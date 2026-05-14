Artmarket.com: T1 2026 en hausse, Manifeste Artprice by Artmarket : 22 règles pour un Marché de l'Art régulé et transparent à l'ère de l'IA

Chiffre d'affaires en K€ compte sociaux 1T2026* 1T2025* Variation en % Internet global dont variation des produits constatés d'avance* 4108 3964 +3,63 Total CA 1 T2026 4108 3964 +3,63 (*) Comptes non audités. A partir du 30/06/2025, Artprice by Artmarket ayant absorbés (TUP/Cessation) ses filiales présente de facto

ses documents comptables en comptes sociaux. Changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le

30/06/2021. Artmarket.com précise que cette évolution réglementaire ne change strictement en rien les conditions générales de vente et

d'utilisation, ni les conditions juridiques et techniques des contrats d'abonnements et de vente, ni les modes de règlement au comptant

des produits et services, liant la société à sa clientèle.

L'intelligence artificielle redistribue la valeur de l'information à une vitesse sans précédent

PARIS, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nous traversons l'une de ces périodes. L'intelligence artificielle redistribue la valeur de l'information à une vitesse sans précédent. Les données synthétiques sont désormais majoritaires sur Internet, ayant dépassé le Peak data en 2024 (phénomène, qui reflète une saturation des données de qualité disponibles pour entraîner les modèles IA LLM ), où le slop IA (contenus vidéos ou photos réalisés par IA) brouille désormais la frontière entre fait documenté et reconstruction algorithmique. Dans un monde saturé d'informations sous tensions extrêmes - le plus grand choc énergétique que l'économie mondiale ait jamais rencontré, un risque de crise alimentaire extrême selon l'ONU, des incertitudes géopolitiques structurantes, une tension sur les marchés qui redéfinit les comportements d'allocation - la qualité de la source n'a jamais autant compté.

The Art Market in 2025

Depuis 27 ans, Artprice construit patiemment ce qui s'apparente à la bibliothèque d'Alexandrie du Marché de l'Art : une mémoire physique et documentaire qui remonte aux manuscrits traçant la naissance du marché en Europe et aux États-Unis dès 1700, jusqu'aux millions d'œuvres d'art échangées chaque année dans les salles des ventes du monde entier représentant plus de 210 millions de pages papier ou parchemin minutieusement conservés sous forme de manuscrit et catalogues physiques. Une archive vivante, irremplaçable, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde sous ces deux formes physiques et numériques avec cette exhaustivité :

907 100 artistes, 30 millions d'indices et de prix de vente depuis 1987 et 1,39 million de lots référencés sur les 12 derniers mois en 180 banques de données .

C'est dans cette logique d'accélération exponentielle du Marché de l'Art par les ventes en lignes publiques, l'extension au 7 continents qu'est née Artprice News en septembre 2025, l'agence de presse d'Artprice by Artmarket en temps réel, absorbant en partie les éditorialistes, les rédacteurs et le fonds documentaire prestigieux de grandes plumes de 25 ans d'Artmarket Insight, agence de presse mondiale spécialisée créé en 2001 en format hebdomadaire. Artprice News possède une couverture mondiale 24 h/24 et 7 j/7 dans 122 pays et 11 langues. Ce déploiement stratégique représente un changement de paradigme majeur : Artprice passe d'un calendrier hebdomadaire avec son agence de presse ArtMarket Insight® – qui se poursuivra – à un flux d'actualités mondial quotidien et continu avec Artprice News dans 122 pays et 11 langues, avec ses partenaires de longue date Cision PR Newswire et X.

Aujourd'hui, Artprice by Artmarket prend la parole pour éclairer son devoir moral et les valeurs qui sont celles de Groupe Serveur, société mère, pionnière de l'Internet, des banques de données et de l'Intelligence Artificielle depuis 1987 qui définissent aussi l'alignement des IA propriétaires et verticales d'Artprice.

Cotée sur le marché réglementé en continu sur Euronext, Artprice by Artmarket assume les obligations qui accompagnent l'accès aux marchés financiers réglementés : transparence, rigueur, cohérence entre les engagements et les actes. Depuis la sortie par OPR de deux sociétés relatives au Marché de l'Art et notamment Sotheby's, Artprice by Artmarket est désormais la seule société cotée sur le marché réglementé en continu dans le monde dédiée à l'information du Marché de l'Art à l'échelle mondiale. Ce qui la place, de fait, en position de référence structurante pour l'ensemble de cet écosystème.

Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et éditeur des rapports de référence qui font autorité sur le Marché de l'Art global depuis prés de 30 ans, relié aux 7200 Maisons de ventes partenaires par son Intranet dédié et sécurisé Artprice ne fournit pas uniquement des données : elle produit un cadre de compréhension et de confiance qui influence les acteurs, les valorisations et les flux internationaux avec notamment ses deux IA propriétaires et verticales Intuitive Artmarket® et Blind Spot®.

Dans notre environnement de mondialisation accélérée, de numérisation des transactions et d'essor de l'IA appliquée aux données culturelles, l'absence de prise de position laisserait le champ libre aux opacités, aux rumeurs et aux usages biaisés. Ce serait une faute vis-à-vis du marché, des institutions, des collectionneurs, et des actionnaires.

