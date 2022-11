Energiediversiteit is de toekomst van de mobiliteit volgens MOW Forum

SEVILLA, Spanje, 30 november 2022 /PRNewswire/ -- Het internationale forum voor debat over de toekomst van mobiliteit en de automobielsector, MOW FORUM Andalucía 2022, bracht meer dan 40 panelleden samen in het Sevilla Conference Center-FIBES 2 om te discussiëren over actuele kwesties en de uitdagingen en gevolgen die de Agenda 2030-2050 en het Europese Groene Pact kunnen hebben voor eindgebruikers.

Gedurende twee dagen wisselden nationale en internationale overheidsinstanties, fabrikanten en gebruikers van mobiliteit ideeën uit en dachten zij na over onder meer de uitvoering van het regelgevingskader, de verschillende soorten huidige en toekomstige energie, concurrentie als testbank voor fabrikanten en energiebedrijven en de circulaire economie.

Enkele autoriteiten die aan de besprekingen deelnamen: de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis; de directeur energiebeleid van de Europese Commissie, Cristina Lobillo; de minister van vervoer, mobiliteit en stedelijke agenda, Raquel Sánchez; de voorzitter van de Andalusische regering, Juanma Moreno; de burgemeester van Sevilla, Antonio Sánchez; de algemeen directeur van UNITAR (VN), Álex Mejía; de voormalige president van Mexico en voorzitter van de duurzaamheidscommissie van de FIA, Felipe Calderón; de president en COO van Hyundai Motor Company, José Muñoz; de vice-president O&O van Toyota Europa, Gerald Killmann; de directeur Mobiliteit en Nieuwe Handel van Cepsa, Pierre-Yves Sachet; de directeur-generaal Verkeer, Pere Navarro; de CEO van Dorna, Carmelo Ezpeleta; de voorzitter van RACE en het organisatiecomité van MOW FORUM Andalucía, Carmelo Sanz.

Uit de ideeën die in de negen panels zijn ontwikkeld, heeft het organisatiecomité een reeks conclusies getrokken die bedoeld zijn als inspiratiebron voor regelgevers en de sectoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Concreet zijn de volgende conclusies getrokken:

EEN.- Het MOW FORUM Andalucía 2022 is een bijeenkomst geworden die het overheersende standpunt, dat het elektrische voertuig wil promoten als het enige alternatief in het decarbonisatieproces, verstoort.

TWEE.- De sleutel tot het heden en de toekomst van de mobiliteit ligt in het gebruik en de ontwikkeling van verschillende koolstofvrije energiebronnen.

DRIE.- Alleen met elektrische voertuigen zullen de voor 2050 voorgestelde doelstellingen van klimaatneutraliteit niet kunnen worden bereikt.

VIER.- Het gebruik van particuliere voertuigen mag niet worden bestraft, en een verantwoord gebruik ervan moet worden geïntegreerd in alle soorten omgevingen, samen met andere vervoerswijzen.

VIJF.- Er moet worden gerekend op de gebruikers van de mobiliteit, waarbij moet worden gekeken naar hun behoeften en zij moeten worden betrokken bij het overgangsproces naar een nieuw mobiliteitsmodel, teneinde vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit.

Dit discussieforum is bedoeld als internationale referentie voor de mobiliteits- en automobielsector. Met het oog op volgend jaar en zoals vanaf het begin gepland, zal de volgende editie van MOW FORUM Andalucía in de stad Malaga worden gehouden.

