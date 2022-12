Selon le Forum MOW, la diversité énergétique sera l'avenir de la mobilité

SÉVILLE, Espagne, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le forum international de débat sur l'avenir de la mobilité et du secteur automobile, le MOW FORUM Andalucía 2022, a réuni plus de 40 panélistes au Centre de conférences de Séville-FIBES 2 pour discuter des enjeux actuels et des défis et conséquences que l'Agenda 2030-2050 et le Pacte vert européen peuvent avoir sur les utilisateurs finaux.

Pendant deux jours, les autorités gouvernementales nationales et internationales, les fabricants et les utilisateurs de la mobilité ont échangé des idées et réfléchi à la mise en œuvre du cadre réglementaire, aux différents types d'énergie actuels et futurs, à la concurrence comme banc d'essai pour les fabricants et les sociétés énergétiques, et à l'économie circulaire, entre autres sujets.

Parmi les autorités ayant participé aux discussions, il convient de mentionner le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis ; la directrice de la politique énergétique de la Commission européenne, Cristina Lobillo ; la ministre des transports, de la mobilité et de l'agenda urbain, Raquel Sánchez ; le président du gouvernement andalou, Juanma Moreno ; le maire de Séville, Antonio Sánchez ; le directeur général de l'UNITAR (ONU), Álex Mejía ; l'ancien président du Mexique et président de la Commission du développement durable de la FIA, Felipe Calderón ; le président et directeur d'exploitation de Hyundai Motor Company, José Muñoz ; le vice-président de la R&D de Toyota Europe, Gerald Killmann ; le directeur de la mobilité et du nouveau commerce de Cepsa, Pierre-Yves Sachet ; le directeur général de la circulation, Pere Navarro ; le PDG de Dorna, Carmelo Ezpeleta ; le président de RACE et du Comité d'organisation du MOW FORUM Andalucía, Carmelo Sanz.

Parmi les idées développées dans les neuf panels, le Comité d'organisation a élaboré une série de conclusions destinées à inspirer les régulateurs et les secteurs impliqués dans le développement de la nouvelle mobilité. Plus précisément, les conclusions suivantes ont été tirées :

PREMIÈREMENT : le forum MOW FORUM Andalucía 2022 est devenu un évènement bouleversant la position prédominante qui cherche à promouvoir le véhicule électrique comme seule alternative dans le processus de décarbonisation.

DEUXIÈMEMENT : la clé du présent et du futur de la mobilité réside dans l'utilisation et le développement de différentes énergies décarbonisées.

TROISIÈMEMENT : ce n'est qu'avec des véhicules électriques qu'il sera possible d'atteindre les objectifs de neutralité climatique proposés pour 2050.

QUATRIÈMEMENT : l'utilisation des véhicules privés ne doit pas être pénalisée, et leur utilisation responsable doit être intégrée dans tous les types d'environnements, avec les autres modes de transport.

CINQUIÈMEMENT : il faut compter sur les utilisateurs de la mobilité, en tenant compte de leurs besoins et en les impliquant dans le processus de transition vers un nouveau modèle de mobilité, afin d'avancer dans la réalisation des objectifs de neutralité climatique.

Ce forum de discussion a été créé dans le but de servir de référence internationale dans le secteur de la mobilité et de l'automobile. En vue de l'an prochain, et comme prévu depuis le début, la prochaine édition du MOW FORUM Andalucía se tiendra dans la ville de Malaga.

