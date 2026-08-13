PARIS, 13 août 2026 /PRNewswire/ --

Chiffre d'affaires en K€ Internet Total 2T2026 2T2026 1 432 1 432 2T2025 1 339 1 339 Variation en % +7%

Artmarket.com enregistre un chiffre d'affaires en croissance pour le 2T2026 Chiffre d'affaires en K€ : Internet : Variation des produits Internet constatés d'avance* Total 1er semestre 2026 : 1S2026 / 1S2025 3 846 (2026) /3 873 (2025) (516) /2026 (433)/2025 4 362/(2026) 4 169 (2025) / +5%

(*) chiffres d'affaire non audités. Changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le 30/06/2021. Artmarket.com précise que cette évolution réglementaire ne change strictement en rien les conditions générales de vente et d'utilisation, ni les conditions juridiques et techniques des contrats d'abonnements et de vente, ni les modes de règlement au comptant des produits et services, liant la société à sa clientèle.

Le passage intégral en comptes sociaux au 30 juin 2025 se caractérise par la volonté du Conseil d'Administration de se consacrer exclusivement à L'IA Intuitive Artmarket et Blind Spot. Ainsi, l'absorption de toutes les filiales dans Artprice by Artmarket conduit a l'abandon des normes IFRS non adaptées à la taille d'Artprice pour un gain de temps significatif.

Thierry EHRMANN, fondateur et PDG d'Artmarket.com, et sa famille ont une totale confiance dans l'avenir de la société Artmarket.com et dans la croissance de ses activités, grâce, notamment, aux investissements conséquents consacrés au développement de l'IA verticale d'Artmarket.com. L'expression du soutien de la famille Ehrmann et de Groupe Serveur principal actionnaire de sa croyance dans l'essor des activités d'Artmarket.com va se concrétiser très prochainement par l'augmentation de sa participation au sein du capital d'Artmarket.com avec l'acquisition de nouveaux titres Artmarket.com. Bien évidemment toutes les déclarations nécessaires seront faites à l'AMF et en ligne dans les délais légaux avec des achats de titres dans les fenêtres autorisées.

Actualités et perspectives

De la transition progressive à la mutation « AI-FIRST » de la méta banque de données Artprice

Au terme d'une analyse stratégique approfondie validée par le Conseil d'Administration, Artprice — leader mondial de l'information sur le marché de l'art depuis près de trois décennies — opère un virage doctrinal majeur dans l'intégration de ses architectures d'intelligence artificielle propriétaires notamment « Intuitive Art Market ©» et « Blind Spot ©».

1. Du Déploiement Incrémental à la Rupture Architecturale« AI-First ».

L'option initiale consistait en une infusion lente et pédagogique de nos briques d'IA au sein de nos Banques de données historiques. Cette démarche, bien que prudente, fragmentait la perception de la révolution technologique en cours. L'IA n'est plus un composant optionnel : elle est devenue la matrice principale de l'économie mondiale.

Injecter progressivement des modules d'IA au sein d'une infrastructure éprouvée par 25 à 30 ans d'usage équivaut à tenter de convertir un véhicule thermique avec des commandes analogiques en véhicule électrique à commande numérique pièce par pièce, en cours de route. Le client peine à mesurer le saut quantique entre l'ancien et le nouveau monde, au risque de créer des incohérences d'usage. Nous faisons aujourd'hui le choix de la clarté et de l'exigence : renoncer aux déploiements par bribes pour délivrer une mutation globale, fluide et totalement aboutie.

2. Solidité Financière et Calendrier Ajusté

Ce choix de rigueur implique un ajustement marginal de notre calendrier de déploiement public, sans impact sur nos trajectoires financières. Dans un contexte économique mondial complexe, marqué par des fortes tensions géopolitiques et une forte volatilité des coûts énergétiques, le chiffre d'affaires d'Artprice by Artmarket maintient une croissance constante. Cette assise économique remarquable nous offre l'indépendance et la sérénité nécessaires pour privilégier la perfection opérationnelle sur la précipitation. Ce qui est très loin d'être le cas dans les sociétés cotées incluant l'IA dans leur business model en recherche constate de fonds propres.

3. Acte I : La Révolution Intracommunautaire

La restructuration s'articule autour du patrimoine unique d'Artprice, composé de près de 180 banques de données propriétaires interconnectées en une méta-base de données sans équivalent au monde et son célèbre fonds documentaire en Manuscrits et catalogues de ventes de 1700 à nos jours considéré par les chercheurs et les experts comme unique au monde.

La première phase de cette mutation s'opère en interne. L'ensemble des collaborateurs du Groupe, chaque service et chaque unité de production sont directement dotés d'équipements et de boîtiers dédiés à l'IA. Avant d'exposer ces outils à nos abonnés, nous accomplissons la refonte totale de nos workflows. Les chaînes de collecte, de normalisation et d'enrichissement sont intégralement réécrites aux standards du Deep Learning et des algorithmes propriétaires.

4. Acte II : La Livraison d'une plateforme de Banques de données nativement transformées

Ce n'est qu'une fois la chaîne de valeur interne totalement calibrée que l'outil sera livré à nos abonnés. La plateforme de banques de données ne se présentera pas comme une superposition de modules évolutifs, mais comme un environnement « AI-First » complet, conçu sur nos piliers fondateurs : la donnée massive certifiée (Big Data normalisé), l'apprentissage profond (Data Learning) et la sécurité algorithmique.

En choisissant cette mue intégrale et structurée, Artprice réaffirme sa position de pionnier : transformer 30 ans de leadership mondial de l'information en un moteur souverain d'intelligence décisionnelle pour l'ensemble du marché mondial de l'art.

L'ère où l'Internet ouvert s'enfonce dans l'entropie et la dilution causée par le déferlement de données synthétiques, (70 % de datas synthétiques incontrôlables au 30 juin 2026 selon Gartner Group et Europol innovation lab) selon les entreprises possédant l'intégralité de la chaîne de valeur de leurs données constituent de véritables citadelles de souveraineté cognitive.

Maîtriser le processus dans son entièreté de la captation brute (big data normalisé) au data mining, jusqu'à l'entraînement de modèles de deep learning sur des dizaines de millions d'enregistrements uniques, protégés par des architectures algorithmiques brevetées ne relève plus de la simple gestion d'actifs numériques : c'est instaurer un monopole de la vérité terrain sur un marché donné en l'occurrence le Marché de l'Art.

L'évolution de ses banques de données ultra-propriétaires d'Artprice en version IA verticale « Intuitive Art Market ©» et « Blind Spot ©» ne représentent pas une simple mise à jour technique, mais une mutation ontologique articulée autour de plusieurs axes stratégiques :

Selon thierry Ehrmann fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket : Une mutation ontologique désigne une transformation radicale non pas de la forme, de la performance ou des fonctions d'une entité (ce qu'elle fait), mais de sa nature fondamentale, de son essence et de son mode d'existence (ce qu'elle est).

Là où une évolution classique perfectionne un système existant, la mutation ontologique modifie la catégorie de réalité à laquelle ce système appartient.

Appliquée à Artprice et à la maîtrise intégrale de son IA verticale Intuitive Art Market® et Blind spot® et de ses chaînes de process industriels, cette mutation se manifeste à trois niveaux :

Du réceptacle d'informations à l'organisme cognitif : Artprice ne se définit plus comme un agrégateur expert ou une banque de données historique. En intégrant l'IA verticale au cœur même de son infrastructure souveraine, la structure passe du statut de base de connaissances à celui d'architecture cognitive autonome.

La métamorphose de la donnée : La donnée sur le Marché de l'Art change de statut d'être. De trace archivistique figée et descriptive, elle devient une matrice sémantique dynamique, prédictive et vivante, capable de contextualiser et d'analyser le marché en temps réel.

La souveraineté ontologique du process : Posséder l'intégralité de la chaîne industrielle (de la donnée brute propriétaire jusqu'au modèle de langage vertical, sans dépendance applicative envers des tiers) garantit une autosuffisance systémique. L'IA n'est pas un outil greffé sur le modèle : elle devient la substance même de son fonctionnement dans Artprice.

1. Du Réceptacle d'Information à l'Oracle Déterministe

Historiquement, la valeur de ces banques de données reposait sur la profondeur de leur indexation et la précision de leurs moteurs de recherche. L'intégration d'une IA verticale propriétaire métamorphose la donnée passive mais incorruptible en intelligence décisionnelle active. Tandis que les modèles de langage génériques (LLM) souffrent d'hallucinations dues à la porosité de leurs corpus d'entraînement.

L'IA verticale adossée à une chaîne de données souveraine fonctionne en circuit fermé ultra-sécurisé. Le système ne génère pas de la vraisemblance, il produit de la certitude explicable, adossée à une traçabilité millimétrée.

