données héritées vers les environnements SAP S/4HANA.

Les pressions de migration freinent l'automatisation

Si l'automatisation reste un pilier central des stratégies de modernisation SAP, la croissance de son adoption a ralenti, les entreprises concentrant leurs ressources sur les projets de migration et la gestion de la complexité croissante de leurs environnements SAP.

Les principaux obstacles identifiés sont :

Complexité des processus (62 %) : le défi le plus cité, dépassant l'intégration comme principal obstacle cette année.

le défi le plus cité, dépassant l'intégration comme principal obstacle cette année. Intégration (49 %) : difficulté persistante à aligner SAP avec d'autres systèmes de référence.

difficulté persistante à aligner SAP avec d'autres systèmes de référence. Compréhension et définition des exigences des processus (49 %) : difficultés à cartographier les processus et à modéliser les règles métiers complexes.

Malgré ces défis, la dynamique reste forte. Les modèles d'adoption montrent une nette évolution vers des approches plus stratégiques et optimales, fondées sur des plateformes low-code/no-code et le développement citoyen, permettant de déployer l'automatisation à grande échelle sans surcharger les équipes IT.

Les interfaces utilisateur disparates ajoutent une couche supplémentaire de complexité

Alors que les clients SAP s'orientent vers des expériences utilisateur modernes, 54 % des entreprises opèrent encore dans des environnements d'interface utilisateur mixtes, combinant SAP GUI, Fiori et GUI for HTML. Bien que l'adoption complète de Fiori ait doublé d'une année sur l'autre (passant de 9 % à 18 %), l'incohérence des stratégies UI reste une source majeure de friction pour les utilisateurs informatiques et professionnels, et une raison majeure pour laquelle beaucoup retardent leurs initiatives d'automatisation.

Les organisations recherchent des solutions d'automatisation qui offrent une cohérence entre toutes les interfaces SAP, garantissant des transitions fluides entre ECC et S/4HANA tout en maintenant la productivité des utilisateurs finaux.

« L'automatisation est la plus efficace lorsqu'elle couvre tous les environnements SAP, d'ECC à S/4HANA, en passant par Fiori, SAP GUI et GUI for HTML, ajoute Ashwin Ramachandran. Nous sommes fiers d'accompagner nos clients grâce à des solutions d'automatisation des processus et d'intégrité des données leaders du marché qui répondent à ces défis, aidant ainsi les entreprises à simplifier leurs migrations, à établir des bases de données fiables et à accélérer une transformation métier significative. »

Pour en savoir plus, consultez le rapport complet « Transforming SAP® Processes Through Automation: 2026 Trends and Challenges » ou rendez-vous sur le stand 306 de l'ASUG Tech Connect (du 4 au 6 novembre) pour rencontrer l'équipe Precisely, experte en automatisation des processus SAP et en intégrité des données.

