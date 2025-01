Rokt annonce une transaction secondaire, qui porte la valorisation à 3,5 milliards USD, et la nomination d'Anita Sands au conseil d'administration

NEW YORK, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Rokt, le chef de file mondial de l'e-commerce qui crée de la pertinence en temps réel au moment qui compte le plus, annonce aujourd'hui une transaction secondaire à la suite d'une forte demande de la part de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants. La société a signé un accord d'achat d'actions pour un montant d'environ 335 millions USD avec les investisseurs Tiger Global Management, Square Peg, Barrenjoey et SecondQuarter. Des membres du conseil d'administration, dont John Ho, Terry Bowen et Karen Katz de Janchor Partners, achètent également des actions. Cet accord valorise l'entreprise à 3,5 milliards USD.

« Rokt connaît une croissance exceptionnelle depuis son lancement il y a 12 ans, et la trajectoire de notre chiffre d'affaires continue de s'accélérer. Cette année, nous avons enregistré une croissance de 43 % en glissement annuel, pour atteindre 600 millions USD », déclare Bruce Buchanan, CEO et cofondateur de Rokt. « Ce résultat a été obtenu grâce à des performances exceptionnelles dans l'ensemble du Rokt Network, y compris nos produits d'e-commerce, notre nouveau produit Rokt Pay+, nos activités internationales et nos PME par l'intermédiaire d'AfterSell. En outre, nous avons investi plus de 60 millions USD dans le Rokt Brain, notre moteur de pertinence client basé sur l'IA et l'apprentissage automatique, avec à la clé une amélioration de 28 % de la pertinence. »

« Rokt est un partenaire de confiance et de valeur pour une liste importante - et croissante - de clients dans le monde entier », déclare Griffin Schroeder, partner, Tiger Global. « Nous sommes heureux d'accroître notre investissement alors que la société continue à répondre aux besoins de ses clients. »

« Au cours des six dernières années, Rokt a multiplié son chiffre d'affaires par dix et investi massivement dans ses produits et son réseau, tout en maintenant sa rentabilité », poursuit Buchanan. « Suite à l'intérêt significatif des investisseurs, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux employés et aux premiers investisseurs un accès à plus de 100 millions de dollars de liquidités »

Rokt a également le plaisir d'annoncer qu'Anita Sands, Ph.D., rejoint le conseil d'administration de Rokt. Sands est une investisseuse, conseillère et conférencière américaine qui siège au conseil d'administration de nombreuses sociétés publiques et privées, dont ServiceNow et Nubank, où elle est administratrice indépendante principale. Auparavant, elle a mené une carrière dans le domaine des services financiers et de la technologie, notamment en tant que Group Managing Director et Chief Operating Officer d'UBS Wealth Management Americas.

« Rokt transforme l'e-commerce grâce à la pertinence et permet aux entreprises de tous les secteurs et du monde entier d'exploiter de nouvelles sources de revenus », déclare Sands. « Je suis très heureuse de rejoindre le conseil d'administration de Rokt à un moment aussi passionnant et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. »