Ce manifeste en 22 règles est la réponse d'Artprice by Artmarket à cette responsabilité et à son devoir moral et les valeurs intangibles de son alignement en IA

Par lui nous formalisons publiquement une ligne assumée : défendre la mémoire documentaire, la traçabilité des œuvres, la transparence des données de Marché de l'Art, et l'articulation rigoureuse entre histoire de l'art, économie et sociologie du Marché de l'Art, comme conditions d'un marché plus lisible, plus juste et plus responsable.

Ce manifeste est le document de référence qui explicite sa mission, ses enjeux de souveraineté des données et sa responsabilité vis-à-vis du patrimoine artistique mondial.

Manifeste Artprice : 22 règles pour un Marché de l'Art régulé et transparent

Le Marché de l'Art a besoin de mémoire. Sans archives exhaustives, sans traçabilité, sans historique public, il n'existe ni confiance durable, ni prix juste, ni intelligence collective. La donnée qualifiée sur l'Art n'est pas un luxe. Elle est l'infrastructure minimale d'un marché mondial devenu trop vaste, trop rapide et trop opaque pour fonctionner encore à l'intuition seule. Le Marché de l'Art n'est plus l'apanage de l'occident, il est en pleine croissance dans le Sud Global. Une image ne suffit pas. Une œuvre vit aussi dans sa provenance, ses expositions, sa bibliographie, ses résultats publics, sa circulation et sa réception critique. Le capital culturel mérite la même rigueur analytique que les autres classes d'actifs. Ce n'est pas profaner l'Art que de mesurer le marché; c'est lui donner un langage commun. L'opacité n'est pas une élégance. Trop souvent, elle n'est qu'un privilège de classe, un avantage d'initié ou une manière de conserver l'asymétrie d'information. Le premier devoir d'une infrastructure du Marché de l'Art est de réduire cette asymétrie. Rendre visible ce qui était dispersé, relier ce qui était fragmenté, contextualiser ce qui était brut. La transparence ne détruit pas le désir. Elle permet au contraire à la confiance, à la comparaison et à la conviction de se former sur des bases plus solides. L'histoire de l'Art et l'économie de l'Art ne doivent plus être séparées. La première donne le sens; la seconde donne la mesure; ensemble, elles rendent le marché lisible. Le numérique n'a pas vocation à remplacer l'œil. Il doit prolonger l'expertise, documenter la rareté, éclairer la décision et préserver la mémoire. Toute marché économique finit par ressembler à son système d'information. Un marché mal documenté favorise la rumeur; un marché bien documenté favorise la responsabilité et la transparence. Le monde de l'Art ne peut plus prétendre à l'universalité tout en restant illisible pour le plus grand nombre. L'accès à l'information est une condition de son ouverture réelle notamment aux pays du sud global. Les artistes ont besoin de visibilité documentée, pas seulement de visibilité médiatique. Une carrière se construit aussi dans les bases, les biographies, les index, les archives et les comparables. Les collectionneurs n'achètent pas seulement des Œuvres; ils arbitrent entre histoire, rareté, qualité, liquidité, prestige et temps long. Ils ont droit légitime à une information structurée. Les Maisons de ventes, Galeries, Collectionneurs, Experts, Institutions, Assureurs, Musées, Douanes, Banques et Institutions financières appartiennent au même écosystème informationnel. Quand les données circulent mieux, tout le marché gagne en maturité. La mondialisation du Marché de l'Art exige une cartographie en continu. Les capitales changent, les scènes émergent, les hiérarchies se déplacent, les récits se recomposent. La France, l'Europe et leurs institutions culturelles ne doivent pas abandonner la maîtrise de leurs données artistiques. La souveraineté culturelle passe aussi par les bases de données, les index et les plateformes. L'intelligence artificielle ne vaut que par la qualité des corpus qu'elle interroge. Dans l'Art comme ailleurs, un algorithme d'IA sans archives robustes ne produit qu'une illusion de savoir. Le vrai progrès technologique dans le Marché de l'Art n'est pas le bruit. C'est la capacité à transformer des millions de signaux dispersés en repères compréhensibles et actionnables. Les prix ne disent pas tout, mais ils disent quelque chose. Les ignorer par principe, c'est laisser le commentaire remplacer l'analyse et la posture remplacer l'observation. La confiance dans le Marché de l'Art du XXIe siècle repose sur la preuve, la profondeur documentaire et la vitesse d'accès à l'information pertinente à faible coût . Une œuvre n'est pas une simple marchandise, mais refuser de voir qu'elle circule dans un marché mondial n'élève pas le débat; cela la rend seulement moins honnête. Artprice défend une conviction simple: dans un monde saturé d'images, la valeur appartiendra à ceux qui savent relier l'œuvre, l'histoire, la donnée, l'humain , l'IA propriétaire possédant l'intégralité des droits d'auteur et la pleine responsabilité sur ses datas et le Marché de l'Art.

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à tout vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

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A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 901 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 121 pays et 11 langues.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2025 publié en mars 2026 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (plus de 6,5 millions d'abonnés)

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Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos de thierry Ehrmann reconnue officiellement comme oeuvre d'art totale par Madame La Ministre de la Culture, le 20 mars 2025 :

https://www.demeureduchaos.com/wp-content/uploads/2025/05/Catalogue_DDC_2025_ENTIER.pdf

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - Œuvre d'Art Totale et Architecture Singulière. Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(plus de 4 millions d'abonnés)

Contact: Thierry Ehrmann, [email protected]

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