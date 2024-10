Recorded Future przedstawia ulepszone funkcje oparte na sztucznej inteligencji w celu zwalczania zagrożeń ransomware za pomocą analizy w czasie rzeczywistym

Oparte na sztucznej inteligencji wykrywanie zagrożeń zapewnia lepszą widoczność, szybsze wykrywanie i proaktywne reagowanie na zagrożenia ransomware w całym cyklu życia ataku.

BOSTON, 9 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Recorded Future, największa na świecie firma z branży analityki zagrożeń, przedstawiła dziś nowatorskie dla całej branży możliwości wykrywania oprogramowania ransomware w celu proaktywnego reagowania na zagrożenia w całym cyklu życia ataku. Nowe funkcje zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w najistotniejsze i unikatowe zagrożenia, przed którymi stoją organizacje, w tym działania grup wykorzystujących oprogramowanie ransomware i wybór konkretnych ofiar we właściwych im ekosystemach. Korzystając z opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania od Recorded Future, organizacje otrzymują zautomatyzowane, spersonalizowane informacje o oprogramowaniu ransomware wraz z raportami generowanymi przez sztuczną inteligencję, które zapewniają ich zespołom ds. bezpieczeństwa aktualne i praktyczne informacje.

Oprogramowanie ransomware wciąż stanowi największe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, przy wzroście liczby ataków o ponad 70% w 2023 r. i wartości wpłaconych okupów sięgającej miliarda dolarów. Atakujący odchodzą od prostego szyfrowania danych na rzecz bardziej wyrafinowanych taktyk, powodując wśród organizacji straty finansowe, zakłócenia operacyjne i uszczerbek dla reputacji. Pomimo znacznych inwestycji w cyberbezpieczeństwo wczesne wykrywanie zagrożeń nadal stanowi wyzwanie, sprawiając, że sieci są wciąż narażone na ataki z użyciem oprogramowania ransomware. Recorded Future wzmacnia ochronę w tych obszarach, w których EDR, MFA i inne narzędzia do wykrywania zagrożeń zawodzą, zapewniając kluczowe funkcje na rzecz pełniejszej ochrony. Aby rozwiązywać aktualne problemy, Recorded Future rozszerza swoje możliwości, oferując bardziej kompleksową widoczność, wgląd w czasie rzeczywistym i wykrywanie zagrożeń na wczesnym etapie dzięki nowym funkcjom, takim jak:

Profile ryzyka związanego z oprogramowaniem ransomware: Organizacje mogą teraz monitorować niestandardowe profile ryzyka, zyskując kompleksowy wgląd w zagrożenia atakiem z użyciem oprogramowania ransomware, które są specyficzne dla ich organizacji, co pomaga im wcześnie zidentyfikować słabe punkty i potencjalne ryzyko powierzchni ataku. Funkcja ta umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa ustalanie priorytetów w działaniach i reagowanie na zagrożenia przed ich eskalacją.

Organizacje mogą teraz monitorować niestandardowe profile ryzyka, zyskując kompleksowy wgląd w zagrożenia atakiem z użyciem oprogramowania ransomware, które są specyficzne dla ich organizacji, co pomaga im wcześnie zidentyfikować słabe punkty i potencjalne ryzyko powierzchni ataku. Funkcja ta umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa ustalanie priorytetów w działaniach i reagowanie na zagrożenia przed ich eskalacją. Wgląd w działania sprawców i profil ofiar: Recorded Future zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w działania grup wykorzystujących oprogramowanie ransomware, ich ofiary i sektory docelowe, w tym określone branże, obszary geograficzne lub łańcuchy dostaw. Informacje te opierają się na mapowaniach MITRE ATT&CK i dogłębnych badaniach przeprowadzonych przez Insikt Group działającą w ramach Recorded Future. Funkcja ta umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa lepsze zrozumienie działań sprawców i podejmowanie proaktywnych decyzji dotyczących ochrony.