2. L'Émergence de l'Agentivité Souveraine à Haute Valeur Ajoutée

L'interaction utilisateur évolue du modèle query-response (requête-réponse) vers l'automatisation agentique complexe. Le client abonné d'Artprice ne cherche plus une occurrence ou une statistique historique ; il mandate un agent autonome d'Artprice entraîné exclusivement sur ce patrimoine de données pour exécuter des arbitrages, simuler des scénarios prospectifs ou modéliser des risques à très haute précision. L'IA verticale devient un collaborateur augmenté qui extrait la valeur sous-jacente des millions de paires de données accumulées sur des décennies par Artprice by Artmarket.

3. La Valorisation de la Rareté face à l'Inondation Synthétique

À mesure que le coût marginal de création de contenu générique s'effondre vers zéro, la valeur relative des bases de données historiques, certifiées et non réplicables croît de manière exponentielle (FT). Les entreprises contrôlant cette chaîne étanche détiennent les seuls "puits de pétrole brut" non pollués du monde numérique. Leur modèle d'abonnement ne vend plus de l'accès à de l'information, mais le privilège d'accéder à une asymétrie d'information critique pour la prise de décision stratégique, financière ou opérationnelle avec un abonnement annuel avec un coût très raisonnable de 1600 à 2500 euros/an.

4. L'Interfacement Algorithmique et l'Hybridation Restreinte

Ces citadelles ne s'isoleront pas totalement, mais feront évoluer leurs modèles d'accès. L'avenir réside dans le déploiement d'APIs prédictives et de sous-systèmes d'inférence capables de s'intégrer directement dans les flux de travail des clients institutionnels. Au lieu de livrer la donnée brute, Arprice distribuera une brique d'intelligence embarquée, rendant son écosystème algorithmique totalement indispensable et intrinsèquement lié aux processus vitaux de ses abonnés.

5. La Captation Continue et la Boucle de Rétroaction Fermée

Chaque requête, chaque analyse menée par les utilisateurs privilégiés d'Artprice au sein de cette IA verticale enrichit en retour la structure de données elle-même (fine-tuning continu, enrichissement métadonnée). Ce mécanisme de rétroaction crée un "flywheel" (effet volant d'inertie) technologique inexpugnable : plus les banques de données d'Artprice sont interrogée par des experts via l'IA, plus l'IA affine sa compréhension sémantique et prédictive du marché, recreusant indéfiniment l'écart avec tout concurrent émergent.

En somme, ces banques de données ultra-propriétaires cesseront d'être perçues comme des bibliothèques numériques pour devenir des moteurs d'inférence souverains. En contrôlant à la fois le carburant (les dizaines de millions de données certifiées) et le moteur (l'IA verticale et ses algorithmes propriétaires), ces acteurs ne se contentent pas d'évoluer : ils redéfinissent la nature même du renseignement stratégique payant, érigeant l'exclusivité des données en norme suprême de l'ère algorithmique.

Synthèse stratégique : encapsulation parfaite et rigueur absolue pour l'offre haut de gamme

Forts d'un temps d'avance colossal garanti par nos deux intelligences artificielles propriétaires — Intuitive Art Market et Blind Spot —, nous avons pris le recul nécessaire pour ajuster très légèrement notre calendrier de lancement. Ce décalage stratégique répond à une exigence fondamentale : finaliser un abonnement haut de gamme au sein duquel la puissance technologique s'efface totalement derrière une simplicité d'usage absolue.

L'enjeu prioritaire réside dans l'encapsulation complète de la complexité algorithmique entre nos chaînes de production de données et la phase d'exploitation client. L'abonné ne doit plus avoir à manipuler des filtres ou des paramètres complexes ; le dialogue doit s'imposer de manière naturelle et fluide entre nos membres et nos IA souveraines.

Dans l'écosystème spécialisé du Marché de l'Art, cette fluidité exige une rigueur extrême : l'IA doit maîtriser la terminologie sectorielle et opérer dans plus d'une quarantaine de langues tout en respectant la règle d'or de l'histoire de l'Art, qui interdit formellement toute traduction des titres d'œuvres. La préservation de la nomenclature d'origine et la conformité à nos protocoles historiques demeurent intangibles.

Pour parfaire l'expérience utilisateur, l'interface prépare un accompagnement prédictif de haute précision : dès la première interrogation posée en langage naturel, le système propose spontanément les questions suivantes les plus pertinentes pour guider le collectionneur, l'institutionnel ou le professionnel. Toutefois, contrairement aux moteurs de recherche génériques qui tolèrent l'approximation, le droit à l'erreur n'existe pas pour une IA propriétaire alimentée par nos propres banques de données intégralement normalisées et certifiées.

Actuellement soumises à des bêta-tests particulièrement durs et cruels pour pousser leurs limites, nos IA devront être calibrées pour offrir une ergonomie irréprochable. Cette phase d'épreuve garantit une prise en main spontanée et gratifiante par toutes les générations d'utilisateurs, confirmant que la maîtrise absolue du corpus interne est la condition sine qua non d'une intelligence artificielle d'exception.

