Rokt s'associe à Vinted pour créer de nouvelles opportunités de revenus

NEW YORK, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Rokt, la société de premier plan de commerce électronique utilisant l'apprentissage automatique et l'IA pour rendre l'expérience d'achat plus pertinente pour chaque client, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Vinted, la principale place de marché internationale d'articles de mode d'occasion C2C en Europe. Ce partenariat permettra de dégager de nouveaux revenus et de récompenser les acheteurs de Vinted en leur présentant des offres très pertinentes une fois leur achat effectué.

« Vinted se concentre sur la fourniture d'une expérience excellente à chaque point de contact du parcours client, y compris en maintenant à un niveau bas les frais pour les acheteurs et en poursuivant son engagement de ne pas imposer de frais de vendeurs », a déclaré Courtney Hopkins, vice-présidente des partenariats EMOA chez Rokt. « En tirant parti de la technologie de Rokt, Vinted est en mesure de dégager des revenus supplémentaires et de permettre à ses clients de réaliser des économies. Notre partenariat a été lancé l'année dernière et nous avons travaillé en étroite collaboration avec la plateforme pour effectuer des tests et apprendre tout au long du processus, et arriver à ce que Rokt ajoute une valeur significative à l'expérience du client en facilitant des offres très pertinentes pour chaque acheteur individuel après le passage en caisse. »

Rokt permet aux entreprises de générer des revenus supplémentaires, d'acquérir de nouveaux clients et d'approfondir leurs relations avec leurs clients existants en utilisant l'apprentissage automatique pour présenter des offres très pertinentes dans les dernières étapes d'une transaction, lorsque les acheteurs sont les plus susceptibles de convertir ces offres en achats.

« Chez Vinted, nous essayons toujours de comprendre quels services précieux peuvent contribuer à améliorer l'expérience de nos membres ainsi qu'à stimuler leur engagement et leur fidélité », a déclaré Satya Vinnakota, directeur des affaires et des publicités chez Vinted. « Nous sommes très heureux de nous associer à Rokt pour rendre l'expérience post-achat plus personnelle et plus précieuse pour nos membres en leur proposant des messages pertinents, des offres et, dans certains cas, des récompenses telles que des remises et des essais gratuits. »

La place de marché exclusive et fermée de Rokt s'appuie sur une veille alimentée par plus de 5 milliards de transactions réalisées par des centaines d'entreprises de commerce électronique de premier plan, permettant aux commerçants de créer une expérience client transparente tout en contrôlant les types d'offres susceptibles d'être affichées à l'intention de leurs clients. Le partenariat avec Vinted représente l'étape de croissance continue la plus récente de Rokt sur le marché européen, où l'entreprise s'est récemment associée à About You et Deliveroo.