Recorded Future zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w działania grup wykorzystujących oprogramowanie ransomware, ich ofiary i sektory docelowe, w tym określone branże, obszary geograficzne lub łańcuchy dostaw. Informacje te opierają się na mapowaniach MITRE ATT&CK i dogłębnych badaniach przeprowadzonych przez Insikt Group działającą w ramach Recorded Future. Funkcja ta umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa lepsze zrozumienie działań sprawców i podejmowanie proaktywnych decyzji dotyczących ochrony. Raporty generowane przez sztuczną inteligencję: Dzięki opartemu na sztucznej inteligencji rozwiązaniu Recorded Future organizacje mogą teraz automatycznie generować szczegółowe raporty dotyczące oprogramowania ransomware. Raporty te zapewniają kierownictwu i zespołom ds. bezpieczeństwa aktualne, praktyczne informacje, zmniejszając nakład pracy i przyspieszając podejmowanie decyzji.

„Chmura rozwiązań inteligentnych oparta na AI firmy Recorded Future umożliwia proaktywne zwalczanie podmiotów stosujących ransomware. Za pomocą opartego na sztucznej inteligencji modułu wykrywania zagrożeń Recorded Future będziemy mogli generować raporty, korzystając z funkcji AI Reporting i informacji będących podstawą do konkretnych działań wobec zagrożeń o najwyższym priorytecie przeznaczonych dla osób zainteresowanych w całej organizacji. To pomoże nam znaleźć najlepszy sposób na ochronę organizacji i zwiększenie naszej odporności" - Jeremy Miller, Cyber Threat Intelligence Analyst, Nelnet

Ataki ransomware stanowią obecnie dla organizacji złożone i stale zmieniające się wyzwanie. Pomimo rozległych inwestycji w narzędzia do wykrywania zespoły ds. bezpieczeństwa często nie mają możliwości wczesnego wykrywania ataków, aby je udaremnić. Ulepszony moduł Threat Intelligence firmy Recorded Future zapewnia organizacjom możliwość kompleksowej obserwacji ransomware na każdym etapie, co pozwala na podjęcie proaktywnego podejścia do ochrony przeciwko ransomware i podniesienia odporności oraz zmniejszenia szkód finansowych, operacyjnych i reputacyjnych powodowanych przez te ataki.

„Proaktywną ochronę i odporność na ataki ransomware można osiągnąć z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań inteligentnych, a metody oparte na AI umożliwiają zespołom ds. bezpieczeństwa przewidzieć kolejny atak. Przyjrzeliśmy się cyklowi życia ransomware i zastosowaliśmy AI Recorded Future w połączeniu z naszymi rozwiązaniami inteligentnymi do wykrywania zagrożeń i telemetrią klienta, aby stworzyć jedno źródło prawdziwych informacji i wcześnie zwalczać ransomware z korzyścią dla każdego z naszych klientów" - Dr. Christopher Ahlberg, współzałożyciel i dyrektor generalny Recorded Future

Więcej informacji i prośby o przesłanie prezentacji: https://www.recordedfuture.com/outcomes/ransomware

Dalsze informacje na temat rozwiązań do wykrywania ransomware firmy Recorded Future: https://www.recordedfuture.com/blog/enhanced-ransomware-solution-announcement

Recorded Future

Recorded Future to największa na świecie firma w branży analityki zagrożeń. Działająca w chmurze platforma Intelligence Cloud firmy Recorded Future zapewnia kompleksową ochronę obejmującą szeroki katalog adwersarzy, infrastruktur i celów. Skanując Internet, w tym sieć otwartą, dark web i źródła techniczne, Recorded Future zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w poszerzające się powierzchnie ataku i zagrożenia, umacniając pozycję klientów, którzy zyskują możliwość szybkiego i pewnego działania w celu ograniczenia ryzyka i bezpiecznego rozwoju działalności. Siedziba Recorded Future mieści się w Bostonie, ale firma posiada biura i pracowników na całym świecie, współpracując z ponad 1800 przedsiębiorstwami i podmiotami rządowymi w przeszło 75 państwach w celu zapewnienia bieżących i obiektywnych analiz, które stanowią podstawę do dalszych działań. Więcej informacji na stronie recordedfuture.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpg