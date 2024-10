Recorded Future dévoile des améliorations basées sur l'IA pour combattre les menaces de rançongiciels avec une intelligence en temps réel

La Threat Intelligence alimentée par l'IA offre une meilleure visibilité, une détection plus rapide et une réponse proactive tout au long du cycle de vie des rançongiciels

BOSTON, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignements sur les menaces au monde, a annoncé aujourd'hui de nouvelles capacités de détection des rançongiciels, une première dans l'industrie, pour lutter de manière proactive contre les menaces tout au long du cycle de vie de l'attaque. Ces capacités offrent une visibilité en temps réel sur les risques les plus urgents et les plus uniques auxquels sont confrontées les organisations, y compris les opérations des groupes de rançongiciels et les victimes ciblées au sein de leurs écosystèmes spécifiques. Grâce à l'IA de Recorded Future, les organisations reçoivent des informations automatisées et personnalisées sur les rançongiciels avec des rapports basés sur l'IA, fournissant des informations opportunes et exploitables en extension de leurs équipes de sécurité.

Les rançongiciels restent la principale menace de cybersécurité : les attaques ont augmenté de plus de 70 % en 2023,1 milliard de dollars de rançons ont été versés. Les attaquants passent du simple cryptage des données à des tactiques d'extorsion plus sophistiquées, obligeant les entreprises à faire face à des pertes financières, des interruptions d'activité et des atteintes à leur réputation. Malgré des investissements importants dans la cybersécurité, la détection précoce reste un défi, laissant les réseaux exposés aux rançongiciels. Recorded Future renforce les défenses dans les domaines où les solutions EDR, MFA et autres outils de détection sont insuffisants, en fournissant une couverture critique offrant une protection plus complète. Pour répondre à ces problèmes, Recorded Future améliore ses capacités existantes afin d'offrir une visibilité plus complète, des informations en temps réel et une détection des menaces à un stade précoce grâce à de nouvelles fonctionnalités :

Profils de risque de rançongiciels : les organisations peuvent désormais surveiller des profils de risque de rançongiciels personnalisés qui offrent une vue d'ensemble de l'exposition aux rançongiciels spécifiques à leur organisation. Les vulnérabilités et les risques potentiels de la surface d'attaque peuvent ainsi être identifiés à un stade précoce et les équipes de sécurité sont en mesure de prioriser les actions et de traiter les menaces avant qu'elles ne s'aggravent.

Victimologie et perspectives des acteurs : Recorded Future fournit des informations en temps réel sur les activités des groupes de rançongiciels, leurs victimes et les secteurs ciblés tels que des industries spécifiques, des zones géographiques ou des chaînes d'approvisionnement. Ces informations sont basées sur les cartographies MITRE ATT&CK et les recherches approfondies du groupe Insikt de Recorded Future, permettant aux équipes de sécurité de mieux comprendre les opérations des acteurs de la menace et de prendre des décisions proactives en matière de défense.

Rapports générés par l'IA : grâce à la puissance de l'IA de Recorded Future, les organisations peuvent désormais générer automatiquement des rapports d'intelligence sur les rançongiciels détaillés et spécifiques à l'audience. Ces rapports fournissent aux dirigeants et aux équipes de sécurité des informations opportunes et exploitables, réduisant ainsi les tâches manuelles et accélérant la prise de décision.

« L'Intelligence Cloud de Recorded Future, alimenté par l'IA, nous permet d'adopter une position proactive dans la lutte contre les acteurs de rançongiciels. Avec le module Threat Intelligence de Recorded Future, nous serons en mesure de produire des rapports à l'aide d'AI Reporting avec des informations exploitables sur les menaces les plus prioritaires pour informer les parties prenantes dans l'ensemble de l'organisation. Cela nous aidera à savoir comment protéger au mieux notre organisation et à accroître notre résilience » - Jeremy Miller, analyste des renseignements sur les cybermenaces, Nelnet.

Les attaques de ransomware représentent un défi complexe et évolutif pour les organisations aujourd'hui. Malgré des investissements importants dans des outils de détection, les équipes de sécurité n'ont souvent pas la visibilité et la détection précoce nécessaires pour contrecarrer les attaques. Le module amélioré de renseignement sur les menaces de Recorded Future offre aux organisations une visibilité complète sur le cycle de vie des rançongiciels, ce qui leur permet d'adopter une approche proactive pour se défendre contre les rançongiciels, améliorant ainsi la résilience et atténuant les dommages financiers, opérationnels et de réputation causés par ces attaques.

« Si la défense proactive et la résilience aux attaques de rançongiciels sont réalisables avec la bonne intelligence, une approche axée sur l'IA permet aux équipes de sécurité d'anticiper les prochaines actions de leurs adversaires. Nous avons étudié le cycle de vie des rançongiciels et appliqué l'IA de Recorded Future, en combinaison avec nos renseignements sur les menaces et la télémétrie de nos clients, pour créer une source unique de vérité, permettant de vaincre les rançongiciels à un stade précoce pour chacun de nos clients. » - Christopher Ahlberg, cofondateur et PDG de Recorded Future.

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future fournit des renseignements de bout en bout sur les adversaires, les infrastructures et les cibles. En indexant Internet sur l'open web, le dark web et les sources techniques, Recorded Future fournit une visibilité en temps réel d'une surface d'attaque et d'un paysage des menaces qui évoluent en permanence, permettant ainsi à ses clients d'agir rapidement et en toute confiance afin de réduire les risques et de gérer l'activité de manière sécurisée. Recorded Future, dont le siège social est à Boston et qui compte des bureaux et des employés dans le monde entier, travaille avec plus de 1 800 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 75 pays afin de fournir un renseignement en temps réel, impartial et exploitable. Pour en savoir plus : recordedfuture.com.

