Renforcement de la famille Ehrmann dans les capitaux d'Artprice by Artmarket dans le cadre de sa mutation «AI-First d'Artprice»

PARIS, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Comme annoncé dans le communiqué du 2ème T2026 d'Artmarket publié le 13.08.26 sous le titre « Artmarket.com : 2T2026 en hausse, de la transition progressive à la mutation ' AI-FIRST ' d'Artprice», Thierry EHRMANN, fondateur et PDG d'Artmarket.com, et sa famille ont une totale confiance dans l'avenir de la société Artprice by Artmarket.com leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et dans la croissance de ses activités, grâce, notamment, aux investissements très conséquents consacrés au développement de l'IA verticale et propriétaire : « Intuitive Art Market © » et Blind Spot © d'Artprice by Artmarket.com.

La croyance de la famille Ehrmann et de Groupe Serveur, principal actionnaire, dans l'essor des activités d'Artprice by Artmarket va se concrétiser très prochainement par l'augmentation de sa participation dans le capital d'Artmarket.com avec l'acquisition de nouveaux titres Artmarket.com. Bien évidemment toutes les futures déclarations nécessaires seront faites à l'AMF et en ligne dans les délais légaux avec des achats de titres dans les fenêtres autorisées.

C'est dans le cadre de cette volonté d'augmenter sa participation dans le capital d'Artmarket.com que Madame Nadège EHRMANN, Administratrice d'Artmarket.com, a souhaité acquérir de nouveaux titres Artmarket.com. Le montant de ses premières acquisitions d'actions Artmarket.com ayant, au total, dépassé le seuil des 50 000 €, elle a procédé aux déclarations nécessaires auprès de l'émetteur et de l'AMF conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement MAR.

Ces opérations présentes et à venir visent uniquement à renouveler sa confiance dans l'avenir d'Artprice by Artmarket.com et à apporter son plein soutien à la société Artmarket.com mais nullement à réaliser une OPA/OPR comme certains forums l'ont interprétés.

À titre d'information itérative, thierry Ehrmann a finalisé la rédaction d'un essai philosophique et scientifique de 1 800 pages consacré à l'Intelligence Artificielle de 1987 à nos jours. Les chapitres centraux de cet ouvrage retracent l'odyssée humaine méconnue d'Artprice aboutissant à la construction mondiale d'une mémoire universel du marché de l'art, façonnée par des rencontres d'exception avec les pionniers de la sociologie du Marché de l'Art et des acteurs historiques du marché. Cet ouvrage multilingue fera l'objet d'une diffusion globale sous formats numérique et papier, la version anglaise bénéficiant d'une parution préliminaire avant le lancement de la version française ce mois d'août 2026.

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A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 915 300 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 121 pays et 11 langues.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2025 publié en mars 2026 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

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Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos de thierry Ehrmann reconnue officiellement comme oeuvre d'art totale par Madame La Ministre de la Culture, le 20 mars 2025 :

https://www.demeureduchaos.com/wp-content/uploads/2025/05/Catalogue_DDC_2025_ENTIER.pdf

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - Œuvre d'Art Totale et Architecture Singulière. Ouvrage bilingue confidentiel désormais public :

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

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Contact: Thierry Ehrmann, [email protected]