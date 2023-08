Według niezależnego podmiotu badawczego firma Recorded Future zdobywa tytuł lidera w branży dostawców usług analityki zagrożeń zewnętrznych

BOSTON, 4 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Recorded Future, największa na świecie firma w branży analityki zagrożeń, ogłosiła dzisiaj, że Forrester Research, Inc. uplasował Recorded Future na pozycji lidera w rankingu The Forrester Wave™: External Threat Intelligence Service Providers [The Forrester Wave™: Dostawcy usług analityki zagrożeń zewnętrznych]. Autorzy raportu, którzy stwierdzili, że „analityka zewnętrznych cyberzagrożeń jest obecnie koniecznym podstawowym elementem środków ochrony cyberbezpieczeństwa każdej organizacji", docenili, że „Recorded Future jest znana ze swoich kompleksowych rozwiązań analityki zagrożeń typu open source".

W ocenie przedstawicieli Forrester odnotowano, że „Recorded Future jest łatwym w obsłudze rozwiązaniem analitycznym o potężnych możliwościach. Platforma Recorded Future Intelligence Cloud składa się z dziewięciu modułów analityki zagrożeń, zaprojektowanych i pogrupowanych w sposób strategiczny, zapewniając możliwość dostosowania do konkretnych zastosowań i użytkowników. Pozwala to klientom na rozszerzenie implementacji rozwiązania równolegle z ich stopniem zaawansowania". W dalszej części raportu stwierdzono, że Recorded Future może poszczycić się „ponad 10 miliardami jednostek w ekosystemie Intelligence Graph, który służy jako podstawa platformy Recorded Future Intelligence Cloud" i dodano, że „klienci uważają rozwiązania analityki zagrożeń typu open source firmy Recorded Future za najlepsze w swojej klasie...".

„Zgadzamy się z przedstawicielami Forrester, że analityka zagrożeń jest podstawowym elementem ochrony cyberbezpieczeństwa. Misją Recorded Future jest zabezpieczenie naszego świata dzięki analityce, przy czym uważamy, że zdobycie pozycji lidera potwierdza zasadność pracy, jaką wykonujemy dla ponad 1750 klientów na całym świecie" - dr Christopher Ahlberg, dyrektor generalny i współzałożyciel Recorded Future.

Dzięki Recorded Future, organizacje zyskują wgląd w rozszerzające się powierzchnie ataku i zagrożenia w czasie rzeczywistym, co pozwala im na podejmowanie szybkich działań i daje pewność niezbędną do ograniczenia ryzyka i bezpiecznego rozwoju działalności. Platforma Recorded Future Intelligence Cloud udoskonala istniejące środki obrony poprzez rozszerzanie i pogłębianie zakresu ochrony. Organizacje otrzymują bieżącą analizę zagrożeń i ataków, zanim zostaną nimi dotknięte, co pozwala na wyprzedzenie działań agresorów z taką samą prędkością i w skali, jakie charakteryzują dzisiejsze środowisko zagrożeń.

Raport „The Forrester Wave™: External Threat Intelligence Service Providers" dostępny jest tutaj: https://go.recordedfuture.com/forrester-wave-threat-intelligence-service-providers.

Szczegółowe informacje na temat platformy Recorded Future Intelligence Cloud dostępne są tutaj, a wersję demo można zamówić na stronie:

https://go.recordedfuture.com/demo.

