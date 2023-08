Recorded Future nommé leader des fournisseurs de services de renseignement sur les menaces externes par un cabinet d'études indépendant

BOSTON, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignement sur les menaces, a annoncé aujourd'hui que Forrester Research, Inc. a nommé Recorded Future comme leader dans The Forrester Wave™: External Threat IntelligenceServiceProviders. Le rapport, qui affirme que « le renseignement externe sur les cybermenaces est désormais un élément fondamental nécessaire des défenses de cybersécurité de toute organisation », reconnaît que « Recorded Future est surtout connue pour ses vastes renseignements sur les menaces en open source ».

L'évaluation de Forrester indique que « Recorded Future est une solution de renseignement sur les menaces à la fois facile à utiliser et puissante. L'Intelligence Cloud de Recorded Future est composé de neuf modules spécifiques de renseignement sur les menaces, stratégiquement conçus et regroupés pour des cas d'utilisation spécifiques et des personas utilisateurs. Cela permet aux clients d'étendre leur déploiement au fur et à mesure qu'ils gagnent en maturité. » Le rapport poursuit en indiquant que Recorded Future se targue de posséder « plus de 10 milliards d'entités dans son écosystème Intelligence Graph, qui sert de base à Recorded Future Intelligence Cloud », et précise que « les clients de référence estiment que les renseignements sur les menaces en open source de Recorded Future sont les meilleurs de leur catégorie... »

« Nous sommes d'accord avec Forrester pour dire que le renseignement sur les menaces est un élément fondamental de la défense de la cybersécurité. La mission de Recorded Future est de sécuriser notre monde avec Intelligence, et nous pensons que le fait d'être reconnu comme un leader valide le travail que nous faisons avec plus de 1 750 clients à travers le monde. » — Christopher Ahlberg, PDG et cofondateur de Recorded Future

Avec Recorded Future, les organisations bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les surfaces d'attaque et les paysages de menaces en expansion, ce qui leur permet d'agir avec la rapidité et la confiance nécessaires pour réduire les risques et mener leurs activités en toute sécurité. L'Intelligence Cloud de Recorded Future élève les défenses de sécurité existantes en améliorant la profondeur et l'étendue de la protection. Les organisations reçoivent des informations en temps réel sur les menaces et les attaques avant qu'elles n'aient un impact, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance sur les attaquants à la vitesse et à l'échelle de l'environnement des menaces d'aujourd'hui.

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future fournit des renseignements de bout en bout sur les adversaires, les infrastructures et les cibles. En indexant l'Internet à travers l'open Web, le dark Web et les sources techniques, Recorded Future fournit une visibilité en temps réel sur une surface d'attaque et un paysage de menaces en expansion, permettant aux clients d'agir avec rapidité et confiance pour réduire les risques et faire avancer les affaires en toute sécurité. Basé à Boston avec des bureaux et des employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 750 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 75 pays pour fournir des renseignements en temps réel, impartiaux et exploitables. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com.