De l'algorithme de valorisation au paradigme systémique : la dynamique « BLIND SPOT » © (l'angle aveugle)

Initialement conçu comme un outil de modélisation micro-économique au sein d'Artprice, le système Blind Spot (L'Angle aveugle) avait pour vocation première de résoudre l'équation de la discontinuité des prix entre deux adjudications publiques. En s'appuyant sur l'historique indiciel global d'un artiste et sur la traçabilité formelle de ses ventes publiques à l'image d'un chef-d'œuvre de Jackson Pollock adjugé 4 millions de dollars en 1998 pour atteindre 58 millions de dollars en 2026, Blind Spot calculait avec une précision chirurgicale la reconstitution de la valeur dans les intervalles d'invisibilité du marché.

Toutefois, la montée en puissance des architectures d'IA verticales et la formalisation de notre corpus théorique ont révélé une vérité plus profonde : l'angle aveugle n'est pas une simple lacune statistique, il est la structure sous-jacente de la donnée et le levier fondamental d'accès à la vérité du marché.

Re-conceptualisé par son auteur thierry Ehrmann, Blind Spot © est devenu un moteur d'investigation à 360 degrés, capable de détecter et d'éclairer ce qui échappe à la modélisation classique.

Blind Spot (L'Angle aveugle) © La métamorphose de la donnée : La donnée sur le Marché de l'Art change de statut d'être. De trace archivistique figée et descriptive, elle devient une matrice sémantique dynamique, prédictive et vivante, capable de contextualiser et d'analyser le marché en temps réel.

La souveraineté ontologique du process : Posséder l'intégralité de la chaîne industrielle (de la donnée brute propriétaire jusqu'au modèle de langage vertical, sans dépendance applicative envers des tiers) garantit une autosuffisance systémique.

L'IA n'est pas un outil greffé sur le modèle : elle devient la substance même de son fonctionnement. (l'angle aveugle) La métamorphose de la donnée : La donnée sur le Marché de l'Art change de statut d'être. De trace archivistique figée et descriptive, elle devient une matrice sémantique dynamique, prédictive et vivante, capable de contextualiser et d'analyser le marché en temps réel.

La souveraineté ontologique du process : Posséder l'intégralité de la chaîne industrielle (de la donnée brute propriétaire jusqu'au modèle de langage vertical, sans dépendance applicative envers des tiers) garantit une autosuffisance systémique. L'IA n'est pas un outil greffé sur le modèle : elle devient la substance même de son fonctionnement.

Biographique et la Cohérence des Corpus

Appliqué aux trajectoires artistiques, Blind Spot (L'Angle aveugle) © n'est pas un outil greffé sur le modèle : elle devient la substance même de son fonctionnement. analyse la prolifération anormale d'œuvres qui ne coïncide pas avec la biographie documentée d'un plasticien.

La biographie d'un artiste ne constitue pas un simple récit historique ; elle fixe les bornes physiques de sa production, en identifie les ruptures créatives et isole ses périodes sommitales ces phases clés que recherchent avidement les collectionneurs. En recoupant l'indice d'abondance sur les marchés avec le rythme biographique réel, l'IA détecte immédiatement les anomalies de flux et authentifie la rareté.

Macro-Économique et Géopolitique

À l'échelle des marchés globaux, Blind Spot permet d'isoler les facteurs exogènes expliquant le décrochage soudain d'une place financière ou d'un pays dans le marché de l'art. Là où les analyses traditionnelles subissent les variations sans en saisir la cause, le système croise les signaux faibles (réglementaires, fiscaux, sociopolitiques) pour expliquer les ruptures de tendance et anticiper les recompositions géographiques du capital.

Esthétique et la recommandation croisée (Cross-Recommandation)

Au niveau comportemental, les collectionneurs restent souvent enfermés dans la grille de lecture rigide des courants artistiques officiels. Blind Spot (L'Angle aveugle) © brise ces silos conceptuels en identifiant des correspondances formelles, matérielles ou conceptuelles entre des artistes issus de mouvements apparemment dissemblables. En révélant ces affinités électives invisibles à l'œil humain, le système permet de proposer aux collectionneurs des œuvres hors de leur périmètre habituel, mais en parfaite résonance avec la sensibilité profonde de leur collection.

