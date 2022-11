MOW Forum: Die Zukunft der Mobilität wird in der Energievielfalt liegen

SEVILLA, Spanien, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Das internationale Forum für die Debatte über die Zukunft der Mobilität und des Automobilsektors, MOW FORUM Andalucía 2022, brachte mehr als 40 Diskussionsteilnehmer im Konferenzzentrum FIBES 2 in Sevilla zusammen, um aktuelle Themen und die Herausforderungen und Folgen zu diskutieren, die die Agenda 2030-2050 und der Europäische Grüne Deal für die Endverbraucher haben können.

Im Laufe von zwei Tagen tauschten nationale und internationale Regierungsbehörden, Hersteller und Nutzer von Mobilität Ideen aus und erörterten unter anderem die Umsetzung des Rechtsrahmens, die verschiedenen aktuellen und zukünftigen Energieformen, den Wettbewerb als Prüfstand für Hersteller und Energieunternehmen sowie die Kreislaufwirtschaft.

An den Diskussionen nahmen unter anderem die folgenden Experten teil: Der Executive Vice President der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis; die Direktorin für Energiepolitik der Europäischen Kommission, Cristina Lobillo; die Ministerin für Verkehr, Mobilität und die städtische Agenda, Raquel Sánchez; der Präsident der andalusischen Regierung, Juanma Moreno; der Bürgermeister von Sevilla, Antonio Sánchez; der Generaldirektor von UNITAR (UN), Álex Mejía; der ehemalige Präsident von Mexiko und Präsident der FIA-Nachhaltigkeitskommission, Felipe Calderón; der President und COO der Hyundai Motor Company, José Muñoz; Toyota Europe Vice President F&E, Gerald Killmann; der Direktor für Mobilität und New Commerce von Cepsa, Pierre-Yves Sachet; der Generaldirektor für Verkehr, Pere Navarro, der CEO von Dorna, Carmelo Ezpeleta; der Präsident von RACE und des Organisationskomitees des MOW FORUM Andalucía, Carmelo Sanz.

Aus den in den neun Gremien entwickelten Ideen hat das Organisationskomitee eine Reihe von Schlussfolgerungen gezogen, die die Regulierungsbehörden und die an der Entwicklung der neuen Mobilität beteiligten Sektoren inspirieren sollen. Insbesondere wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen:

ERSTENS. – Das MOW FORUM Andalucía 2022 ist zu einem Treffen geworden, das die vorherrschende Position durchbricht, die darauf abzielt, das Elektrofahrzeug als einzige Alternative im Prozess der Dekarbonisierung zu fördern.

ZWEITENS. – Der Schlüssel für die Gegenwart und die Zukunft der Mobilität liegt in der Nutzung und Entwicklung verschiedener dekarbonisierter Energien.

DRITTENS. – Nur mit Elektrofahrzeugen wird es nicht möglich sein, die für 2050 vorgeschlagenen Ziele der Klimaneutralität zu erreichen.

VIERTENS. – Die Nutzung von Privatfahrzeugen sollte nicht bestraft werden, und ihre verantwortungsvolle Nutzung sollte in alle Arten von Umgebungen zusammen mit anderen Verkehrsträgern integriert werden.

FÜNFTENS. – Es ist notwendig, auf die Mobilitätsnutzer zu zählen, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und sie in den Übergangsprozess zu einem neuen Mobilitätsmodell einzubeziehen, um bei der Erreichung der Klimaneutralitätsziele voranzukommen.

Dieses Diskussionsforum wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine internationale Referenz im Bereich Mobilität und Automobilindustrie darzustellen. Mit Blick auf das nächste Jahr, und wie von Anfang an geplant, wird die nächste Ausgabe des MOW FORUM Andalucía in der Stadt Málaga stattfinden.

