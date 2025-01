Rokt et mParticle fusionnent pour redéfinir la pertinence en temps réel

Création d'une offre inégalée pour libérer de la valeur dans les domaines du commerce électronique, de la publicité et de l'engagement client, avec des contrôles de classe mondiale pour protéger les données de première partie

NEW YORK, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Rokt, le leader mondial du commerce électronique qui libère la pertinence en temps réel au moment qui compte le plus, a annoncé aujourd'hui un investissement de 300 millions de dollars US dans mParticle, une plateforme de données clients (PDC) de premier plan, afin de créer une offre inégalée pour libérer la pertinence en temps réel dans le commerce électronique, la publicité et l'expérience client. Ce partenariat associe l'expertise de Rokt en matière de pertinence des moments de transaction du commerce électronique à la PDC en temps réel de mParticle, ce qui permet aux entreprises de libérer le potentiel de leurs données clients. Rokt doublera l'investissement total dans la PDC et accélérera l'innovation et la mise en œuvre de la feuille de route de mParticle en matière de produits.

« Sur des milliards de transactions de commerce électronique, nous avons constaté que les clients communs obtenaient de bien meilleurs résultats pour les consommateurs et les entreprises lorsqu'ils utilisaient mParticle - jusqu'à 50 % de mieux », a déclaré Bruce Buchanan, PDG et cofondateur de Rokt. « Cette fusion nous permettra d'améliorer considérablement les performances de tous nos clients. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de mParticle pour accélérer la concrétisation de notre vision et permettre à chacun de profiter des moments qui comptent le plus. »

« La mission de mParticle a toujours été de simplifier la gestion des données clients et de permettre aux marques multicanal de créer des liens significatifs avec leurs clients sur n'importe quel écran », a déclaré Michael Katz, PDG de mParticle. « La combinaison des capacités de mParticle et de Rokt offrira le meilleur des deux mondes - une nouvelle classe de solutions où les clients peuvent activer leurs données en temps réel pour avoir un impact immédiat sur les résultats de l'entreprise tout en conservant la propriété et le contrôle complets de leurs données clients. »

L'entité combinée permettra aux marques de conserver un contrôle total sur les données de première partie, conformément à l'engagement des deux entreprises de définir la norme en matière de confidentialité des données et de conformité. Dans le cadre de la fusion, les fondateurs de mParticle resteront tous dans l'entreprise - Michael Katz restera PDG de mParticle, Andrew Katz deviendra directeur de la technologie de Rokt pour diriger l'innovation et la sécurité des données pour tous les produits, Jason Lynn restera directeur des produits de mParticle, et tous trois rejoindront l'équipe de direction de Rokt.

La fusion fait suite à une année de croissance significative et à de nouvelles initiatives pour Rokt, notamment l'accélération de la croissance des revenus de plus de 40 % sur un an, pour atteindre 600 millions de dollars américains. Au début de l'année 2024, Rokt a annoncé l'acquisition d'AfterSell et le lancement de son nouvel outil d'IA générative , ACE, qui aide les annonceurs à maximiser le retour sur leur investissement publicitaire. En outre, Rokt a annoncé des nominations clés à son équipe de direction en 2024, dont Jacqueline Purcell en tant que directrice financière et Claire Southey en tant que directrice du développement des produits.

À propos de Rokt

Rokt est le leader mondial du commerce électronique, qui permet de libérer la pertinence en temps réel au moment le plus important. Le Rokt Brain, alimenté par l'IA et le ML, et le Rokt Network, destiné au commerce électronique, alimenteront plus de 6,5 milliards de transactions connectant 400 millions de clients parmi les plus grandes entreprises au monde, dont Live Nation, Macy's, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Albertsons et HelloFresh. Grâce à son modèle de partenariat unique qui permet de reverser aux partenaires 7 dollars de valeur sur 8, Rokt a connu une croissance annuelle constante de plus de 40 % au cours de la dernière décennie. Le siège de Rokt se trouve à New York. L'entreprise a des bureaux dans 10 sites internationaux et sert des clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, ce qui lui permet de consolider sa position d'acteur clé dans l'écosystème mondial du commerce électronique. Pour en savoir plus, consultez le site Rokt.com.

À propos de mParticle

mParticle est le choix des marques grand public multicanal qui veulent offrir des expériences client intelligentes et adaptatives dans les moments qui comptent, sur n'importe quel écran ou appareil. Nous travaillons avec des marques mondiales de premier plan comme HBO Max, Marks & Spencer, JetBlue, SoFi et bien d'autres. Les capacités prédictives de mParticle aident les équipes marketing à atteindre des performances à une échelle inégalée, tout en répondant aux exigences des équipes de données en matière de composabilité et de gouvernance des données. Fondée en 2013, mParticle a son siège à New York et emploie des collaborateurs dans le monde entier.