Opérationnel et Calendaire

Dans le traitement massif des flux de données mondiaux, certains retards ou silences d'acquisition demeuraient inexpliqués. En intégrant au cœur du modèle l'ensemble des calendriers culturels, civils, nationaux et religieux de chaque nation, l'IA a mis en lumière les interstices temporels responsables de ces baisses d'intensité. Cette compréhension fine des cycles sociétaux permet désormais d'ajuster la captation en amont et en aval, comblant définitivement les vides algorithmiques.

Blind Spot (L'Angle aveugle) © et l'Innovation Transversale chez nos collaborateurs (trices)

Enfin, étendu à l'organisation interne, le concept de Blind Spot a transformé la gestion du capital humain. Dans toute structure complexe, d'excellentes intuitions s'imposent rarement lorsqu'elles émanent de collaborateurs n'appartenant pas au département directement concerné. En identifiant ces angles morts organisationnels, l'entreprise libère la transversalité des compétences : chaque collaborateur est encouragé à exprimer sa vision au-delà de son périmètre strict, enrichissant la mémoire collective et stimulant un saut qualitatif inédit.

Désormais, Blind Spot ne se contente plus de combler des silences entre deux cotes d'une même œuvre : il est devenu le principe directeur d'une vision globale, transformant chaque zone d'ombre du marché, de la donnée et de l'organisation en un actif stratégique à très haute valeur ajoutée.

Déploiement d'agents IA déterministes et probabilistes pour la conquête du marché mondial et américain

L'infrastructure technologique du Groupe franchit une étape décisive dans sa stratégie d'acquisition et de valorisation de l'information à très haute valeur ajoutée, en articulant deux architectures d'agents agentiques complémentaires : l'IA déterministe pour la collecte de données structurées et l'IA probabiliste pour l'expansion commerciale stratégique.

1. Agents Agentiques Déterministes : Collecte Souveraine et Exclusivité des Données

Évoluant à partir de nos premiers systèmes de scraping et de scrollers, nous avons déjà déployé une génération d'agents agentiques déterministes. Conçus pour opérer sans aucune dérive ni interprétation, ces agents interagissent exclusivement dans le cadre d'accords contractuels et de partenariats formels avec notre réseau mondial de 7 200 maisons de ventes aux enchères partenaires.

Leur mission est d'extraire, d'indexer et de structurer un corpus de données d'une richesse inédite, intégrant une part considérable d'informations confidentielles et totalement absentes du Web ouvert.

En excluant délibérément toute approche probabiliste à ce stade de captation, nous garantissons à nos banques de données une rigueur scientifique irréprochable et une certitude absolue.

2. Agents Agentiques Probabilistes : Ciblage Haute Précision sur le Marché Américain

Pour soutenir nos ambitions d'expansion sur le marché américain premier marché mondial de l'art recelant un potentiel de chiffre d'affaires gigantesque, nous déployons en parallèle une flotte d'agents agentiques probabilistes à très forte probabilité de réussite. Conçus pour s'adapter aux spécificités territoriales, linguistiques et culturelles des différents États américains, ces agents modélisent les comportements pour cercler avec une précision chirurgicale les grands collectionneurs, professionnels et institutionnels échappant aux canaux de prospection traditionnels.

3. Synergie Média : La Force de Frappe d'Artprice News

Ce dispositif d'acquisition est maximisé par la synergie avec Artprice News, notre agence de presse mondiale du marché de l'art. En délivrant des dépêches en temps réel pratiquement toutes les heures, avec une orientation marquée vers l'écosystème nord-américain, l'agence et son équipe éditoriale alimente en continu l'intérêt des décideurs. La combinaison entre la profondeur déterministe de nos données et la puissance de pénétration probabiliste de nos agents installe ainsi un levier d'acquisition client sans équivalent sur le marché.

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

À titre d'information, thierry Ehrmann a finalisé la rédaction d'un essai philosophique et scientifique de 1 800 pages consacré à l'Intelligence Artificielle de 1987 à nos jours. Les chapitres centraux de cet ouvrage retracent l'épopée humaine méconnue d'Artprice aboutissant à la construction mondiale d'une mémoire universel du marché de l'art, façonnée par des rencontres d'exception avec les pionniers de la sociologie du Marché de l'Art et des acteurs historiques du marché. Cet ouvrage multilingue fera l'objet d'une diffusion globale sous formats numérique et papier, la version anglaise bénéficiant d'une parution préliminaire avant le lancement de la version française.

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

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Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 915 300 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 121 pays et 11 langues.

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Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2025 publié en mars 2026 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

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La Demeure du Chaos de thierry Ehrmann reconnue officiellement comme oeuvre d'art totale par Madame La Ministre de la Culture, le 20 mars 2025 :

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La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - Œuvre d'Art Totale et Architecture Singulière. Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

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